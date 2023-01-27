Еще чашечку

Знаете этот феномен: большинство людей ругают условный Starbucks (ныне Starscoffee) за его пережаренный и не особо вкусный кофе, но очереди в кофейнях не заканчиваются, а в соцсетях каждый день прибавляются тысячи фото с именными стаканчиками с русалкой.

Но речь сегодня не о Starbucks, а о культуре потребления кофе в целом. Как так вышло, что кофе стал ритуальным напитком, без которого нельзя проснуться, без которого нельзя встретиться с друзьями (ну ладно, вечером еще можно за бокалом вина) и кто в этом «виноват»?

Вообще Россия страна чайная. Несмотря на то, что слово «чай» у нас сейчас больше ассоциируется с Англией или Китаем, именно Россия попробовала его раньше всех в Европе. Причиной тому был сухопутный маршрут через Монголию, по которому в Российскую империю и завозили тюки с листьями. Распробовали его не сразу, но по классической литературе мы знаем, что спустя некоторое время в любом приличном доме вечера коротали за самоваром, выпивая порой не один десяток чашек. Кофе тоже был, но уже позже, привыкали к нему трудно, да и возить его было сложнее, а значит – дороже.

Дальше был еще период Советского Союза, в котором тоже кофе имел достаточно низкую популярность. В столовых как замена отлично эксплуатировался цикорий. Многие даже об этом и не догадывались, лишь удивлялись, почему детям в садиках наливают кофе с молоком. Ближе к концу XX века появился растворимый напиток и 3-в-1, а изысканным свежезаваренным кофе баловали себя в основном только в верхушках общества, те, кто мог себе позволить часто путешествовать или ездил в кофейные страны по работе.

Но затем в Россию хлынула новая западная культура. И это было поворотным моментом. Люди стали больше путешествовать. Появилась сеть Coffee Bean, а за ней «Кофе Хауз», основатели которых взяли на себя миссию именно научить общество варить и пить хороший кофе. Экономика понемногу разгонялась, появлялась работа, людям требовалась энергия и бодрость, по телевизору стали крутить рекламу энергетиков, Nescafe и Snickers.

Начинают показывать американское кино и сериалы. Мы видим, как невероятно уточненная Холли из «Завтрака у Тиффани» есть круассан и запивает его кофе из бумажного стаканчика, мы смеемся над «Друзьями», которые половину времени проводят в кофейне, Ринго из «Криминального чтива» зовет на ограбление за чашечкой кофе, а популярность романтических комедий 2010-х годов приносит нам образ успешных людей в костюмах, которые обязательно забегают в кофейню перед работой.

Утро с черным кофе, свидание за чашкой капучино, которое, конечно, гораздо менее обязывающее, чем, например, обед, очередь за кофе, в которой можно обсудить свои проблемы, – сложно вспомнить фильм, в котором бы не было таких сцен. И всегда это кофе. Не чай, не молоко и не компот. То есть смысл не просто в распитии напитка, а в конкретном напитке.

При этом сами американцы подсели гораздо раньше. Считается, что в Америке кофе выводят на первое место, чтобы противопоставить свою культуру чайной Англии, отделиться и перестать быть ее колонией. И кажется, у них получилось. Волна популярности растет также в 1920-х годах, с приходом сухого закона, ведь кофе тоже влияет на сознание и выступает неплохой альтернативой для тех, кому надо быть от чего-то зависимыми.

Еще на черно-белых телевизорах в середине прошлого века у американцев крутят рекламу, в которой идеальная жена-домохозяйка кладет мужу с утра с собой термос с обычным черным фильтр-кофе. Или как творческие успешные люди достигают всего, чего им хочется, а затем болтают за дымящейся чашкой с такими же веселыми успешными друзьями.

И дело точно не в особых свойствах напитка. Как у них даже в придорожных забегаловках безлимитно наливают фильтр, так в Азии, например, вполне успешно чайниками пьют зеленый чай, который почти в любом кафе или ресторане можно взять за очень низкую цену. И тоже, кстати, бодрит. Это вопрос именно культуры, которую десятилетиями прививают одному или другому народу.

А затем оказывается, что кофе еще и сложный. Он может быть разным, подстраиваться под каждого гостя в кафе. С молоком, с сахаром, с сиропами, фильтр, кемекс, воронки, можно бесконечно соревноваться в технике приготовления и экспериментировать с зерном.

Нет точных подтверждений тому, что культура кофе – это чья-то масштабная задумка. Но нет сомнений, что нас научили чувствовать себя расслабленными и защищенными за столиком в кофейне, деловыми со стаканчиком в руках на бегу, мы привыкли, что после первого утреннего горького глотка мы уже не такие помятые и сонные. Люди любят ритуалы, люди любят быть к чему-то причастными, и пусть это будет такая относительно безопасная и объединяющая привычка.

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