Корни кори

В период пандемии COVID-19 десяткам миллионов детей во всем мире было отказано в спасительных вакцинах против кори – как в богатых, так и в бедных странах. Ограниченный доступ к медицинским центрам, нехватка средств индивидуальной защиты для медицинских работников и страх заражения коронавирусом способствовали серьезным сбоям в осуществлении программ вакцинации. В результате в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь «неминуемой угрозой во всех регионах мира».

Корь редко рассматривается как опасность в России – ошибочное представление о том, что эта болезнь не так серьезна, как на самом деле. В реальности корь никогда не исчезала. На уровне чашки Петри вирус кори – один из самых стабильных и неизменных инфекционных агентов – выглядит точно так же, как и в довакцинальную эпоху. Корь – одна из самых заразных болезней на планете. Вирус остается активным и заразным в воздухе до двух часов и может передаваться от инфицированного человека до четырех дней до и после появления сыпи. Стабильность вируса кори также делает вакцину от кори такой эффективной. Многие вирусы сильно мутируют, как вирус гриппа или ковида, но этот вирус очень стабилен и фактически существует только один штамм вируса кори. И хотя в России успешно искоренили эту болезнь еще в советскую эпоху, нет никакой гарантии, что ситуация останется такой и дальше.

Корь, несомненно, может вернуться всерьез и надолго, и ее появление в России в этом году, по-видимому, началось с трудовых мигрантов, которые приехали из Средней Азии, где уровень распространения болезни высок. Это указывает на более широкую проблему: непривитые россияне сталкиваются с растущим риском заражения, потому что уровень вакцинации снижается в окружающих Россию странах. Но и в нашей стране меньшее, чем ранее, число детей получают вакцины.

Почему все больше родителей отказываются от вакцинации своих детей, способствуя таким образом возвращению болезни, от которой в прошлом умирали сотни людей в год? Один из ответов состоит в том, что современная Россия страдает от опасного недостатка исторической памяти. Большинство родителей, которые сегодня пропускают или откладывают введение своим детям вакцины против кори, не помнят жизни с корью. Они также не помнят, как другие болезни, искорененные вакцинами, в первую очередь оспа и полиомиелит, уносили жизни и приводили к инвалидизации. Снижение уровня вакцинации не только отражает историческую амнезию – оно также показывает, что население страдает от чрезмерной уверенности в собственных непрофессиональных знаниях. Одно дело погуглить информацию, связанную с кулинарией, чтобы узнать, как готовить ту или иную пищу. И совсем другое – игнорировать десятилетия исследований преимуществ вакцин только потому, что вы посмотрели пару видеороликов на YouTube. Некоторые антипрививочные активисты называют себя «исследователями», таким образом поиск их высказываний в интернете приравнивается к работам ученых, которые публикуются в рецензируемых журналах.

Корь не тривиальна. Это самая тяжелая из некогда распространенных детских инфекций. Она очень заразна, и ее трудно распознать в первые дни болезни до появления сыпи.

Даже обычное течение кори причиняет больному ребенку и его родителям значительные страдания в течение 7-10 дней даже при отсутствии осложнений. Противовирусных препаратов для лечения болезни или ее осложнений не существует. Инфекция начинается в дыхательных путях с заложенности носа, боли в горле, красных глаз и усиливающегося кашля. В отличие от обычной простуды, корь ухудшается в течение нескольких дней, вызывая все более высокую температуру (часто до 40 градусов) и укладывая детей в постель с тошнотой, рвотой, ознобом и головной болью. Эта фаза болезни до появления сыпи длится около четырех дней, в течение которых инфицированный человек выделяет огромное количество вирусов в окружающую среду, что объясняет высокую заразность кори. В отличие от ОРЗ, коревая инфекция выходит за пределы дыхательных путей, распространяясь с током крови на кожу и другие органы. Сыпь при кори возникает в результате того, что иммунная система ребенка «догоняет» и атакует вирусы в коже. Любая задержка активации иммунитета, которая может возникнуть при иммунных нарушениях, продлевает вирусную инфекцию и увеличивает повреждение тканей. Уровень госпитализации по поводу кори самый высокий среди детей в возрасте до пяти лет – от 9% до 25% в западных странах. Осложнения возникают примерно у каждого третьего ребенка с корью. Общие осложнения включают инфекцию среднего уха (средний отит) в 14% зарегистрированных случаев, диарею с риском обезвоживания в 8% и пневмонию в 9%. Воспаление головного мозга или энцефалит с судорогами и комой – наиболее опасное осложнение, возникающее в одном случае на тысячу. Каждый третий выживший после энцефалита имеет остаточное повреждение головного мозга.

Следует еще раз напомнить, что корь не тривиальна. В лучшем случае она принесет много неприятностей, а в худшем подвергнет жизнь опасности. Родители должны бояться этого. Разумная альтернатива – обеспечение полной иммунизации детей против кори, учитывая отличные показатели безопасности и защиты, которые предлагает противокоревая вакцина. Родители, не прививающие своих детей, не только подвергают риску собственных детей, но и угрожают самым уязвимым детям. Мы можем ликвидировать эту старую болезнь с помощью высокоэффективной и безопасной «старой» вакцины.

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