Вокруг света за выходные

В первые дни нового года я решил рассказать, как этот праздник встречают в других уголках мира и что непременно советую попробовать – или на месте, или приготовить самому.

Хоппин Джон – новогоднее блюдо американского Юга. Выглядит оно не очень празднично, но важно знать историю места. Южные штаты – удивительный сплав культур, здесь соединяются потрясающая гастрономия французских поселенцев и суровая бедность черных рабов – ведь именно здесь были основные хлопковые и сахарные плантации.

Хоппин Джон – как раз пример такого единения. Само название – английская адаптация французского pois pigeons, «сухие бобы». Это классическая еда жителей Западной Африки, которые, в основном, и увозились рабами в Новый Свет: тушеный рис с бобами, но приправленный жареной свиной грудинкой в сливочном масле с пряностями – абсолютно французский стиль приготовления. Сытно, вкусно и, как верят местные, приносит удачу в новом году.

Тамале – это вообще одно из моих любимых блюд. Есть такой термин – «комфортная еда». Я его не люблю, потому что ну что это значит, другая еда – она дискомфортная, что ли? Но тамале вот именно такие.

Основа тамале – маса, один из главных мексиканских продуктов. Это пресное (мука-вода-соль) тесто из вываренной с известью кукурузы; этот процесс – ништамализация – повышает пищевую ценность зерна, благодаря нему индейцы выживали на почти исключительно кукурузной диете.

Для тамале масу начиняют фасолью, сыром, овощами, заворачивают в кукурузные листья и готовят на пару. Специальные новогодние тамале подают в Мексике с супом из – сюрприз! – кукурузы и потрохов. Считается, что именно этот набор – лучшее средство от новогодних возлияний.

В грузинских супермаркетах числу к 20 декабря на входе появляются огромные ящики с грецкими орехами, которые, несмотря на размер, опустошаются по нескольку раз за день. Все потому, что новогодние праздники здесь не представляют без сациви. Сациви – вообще праздничное, домашнее блюдо. Как минимум потому, что готовить его нужно как минимум сутки, а лучше часов 30. Сначала надо курицу разварить до такого состояния, чтобы мясо само сошло с костей. Потом замешать бульон с протертыми орехами (из которых отжать хотя бы пару столовых ложек золотистого орехового масла для подачи блюда) и специями, сделав соус баже. И, наконец, настоять курицу в этом соусе те самые сутки как минимум, чтобы это была не просто какая-то там курица в ореховом соусе, а то самое сациви.

Вообще не менее (а может, и более) важным, чем утка или гусь, рождественским блюдом раньше считалась свинина. Особенно в Центральной, Северной и Восточной Европе. Почитайте «Лето Господне» Ивана Шмелева, оно начинается как раз описанием, как мы бы сейчас сказали, поп-ап-ярмарки на Болотной площади, где под Рождество торговали исключительно свининой.

В нынешние времена мясо, а тем более свинину, едят далеко не все – но соблюсти традицию это не помешает. В Германии и Нидерландах в новогодние праздники делают марципаны в форме свинюшек. Так сказать, и поросята целы, и все, кто надо, – сыты.

В Японии на Новый год принято есть собу – тонкую кремовую лапшу из гречневой муки. Самая известная японская лапша, рамен, появилась в стране совсем недавно, в 1950-е. А вот гречневая соба – блюдо, описанное еще в средневековых источниках. Самый простой способ подать собу – без бульона, с соусом цую (смесью рисового уксуса, сладкого соевого соуса и бульона даши из стружки тунца), мелко нарезанным зеленым луком и шичими (смесью кунжута, сушеных водорослей, мака, цедры, еще нескольких специй и, главное, молотого перца чили).

Ну и как же без сладкого? Крансекаке можно перевести как «пирог-венок». Но я бы, конечно, назвал его пирогом-елкой.

Это составленные пирамидой миндальные печенья, склеенные глазурью. Такой десерт к Новому году выносят в скандинавских странах. Но самый новогодний десерт – это, конечно, тот самый пресловутый пирог с запеченной в него монеткой: кому она попадется в куске, тому в следующем году светит особая удача. Традиция эта часто сугубо новогодняя, не рождественская. Скажем, в Греции пышный, воздушный сдобный пирог с монеткой называется василопита, то есть «васильев пирог»: намек на то, что по святцам Новый год выпадает как раз на Васильев день.

Ну и в финале могу вам посоветовать после праздничного ужина прочитать малоизвестный небольшой рассказ Толкина «Кузнец из Большого Вуттона», весь сюжет которого закручивается как раз вокруг этого новогоднего пирога со спрятанной в нем монеткой – ну или блестящей звездой, как в данном случае. Главный герой, получивший эту звезду, впрочем, получил куда больше, чем просто удачу. Чего и вам желаю.