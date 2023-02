Дожить до весны

Весна неизбежна, и довольно скоро она настанет. Зима не может длиться вечно, и все мы от нее к середине последнего зимнего месяца устаем. А значит, что нам нужно? Как минимум, весеннее настроение. А настроение лучше всего создает музыка. Ее можно включать по дороге на работу в машине или в наушниках, если вы едете в метро, можно ставить фоном, когда вы готовите на кухне, или запускать виниловые пластинки, если вы любитель хорошего звука.

Какие же композиции подходят нам для того, чтобы почувствовать приближение весны? Давайте, начнем с чего-то неочевидного. Вот мой плейлист.

Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

История группы Shocking Blue началась с того, что голландский гитарист Робби ван Леувен в 1967 году услышал песню Эрика Клэптона Strange Brew, где были слова electric blue, и решил, что из этого может получиться хорошее название для группы. Получилось не только название, но и сама группа.

Запоминающимся зерном коллектива стала венгерская цыганка Маришка Вереш – женщина с потрясающим голосом и сбивающим с ног артистизмом.

В 1969 году они написали вышеозначенную песню, которая вполне может служить и гимном того поколения, и гимном весны. Там поется о долгой и одинокой дороге, которую каждый из нас проходит самостоятельно, обретая свой мир. И, в общем, будем считать, что это дорога к весне.

Борис Гребенщиков, «Бурлак».

Эта песня – одно из мощнейших высказываний того, что принято называть русским роком. Это скорее бардовская песня, но песня такой силы, что кажется, будто тут и Beatles, и Rolling Stones, и Джимми Хендрикс сошлись в едином порыве, воспеть русскую весну и русскую тяжелую долю.

Песня была написана в 1992 году, на стыке эпох и, можно сказать, в безвременье. Это время упадка русской цивилизации, время дефицита и внутренней паники. Именно в это время появилась эта песня надежды. И слова: «Как пойдет таять снег – ох, что будет потом. А как тронется лед – ох, что будет со мной» – вспоминаются нам как манифест и как окно в будущее, которое, конечно, станет к нам благосклонным.

Richard Rodgers и Oscar Hammerstein II, It Might as Well Be Spring.

Написанная в 1945 году для музыкального фильма «State Fair» песня запомнилась, во-первых, тем, что удостоилась премии «Оскар», а во-вторых, тем, что ее впоследствии спел Фрэнк Синатра.

Весна, в лучшем ее проявлении, связана с любовью или хотя бы с влюбленностью. И трудно найти что-нибудь более чувственное и романтичное для близкой встречи, чем голос Синатры и простые, но проникновенные слова: »« want a lot of other things I've never had before» – то есть «Я хотел бы многого, чего у меня не было до сих пор».

КИНО, «Весна».

Удивительная в своей простоте, как и все написанное Виктором Цоем, песня, которая обескураживает своей довольно грубой искренностью. Она острая и колкая, как мартовская наледь 1985 года. Лирический герой страдает насморком и ходит в мокрых ботинках, постулируя таким образом сложность пути к весне и одновременно признаваясь ей в любви: «Весна. Я не могу усидеть дома. Весна. Я люблю весну».

Tom Waits, You can never hold back spring».

Старый хулиган, пьяница, артист, пианист и самый хриплый голос в истории, казалось бы, уже давно отыграл свои главные роли, выпустил золотые диски и объездил весь мир со своими довольно шокирующими концертами. Но в 2005 году он внезапно выпустил песню настолько нежную и трогательную, что она стала воплощением моей нехитрой мысли из начала этой статьи, мысли о том, что весна неизбежна и ничто не может ее остановить или предотвратить. Собственно, это то, о чем писал древний грек Эсхил в своей тетралогии «Орестея». Иногда принято считать, что это трилогия, поскольку четвертая часть была утрачена лет за четыреста до нашей эры, но дело в том, что это именно произведение о четырех частях, где каждая часть соответствует своему времени года. И наступление весны по сути там должно произойти именно в четвертой части, и никто этому не может воспрепятствовать. И не воспрепятствовал бы, если бы текст не пропал. Но вот в 2005 году Том Уэйтс спел о том, что весну не удержать, потому что такова логика самого мироздания.

ДДТ, «Актриса Весна».

Это трагическое произведение, которое проводит слушателя через неизбывную тоску к весенней радости. Песню Юрий Шевчук посвятил своей жене, скончавшейся в 1992 году. Мы слышим в композиции призывы не унывать и «дожить до весны», потому что несмотря на все невзгоды, нам не остается больше ничего, кроме как радоваться жизни. Печаль приходит сама, независимо от нас, а вот счастье – явление рукотворное, к которому мы идем, преодолевая горе. «Солнце – генсек мусолит лорнет в императорской ложе».

И, если позволите, я бы порекомендовал электрическую версию этой песни с альбома «Пластун». Она, знаете ли, поострее, лучше пробуждает к новой жизни.

