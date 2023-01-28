За клубную работу всерьез!

Время идет, с ним меняемся мы и организации в нашем обществе. Это трудно осознавать, но приходится соответствовать новой реальности. Нашей гордостью и стратегическим преимуществом по сравнению с другими странами была Академия наук. В 1724 году по совету Лейбница ее создал Петр I. Существенную роль в этом сыграл Леонард Эйлер (в доме на берегу Невы, пожалованному ему Екатериной, сейчас находится средняя школа им. И.А. Бунина). Академия наук СССР в 1985 году имела около 330 научных учреждений, 57 тысяч исследователей, 217 тысяч работников, 274 академика и 542 член-корреспондента. Эта организация вела фундаментальные исследования, имела множество институтов во всей стране и за достигнутые успехи была дважды награждена орденом Ленина. Успехи были – Атомный и Космический проекты, выполненные при активном участии ее сотрудников, доныне составляют стратегическую основу суверенитета новой России.

В 2014 году у Российской академии наук отобрали исследовательские институты. Отечественная наука стала похожа на голову профессора Доуэля – голова в одном месте, а все остальное в другом. В уставе РАН, утвержденном правительством РФ, не сказано, что она является научной организацией. Другими словами, брать деньги на проведение исследований она не имеет права. Академия наук… без науки. Круто – как сейчас говорит молодежь.

Замечу, что против этого устава, когда он обсуждался в РАН, проголосовали около десяти человек. Вначале казалось, что такое решение – очередная бюрократическая нелепость. На это обращал внимание академик В.Е. Фортов в бытность свою президентом РАН на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ в надежде на то, что эту несообразность исправят. Но не тут-то было. Годы идут, а РАН там же, где и была. По-видимому, здесь есть некий замысел.

Каков же он? Давайте разберемся. Вначале на РАН решили возложить экспертизу научных проектов, выполняемых в России, но не дали на это денег и не включили в контур государственного управления. Потом из экспертизы исключили силовые ведомства, «Курчатовский институт», МГУ, Санкт-Петербургский университет и Высшую школу экономики (ВШЭ). Да и действительно, такой научный гигант, как ВШЭ, взращенный под началом Е.Г. Ясина и Я.И. Кузьминова, экспертировать неуместно. Где ВШЭ и где Академия? Дистанция огромного размера!

И все бы ничего, но опять дела на лад не идут! На последние выборы, где избирали президента РАН, из 1815 член-корреспондентов и академиков (насколько умнее мы стали с советских времен) приехало 1064 человека (при проходном балле 908). Теряет народ интерес к этому главному академическому делу. На обложке журнала «В мире науки» перед этим событием было заглавие «Все на выборы» и портреты академиков и член-корреспондентов, которые поместились на обложку.

По-видимому, правительство мягко, но настойчиво хочет объяснить выдающимся ученым, что РАН должна быть клубом. Но тогда к этому делу надо подходить всерьез! Конечно, должна быть форма и соответствующее обращение. В других министерствах формы есть, зачем же тогда академиков обижать? Табель о рангах была установлена Петром I в 1722 году, и тут, конечно, лучше следовать традиции. Президент и вице-президент – мундиры с золотым шитьем и обращение «Ваше высокопревосходительство»; академики – серебряное шитье («Ваше превосходительство»); член-корреспонденты – штаны с красными лампасами («Ваше высокородие»), профессора РАН – зеленые лампасы («Ваше высокоблагородие»).

Конечно, не все так просто. В Китае возраст начальной мудрости – 82 года. Мальчишку на серьезную руководящую должность не выберешь. Но и руководить клубом надо в расцвете сил! Как тут быть с возрастом? Возрастные ограничения неуместны – что скажет Европа? Но выход есть! Думаю, что президент должен прибывать на работу верхом на белом коне, вице-президенты – на черных. Около Академии есть отличное место для конюшни. Если тяжело или нет навыков верховой езды, то придется уступить руководящее место 70-летней молодежи.

