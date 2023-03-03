Пожирнее и погуще

Многие люди избегают походов в дорогие рестораны, потому что просто не понимают, в чем их смысл. Цены высокие, обстановка слишком формальная и неуютная, а порции совершенно крошечные, так и голодным можно уйти же! Последний пункт особенно пугает потенциальных гостей, ведь, заплатив за блюдо четырехзначную сумму, не хочется потом дома в ночи варить себе макароны.

В этой статье мы не будем учитывать просто жадных рестораторов, которые действительно экономят на порциях, таких не так уж много на самом деле, а попробуем действительно объяснить, как начать получать удовольствие от походов по дорогим заведениям.

В первую очередь, надо понять, что рестораны создают для тех, кого интересует расширение вкусового сознания. Есть люди, которые не ходят в музеи или на концерты, потому что им просто неинтересно, и это абсолютно нормально. Так и с едой. Часть людей просто не считают пищу высокой ценностью, а лишь удовлетворением базовой потребности. У них могут поменяться приоритеты позднее или появиться интерес с партнером или другом, но это не обязательно.

Во-вторых, вкус – такое же чувство, как слух или осязание, он развивается со временем и требует тренировок. Часто идея, что надо есть, чтобы что-то развивать в себе, кажется абсурдной, но никак по-другому это не работает. Профессиональные сомелье и дегустаторы просто много пробуют, запоминают, нюхают, сравнивают, записывают, создавая как бы картотеку в своей голове. Если переложить это на уровень обывателей, то приведя человека, который всю жизнь ел пустые макароны, в шикарный ресторан, вы скорее смутите его слишком сложными блюдами. Никто не учится в один миг, всегда нужно идти поэтапно. Если вам интересен ресторанный мир, то стоит начать с обычных ресторанов разной кухни, заказывать разные блюда, которые будут понятны и не обойдутся слишком дорого. И тогда однажды вы поймаете себя на желании узнать: а что там дальше, что придумывают эти именитые шефы такого, что их гости готовы освободить вечер под гастроужин и отдать немаленькую сумму.

Еда – она на самом деле сложнее, чем кажется. Поглощая пищу, мы не просто наполняем желудок, мы задействуем разные отделы нашего мозга, создаем ассоциации, повышаем уровень гормона радости, расслабляемся, испытываем эмоции и разделяем их с теми, кто рядом с нами.

Люди, увлеченные гастрономической сферой, любят ходить в рестораны вместе, чтобы после поделиться пережитым опытом. Еда расширяет наше понимание мира, разных культур и народов, ведь не зря в путешествиях мы, только сойдя с самолета, первым делом ищем, что бы тут поесть поаутентичнее.

Вернемся же к теме маленьких порций. Действительно, особенно в мишленовских ресторанах, люди на фото видят крошечные блюда, буквально на два укуса, и часто кажется, что ни распробовать, ни насытиться ими не получится.

Но вот что важно знать: первое – в рестораны такого уровня ходят не за тем, чтобы просто набить животы, люди идут туда за теми самыми эмоциональными переживаниями. Это сложно объяснить на бумаге, но современные шефы умеют так тонко работать со вкусами, текстурами и ароматами, что даже с одного укуса в вашем рту как будто разворачивается мини-вселенная или играет оркестр. Кислое, острое, свежее, хрустящее, все тонко и аккуратно смешивается воедино, создавая что-то новое. А иногда и напоминая о старом. Например, в одном из самых известных питерских ресторанов подают пирог, который с первого кусочка будто переносит тебя в детство, в деревню к бабушке, которая заботливо вынимает пирожки из печки, они слегка припорошены золой, и мир вокруг такой безопасный и счастливый, и вся жизнь будто впереди. А это всего лишь пирог, казалось бы.

Люди приходят открыть для себя новые вина и сочетания, о которых даже не догадывались в жизни.

Второе, что важно: почти всегда, когда вы видите маленькую порцию, она идет в составе сет-меню. Это целый ужин, в котором может быть от трех до нескольких десятков блюд. И поверьте, какими бы маленькими вам они ни казались, где-то на восьмом вы начнете задумываться: а сможете ли вы продержаться до конца. От хорошего шефа вы никогда не уйдете голодными, потому что все размеры продуманы.

И третье, пожалуй, одно из самых важных: когда вы приходите за едой для изучения и удовольствия, вам хочется попробовать больше. Как-то грустно съесть с восторгом одно блюдо и понять, что хочешь еще, но вроде уже и насытился. Даже если вы идете не на сет-меню, вам может захотеться взять коктейль, или десерт, или все вместе. Еще и дело в том, что в современном мире мы едим зачастую больше, чем на самом деле нужно, а ресторанные блюда еще и калорийнее, чем домашние, за счет соусов, обжарки и масла. И порой вам может просто казаться, что еды в тарелке мало, а после обеда окажется, что вполне достаточно.

Мы живем в замечательное время, когда у нас есть возможность выбирать.

И тогда просто нужно заранее понять, куда лучше пойти. Если нужен просто хороший сытный обед, желательно из одного блюда, то добрая порция пасты со сливками или хачапури прекрасно подойдут. За легким перекусом можно забежать в кафе с полезной едой и взять салат. На романтический ужин отправиться в дорогой рыбный ресторан и разделить плато морских деликатесов на двоих. Или пойти на сет-меню за достаточно большие деньги, но получить от этого столько удовольствия, что не пожалеть ни рубля.

Еда – это про самопознание, и никогда не поздно его начинать.

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