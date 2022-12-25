Мы должны жить лучше

Начну с официоза. Обычно я спрашиваю студентов, у которых веду занятия: кто главный враг России? Слышу разнообразные ответы – от инопланетян и климатических изменений до злокозненных стран, которые постоянно «гадят» нашему Отечеству. Далее обычно привожу цитату: «Технологическое отставание, зависимость означает снижение безопасности и экономических возможностей страны. Именно так, а не иначе обстоит дело… И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот главная угроза, вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться». Интересуюсь, кто по мнению студентов, автор этого утверждения. И тут ответы различны – от «это за гранью фола» до «конечно, это говорил иноагент». Видимо, не сильно преподают у нас гуманитарные науки…

Это фрагмент из Послания президента Федеральному Собранию 01.03.2018. Если бы императивы, содержащиеся в этом документе, были бы воплощены в полной мере, то мы сейчас жили бы в другой реальности.

Поэтому самое время поговорить об отсталости. Наше правительство составляют удивительно талантливые люди, которым удается заниматься буквально всем – от подготовки артистов балета и охраны диких животных до космоса и судостроения. Но главных вещей не бывает так много. Сунь Цзы за шесть веков до нашей эры говорил: «Стратегия без тактики – самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – суета перед поражением».

Как же, имея в виду стратегию, преодолеть отсталость нашей цивилизации – мира России? Ключевых фактора два – воспроизводство населения и его достаток. Для воспроизводства (даже не для роста!) необходимо, чтобы на каждую женщину приходилось в среднем 2,1 ребенка. Сейчас у нас 1,5, а было в ходе реформ и 1,13. Нас становится меньше и меньше… Второй фактор отражает наше место в мире по производству валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Здесь мы на 86-м месте, что для страны, имеющей 1/3 всех мировых минеральных ресурсов, странно. При этом первый фактор связан со вторым. На вопрос, почему молодежь не женится и не хочет заводить детей, все чаще отвечают, что «не хотят бедняков плодить».

В чем же дело? В системе хозяйствования. Во Франции, известной высокими налогами в Европе, на каждый евро предприниматель должен заплатить 39 евроцентов налогов. У нас круче: на каждый рубль – 79 копеек. Для того чтобы развивался высокотехнологичный сектор экономики, надо, чтобы соответствующим предприятиям давали кредиты под 3-4% годовых. У нас таких процентов и видом не видывали, и о них и слыхом не слыхивали. Казалось бы, при нынешних санкциях у нас есть отличная возможность развить внутренний рынок. Будем продавать произведенное своему населению. Но у него денег нет, чтобы все это купить. Маленькие зарплаты порождают маленький спрос.

Значит, эти деньги должны появиться! При этом желательно без революционных перемен. Путь для этого есть. Несколько групп исследователей предложили его и доложили свой подход депутатам Госдумы. Следует изменить налоговую систему и избавиться от налога на добавленную стоимость (НДС).

Для этого следует отменить налог на имущество предприятий и граждан (1,1 трлн рублей), НДС (≈10 трлн), сбор в медицинский и пенсионный фонд (≈7 трлн.). Государство обязывает направить эти 18 трлн, оставленные у предприятий, на прирост зарплаты.

Взамен этого вводится один всеобщий налог на потребление без каких-либо преференций для богатых, что даст 32-34 трлн.

В построенной модели предусматривается 10% с каждого потребителя товаров и услуг (≈22-23 трлн), 1% с покупок бумаг и прав на рынках бумаг (≈3 трлн), 30% за каждый рубль, переводимый за границу (-10 трлн).

Эти меры позволят вдвое увеличить основные статьи финансирования социальных выплат. В частности, это рост средней пенсии с 15 тысяч рублей до 25-30 тысяч, у людей с максимальным стажем, воинов и матерей с детьми до 50-60 тысяч, выплаты всем детям от факта установления беременности до 17 лет не менее минимальной потребительской корзины (в ценах 2019 года – 12 300 рублей).; увеличение финансирования здравоохранения и образования на 25-30%.

И это не все плюсы. Подобные меры резко уменьшают коррупцию, сделают проще налоговую систему, освободив миллионы людей для нормального производительного труда и творчества. При этом подобный налог будет собираться постоянно и ежедневно при каждой покупке.

Благ от отмены НДС много. В России ежегодно выбрасывают на свалку 17 млн тонн продуктов на сумму около 1,6 трлн рублей. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), если не снизить количество пищевых отходов, емкости мусорных полигонов в России хватит на три-пять лет. Пищевые отходы занимают треть свалок. Их доля в составе твердых коммунальных отходов – до 30%. Обычно переработанные продукты питания идут на производство кормов для животных и удобрений, а также на создание биогаза.

Во многих европейских странах (Испания, Италия, Франция, Великобритания, Чехия) обращение с пищевыми отходами регулируется очень жестко. А у нас? «Мы, когда покупаем товар, тут же устанавливаем НДС, принимаем к вычету, потом, если товар продается, покупатель платит этот НДС. Если же товар не продаем, а списываем, то НДС нам платить не нужно. А если мы передаем на благотворительность, мы должны уплатить этот НДС, как будто мы этот товар продали», – объясняют торговцы. Так и живем, как будто эти 1,6 трлн у нас лишние.

Эксперты из Финансового университета при Правительстве РФ также настаивают на отмене НДС и изменении налоговой системы, которая позволит решить «проблему безбилетника», – уклонения от налогов значительной части населения. Возражений против отмены НДС нет, но … ничего не делается. Наверно, пора перейти от имитации к подлинности, от слов к делам.

Историки иногда говорят, что Россия обычно выигрывает войны и проигрывает мир. Стоит сегодня вложить усилия, чтобы не проиграть мир, не упустить историческое время. В упомянутом Послании в качестве главной стратегической задачи обозначено повышение качества и продолжительности жизни граждан России. Видимо, пора браться за дело, и стоит перечитать это послание не только студентам, с которыми я имею дело.

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