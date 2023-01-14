О бедном доценте замолвите слово

У нас удивительно талантливый и терпеливый народ! Наш доцент с ученой степенью кандидата наук в соответствии с трудовым договором, заключаемым с администрацией ведущего университета страны (в других университетах ситуация схожая), получает около 17 тысяч рублей в месяц. При этом он должен провести 1550 «контактных часов» – лекций, семинаров, лабораторных работ. В учебном году 30 рабочих недель – следовательно, доцент должен проводить более 50 часов занятий каждую неделю! Мои знакомые доценты читают одновременно по 5-7 различных курсов, по каждому из которых также надо представить рабочую программу, примерно на 60 страниц. И еще надо заниматься наукой и печататься в престижных научных журналах. Это возможно?

Думаю, да. Бах, например, в соответствии со своим договором должен был каждую неделю сочинять новое произведение для хора и органа, репетировать, а затем исполнять. Моцарту, благодетель которого не одобрил его творчество, было велено не только сочинять далее музыку, но и обедать с камердинерами.

Конечно, не у всех такие способности. Например, Ричард Фейнман, один из создателей электродинамики, лауреат Нобелевской премии по физике (1965) тоже занимался преподаванием. После первого года такой работы он пришел к выводу, что, вероятно, уже никогда не сможет заниматься наукой. Преподавание, по его мысли, требует огромных усилий. Да и «Фейнмановские лекции по физике» – один из самых блестящих курсов по общей физике в XX веке – он издал вместе с соавторами – Робертом Лейтоном и Мэтью Сэндсом.

Подозреваю, что не у всех наших доцентов такие способности, как у Баха, Моцарта или Фейнмана. Как же они живут?

Этот вопрос интересует не только меня. Например, дагестанский преподаватель спросил Дмитрия Анатольевича Медведева, в бытность того главой российского правительства в 2016 году: «Почему преподаватели получают зарплату в 15 тысяч рублей, а представители силовых ведомств в 50 тысяч и выше? Я считаю, что наша задача не менее важная и ответственная, тем более они работают с последствиями наших ошибок, а у нас есть возможность, если государство поддержит искоренить эти причины». Ответ премьера вошел в историю: «Учитель – это призвание, а если хочется денег заработать – есть масса прекрасных мест, например, бизнес».

И все же как жить-то на доцентских хлебах? Оптимисты объясняют, что бывают и деканские надбавки и ректорские. И их можно получить, если завкафедры хорошо к тебе относится. А если нехорошо? Если ты просто хорошо делаешь свое дело и не участвуешь в кафедральной бюрократии? Это прямой путь к увольнению. Среди моих знакомых доцентов многие этот путь уже прошли. Для перехода от программ 3++ к программам 3+++ и аттестации Минобром вузу средней руки надо было заполнить примерно 1,5 тонны требуемых министерством бумаг (то есть около 1500 томов). И кто будет делать всю эту ненужную работу? Конечно, доценты! Сейчас преподаватели задумываются о следующем ходе Минобра – идти к 3++++ или к 4?

Ответ на сложный «доцентский вопрос» прост: «Мы крутимся». Совместительство (в сутках целых 24 часа), репетиторство, кружки, разнообразные платные преподавательские услуги. Про такую активность мы, помнится, в школе учили стих: «Драмкружок, кружок по фото, / Хоркружок – мне петь охота, / За кружок по рисованию / Тоже все голосовали…» Огромное поле деятельности для доцентов.

Роль преподавателя огромна! До сих пор вспоминаю лекции по математическому анализу Юрия Николаевича Днестровского. Четко, точно, и мне всегда казалось, что он не говорит, а поет их. И в конце каждой лекции был пример, в котором фигурировало число 27. На 27-й лекции ему подарили свиток – благодарственное письмо от всего нашего курса. И еще мне казалось, что ему все это очень легко дается. Прошло много лет, и мы поговорили об этом: «Это очень тяжелый труд. Тут нужны и точность, и вдохновение. Очень трудно держать внимание 250 человек, рассказывать легко и интересно. И ушел я с лекторской работы, когда понял, что уже не тяну такую нагрузку».

С большим теплом вспоминаю нашего семинариста – Вячеслава Ивановича Телегина. Задачи у него были сложные, и ставил двойки он легко, но он был фокусник. Необычная картинка, красивый прием – и мы «угадываем» значение огромного сложного интеграла, который нам потом, конечно, придется считать. Такие профессора и доценты определили жизненный путь очень многих из нас, помогли понять, что «наше», а что «не наше».

Правда, времена были другие. Преподаватели не «крутились», а всерьез вкладывались в дело, за которое взялись.

Теперь все иначе. «Правительствам во всем мире надо торопиться, чтобы к власти не пришел искусственный суперинтеллект, и не поменял нам все органы, и не нажал кнопку «delete» для того, чтобы обнулить наши мозги», − говорил Д.А. Медведев.

Кто же расплачивается за доцентскую нищету и «кручение»? Мы с вами. Думаю, не надо объяснять, что хорошего врача и учителя сейчас найти нелегко. Однако специальная военная операция показала, что проблема гораздо масштабнее. Нам как воздух сейчас нужно импортозамещение, а для этого нужны не люди с дипломами, а специалисты, умеющие добиваться, чтобы созданное работало. Их очень остро не хватает. Как туман растаяла гайдаровская иллюзия, что мы все, что захотим, купим. Для начала, многое нам не продадут, а также многие вещи надо уметь делать самим. За время реформ было закрыто 68 военных училищ и институтов, военные кафедры в большинстве вузов. Но воюет не техника, воюют люди – мы испытываем острый дефицит по-настоящему подготовленных командиров.

Способная молодежь не идет в преподаватели, понимая бесперспективность этой жизненной траектории. Поэтому мы часто учим не тому и не так, как необходимо. Лет 20 назад я писал о «проблеме сильного доцента» − дефиците сильных, энергичных, принципиальных людей, без которых высшая школа, а с ней и страна, рушатся. Сейчас это проблема стоит в полный рост. Надо ценить преподавателей, беречь и поддерживать их, а не топить в бюрократии и «кручении».

Путь России в будущее связан с переходом от имитации к подлинности. Роль высшей школы здесь огромна. Пока у нас есть возможность разобраться, кто, как и чему учит, и организовать дело как следует. Чтобы перебраться из третьего мира в первый не на словах, а на деле, нужно образование мирового уровня. Старшее поколение, выросшее в сверхдержаве, многое знает. Умеет и может подсказать. Этим стоит воспользоваться.

Нищенские зарплаты доцентов и «крепостные» трудовые договоры с нереальными нагрузками унижают не это сословие, а всю нашу страну. От этого надо избавиться. Серьезный ответственный труд требует соответствующей оплаты.

Пословица говорит, что мы медленно запрягаем, но быстро ездим. Пора ехать. И тогда станет ясно, насколько быстро нам удастся двигаться в новой реальности, в которой без отлично работающих по своему главному месту работы доцентов нам не сдвинуться с места.

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