Естественно, у членов клуба должны быть блага. Иерархи Академии часто говорят: «Науку надо молодить!» В свое время профессор физфака МГУ В.А. Твердислов на комсомольской конференции в ГДР, где все говорили о молодежи в науке, заметил: «Наука же не бывает молодой или старой! В коллективе должны быть люди разного возраста. Важно, чтобы они могли решить поставленную задачу!» Это заявление стоило ему комсомольской карьеры, но это уже другая история.

Сейчас бывшие академические институты курирует и окормляет Министерство науки и образования РФ, которым руководит В.Н. Фальков. Ничто не ново под Луной. На встрече с президентом в январе 2023 года министр в качестве очевидных достижений обратил внимание на молодежные лаборатории. И действительно, в 2022 году в вузах России создано 207 молодежных лабораторий, на ⅔ они состоят из исследователей моложе 39 лет.

Вспомнилось мне стихотворение Сергея Михалкова о полете Германа Титова, которое мы учили во втором классе: «Ту ракету мастерили / Дел советских мастера / Знать, не зря над ней мудрили / Кандидаты, доктора, / И душою молодые академики седые…» Думаю, что академикам надо выдавать справки, что им 30 лет, а член-корреспондентам – 35. И тогда в любую молодежную лабораторию их можно брать без проблем! Ну, а если по каким-то причинам выбыл из клуба – тогда прости, возраст будем считать по паспорту.

РАН платит стипендии своим членам, клуб – это другое – его члены должны сами платить, за свое членство по, например, 20-25 тысяч рублей в месяц. В московском Английском клубе так и было, и никто не жаловался. Если кто-то покинет клуб – не беда, станет ясно, что оставшиеся по-настоящему любят науку.

В клубе есть чем заняться – избирать, награждать, хоронить. Конечно, главное – это роскошь человеческого общения! В Английский клуб входили Орлов, Чаадаев, Рокотов, Давыдов, Скобелев, Пушкин, Аксаков, Толстой, Гоголь. Избираться в клуб можно было только один раз. Второй попытки не было. Булгарина, например, в клуб не избрали. Конечно, важны кланы. Если выбрать человека не из того клана, то у своего клана могут возникнуть проблемы…

Одним словом, есть чем заняться.

И понятно, чем заниматься не надо. Например, популяризацией науки. В прошлом составе это поручили его высокопревосходительству, вице-президенту. Он, конечно, это дело завалил. Но завалил красиво, по-царски! Была идея взять павильон ВВЦ и сделать так, чтобы каждый день был «дежурный академик», готовый отвечать на вопросы простых смертных. Тоже не пошло. Видимо, и соваться в популяризацию не надо.

Не стоит отчитываться о состоянии российской науки президенту. Своих институтов-то нет, а толковать про чужие не с руки. Да и заняты академики, а аппарат разве потянет…

Наверно, надо закрыть и комиссию по борьбе со лженаукой. В отсутствие институтов экспериментов не поставишь, да и проверять теории – дело суетное. Без этого разбираться, что «лже», а что не «лже», умела только святая инквизиция. Ввязываться в эти дрязги со лжеучеными не стоит. И прецеденты тут неудачные. Установили, что Галилей «лже», а он оказался не «лже», и уже пятый век церковники от неправедного приговора никак отмыться не могут.

Конечно, не стоит связываться с изданиями и переводом научных журналов, особенно в условиях санкций, и договоров с иностранцами. Тут ведь скандал на скандале сидит и скандалом погоняет.

О науке особенно беспокоиться не надо. Кроме молодежных команд (простите, лабораторий) будут еще, как доложил министр президенту, мегагранты. 30 зарубежных консультантов из 18 стран приедут нас – сиволапых – в учености наставлять.

Одним словом, клубу надо взять свое и не трогать чужого. Если же выяснится, что наука нашему Отечеству нужна, то есть советский опыт реализации Атомного и Космического проектов и создания организаций исследователей, которые были нужны. Есть китайский опыт – наука этой страны взлетела на первые позиции в мире за 30 лет. СССР был одной из двух научных сверхдержав.

Как-нибудь разберемся. Было бы желание.

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