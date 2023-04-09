Дело будущего

Современным подросткам непросто: мир так быстро меняется, и внешних опор становится все меньше, поэтому важно научиться искать опору внутри. Что делать, чтобы ребенок научился понимать свои чувства и опирался в выборе на себя?

Первое: используйте круги ощущений.

Это что-то вроде диаграммы, где записаны разные телесные проявления и эмоции. Предложите ребенку рассказывать истории и просите находить в списке то, на что похожи ощущения сейчас. Так подросток постепенно учится понимать свой отклик на разные жизненные моменты. Делайте это регулярно, чтобы такая опора на себя закреплялась внутри. Когда ребенок начнет примерять на себя разные специальности, ему будет проще соотнести ее со своими впечатлениями.

Второе: поработайте с телом.

Если у подростка уже есть какие-то мысли по поводу будущей профессии, попробуйте сделать вместе телесное упражнение. Положите большие листы с написанными на них профессиями на пол. Затем предложите подростку вставать на листы по очереди и с закрытыми глазами проживать каждую жизнь. Помогайте, задавайте вопросы о том, как выглядит мир вокруг, где он живет, какие профессиональные задачи решает, чем занимается в свободное время, что ему нравится, а что не очень. Обязательно отследите вместе с ребенком, какой эмоциональный отклик вызывает каждая из жизней.

Помните, что ребенку нужно больше информации, чтобы сделать выбор. Подросток принимает решение не только на основе эмоций, но и на уровне рационального понимания. Хорошо вместе с родителями или психологом изучить свои ожидания от профессии, мотивы выбора, сильные стороны и уязвимости.

Третье: исследуйте успехи.

Проанализируйте с подростком его успехи и обсуждайте, что ему помогало в те моменты. Не обязательно разбирать крупные победы, конкурсы. Это могут быть обычные ситуации, которые сейчас приходят на ум, в которых ребенок проявил свои яркие качества, умения и достиг результата.

Четвертое: составляйте списки профессий.

Откройте, например, атлас профессий и обсудите с ребенком, какие ему известны, а какие нет. Если подросток чего-то не знает, помогите ему найти разную информацию, посмотрите с ним видеоролики о специальности. Ребенку важно знать, из чего он может выбирать.

Сделайте из этих списков карточки и предложите разложить их на две стопочки: нравится и «вообще не мое», потом еще на две стопочки: очень нравится и нравится. Составьте на основании этого большой список того, что хотелось бы иметь в работе, и того, чего хотелось бы избежать. Подумайте, насколько реалистичны эти желания и как они соотносятся с сильными качествами, которые вы увидели при обсуждении истории успеха. Отметьте, в каких профессиональных сферах это будет максимально проявлено.

Пятое: помогайте изучить будущую профессию.

Изучите с детьми сайты по поиску работы. Посмотрите, на каких специалистов есть спрос, уточните уровень зарплаты.

Если ребенка зацепила определенная профессия, выпишите вузы, где можно получить образование в этой сфере. Пообщайтесь со студентами и выпускниками учебного заведения, поговорите об обучении, востребованности, стажировках, преподавателях, темах для дипломных работ. Полезно ходить на дни открытых дверей и задавать вопросы сотрудникам.

Шестое: устройте ребенку стажировку.

Пусть он посмотрит на работу в реальности или просто встретится с теми людьми, которые уже реализовались в профессии. Обязательно обсудите с ребенком, что ему понравилось в работе, а что испугало или оттолкнуло.

Можно устроить встречу со специалистом и спросить, как он попал в профессию, как делал выбор, какие у него задачи на работе. Также задать вопросы, где человек учился, что ему дает эта профессия и что в ней не нравится. Какие рекомендации он может дать тем, кто тоже хочет выбрать такой путь.

Рассказывайте, что профессию можно сменить. Подростку важно помнить, что выбор не обязательно делать на всю жизнь. Многих до сих пор пугает, что надо принять решение один раз и навсегда.

Помните, что профессиональное самоопределение – это непростой выбор, и важно позаботиться о том, чтобы психологическое состояние ребенка было в порядке, чтобы была возможность сосредоточиться на выборе профессии. Ваша поддержка очень важна для подростка, но не делайте выбор за него, помогите ему прийти к собственным выводам и пойти во взрослую жизнь своим путем.

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