Пять простых способов помочь планете

Не теряют своей актуальность вопросы изменения климата. Любое наше дело оставляет углеродный след. Каждый раз, когда мы пользуемся транспортом, стираем вещи, покупаем новую технику и даже просто слушаем музыку в соцсетях, используется ископаемое топливо. Этот процесс сопровождается выбросом парниковых газов, которые накапливаются в атмосфере и задерживают тепло. Нарушение температурного баланса планеты выражается в таянии ледников и увеличении числа природных катаклизмов.

«Зеленые» инициативы направлены на то, чтобы если не остановить, то хотя бы замедлить изменение климата. Внести свой вклад может каждый – например, показывая пример другим дома или на работе. И проще всего начинать со следующих пяти простых шагов.

Первое правило: выключаем свет и электроприборы.

Самый очевидный шаг – снижение потребления энергии. Ее производство в любом случае требует использования ископаемых природных богатств. Так что выключаем свет, меняем лампочки на энергосберегающие, не оставляем зарядные устройства в розетке, когда они не используются по прямому назначению.

Получается забота не только о природе, но и о собственном бюджете. Экономия энергии позволяет сберечь деньги, которые можно направить на полезные приобретения или накопления.

Второе правило: меньше пластика – чище реки и моря.

Ежегодно в мировой океан попадает от 5 до 12 млн тонн пластиковых отходов. Это огромное количество мусора. Плюс нужно помнить о том, что на изготовление одноразовых стаканчиков, удобной тары для бытовой химии, пакетов расходуются все те же ресурсы, запас которых ограничен.

Так что стоит отдать предпочтение вещам, которые могут служить нам верой и правдой далеко не один день. Например, заменить пластиковый пакет на холщовый шопер, а овощи и фрукты в магазине взвешивать сразу в собственном мешочке. Выбирать местные товары, которые не везли издалека, так как транспортировка тоже оставляет углеродный след.

Использовать многоразовые бутылки для воды, пить кофе из автомата, но из керамической кружки. Покупать шампунь или гель для душа в таре большого объема, а дома разливать в специальные небольшие емкости. И это, кстати, тоже экономия средств, потому что косметические средства и бытовая химия в такой таре зачастую стоят намного дешевле.

Правило третье: бережливый быт.

Не забываем также и про полезные привычки в быту. Есть специальные насадки для душа, сокращающие расход воды. Кстати, на нагрев воды тоже тратится много электроэнергии. И если температура воды для принятия душа – вопрос индивидуальных предпочтений, то для стирки белья можно выбирать программы, которые не требуют сильного нагревания воды, тем более что сегодня существует множество современных средств, позволяющих бережно очищать вещи даже в таких условиях.

Правило четвертое: рециклинг и апсайклинг.

У каждого из нас есть много вещей, которыми мы уже не пользуемся. Расхламление – это полезно. В первую очередь, если речь идет о текстиле. Подсчитано, что каждый год в России на свалках оказывается около 2 млн тонн изделий из ткани.

Сейчас повсеместно в российских городах устанавливаются контейнеры «Второго дыхания», куда можно сдать старую одежду. На переработку также принимают бумагу, картон, пластик, металл, паучи от кормов для животных, старые зубные щетки и многое другое. Рециклинг позволяет уменьшить объемы мусора и найти нужное сырье для повторного производства. Самое трудное – приучить себя к сортировке отходов. Но это очень полезная привычка.

А еще в моду вошел апсайклинг – вторичное использование вещей. Есть много ресурсов, где можно предложить то, что пылится дома. Найдутся люди, которым оно пригодится. В конце концов, есть вещи, которые удастся выгодно продать. И опять же, кому мешают лишние деньги?

Правило пятое: вектор на осознанность.

Осознанное потребление – это прежде всего изменение мировоззрения. Понятно, что есть ситуации, когда без транспорта с двигателем внутреннего сгорания не обойтись. Но велосипед, ролики, пешая прогулка – все это гораздо полезнее для здоровья, кошелька и планеты.

Таких примеров можно привести много. Стоит проанализировать свои привычки, подумать, что действительно необходимо, а от чего легко можно отказаться.

Экологичные привычки дают реальную экономию и позволяют высвободить солидную сумму. Куда ее направить? Каждый решает сам. Но есть масса полезных трат – это и образование, и изучение чего-то нового, занятие спортом, хобби, в конце концов, оформление страхового полиса, включающего ежегодные медицинские чек-апы и позволяющего позаботиться о своем здоровье.

У Сбера есть специальный сайт «Сберегаем вместе», который посвящен экознаниям и полезным привычкам в этой сфере.