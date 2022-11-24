Священный мундиаль

Раз в четыре года случается чемпионат мира по футболу, и люди превращаются в болельщиков. Когда ты смотрел футбол последний раз? Четыре года назад! Помнишь играли тогда, ну, те, вот с этими, и счет еще был такой… Да, помню, конечно, я и сам из этих, из неболельщиков. Не твердо понимаю, что такое Лига чемпионов, но точно знаю, что раз в четыре года бывает мундиаль. Слово для русского уха комичное, если не сказать вульгарное. И каждый раз – однажды в четыре года – я думаю: а имею ли я право интересоваться футболом на протяжении месяца, если не интересовался им все четыре года?

В мемуарах Юрия Владимировича Никулина есть такой момент. Его призвали в Красную армию, когда ему было 17 лет, в 1939 году, а демобилизовали в 1946-м. Человек семь лет не видел семью, друзей, свой город, свой дом. Он вернулся на Белорусский вокзал, позвонил домой, трубку взял отец и сразу же узнал сына по голосу, но виду не подал, чтобы мать не разволновалась. Отец сказал: в 16:00 будет матч на «Динамо», встретимся там. И оба друг друга поняли – что может быть важнее матча на «Динамо»? Конечно, нужно встретиться там, посмотреть матч, а уж потом все обсудить, уж потом объявить матери, что единственный сын вернулся после семи лет на войне. Да, вот это уровень увлеченности футболом.

Но раз в четыре года и мы, люди, футболом не увлекающиеся, можем себе позволить о нем порассуждать.

Чемпионат мира в Катаре. Люди еще не научились правильно ставить ударение в названии этой страны, а там уже проходит главное спортивное событие мира. На него потратили 200 000 000 000 (прописью – двести миллиардов) долларов. И это первый в истории чемпионат мира на Ближнем Востоке. И, пожалуй, эти факты – то, что спасает медийную картину чемпионата в этот раз. В мире ведь нынче происходит столько всего увлекательного, что народу уже не до футбола. А тут – чемпионат мира в абсолютистской монархии, в стране, где власть эмира ограничена только законами шариата, там, где запрещены политические партии, профсоюзы и демонстрации!

Западная пресса начала с того, что на строительстве спортивных объектов в Катаре погибают рабочие. Готовили доклады, приводили цифры – сначала говорилось о 1200 смертей за десять лет, потом о 6700. В итоге сошлись на том, что непосредственно на стройке погибли 37 человек. Печально, но допустимо.

Перед началом чемпионата стали писать о том, что катарские шейхи подкупили футболистов сборной Эквадора, чтобы те проиграли Катару. Матч Эквадор – Катар открывал чемпионат, для престижа нужна была победа хозяев. Называлась сумма в 7,5 миллиона долларов. Эквадор выиграл 2:0. То ли шейхи мало занесли, то ли эквадорцы оказались принципиальными.

А дальше понеслись сюрпризы: оказалось, что чемпионат даже в рамках существующей ситуации мировой напряженности может быть очень интересным. Победа Англии над Ираном была предсказуема – 6:2. Но два-то мяча иранцы забили стране, которая изобрела футбол!

Саудовская Аравия обыграла Аргентину! Матч, конечно, групповой, первый, и судить еще рано. Более того, аргентинцы забили в общей сложности четыре мяча, но арбитр три из них отменил. И тем не менее. Арабы победили великую футбольную державу. Случайность? Возможно. Но случайность, которая войдет в историю.

Собственно, нам, неболельщикам, чемпионат мира тем и ценен – информационными поводами и общим весельем, происходящим из недоумения.

И вспоминается чемпионат, прошедший четыре года назад в России. Ведь никто не верил, что такое возможно, ведь говорили, что ничего не готово, а Россия вообще страна, не приспособленная для приема событий такого масштаба. И что же? По отзывам самых строгих судей мировой общественности чемпионат мира по футболу в России остался ярчайшим впечатлением – веселье, радость, свобода и высочайший класс организации. Все мы помним эти стотысячные толпы на Никольской улице, счастливых мексиканцев после победы над Германией, печальных хорватов после финального матча и удивленных русских после поражения Испании.

Именно такие чемпионаты – в нефутбольных странах – вызывают недоумение. Общественность будто бы говорит: как, и вы тоже умеете радоваться? И у вас там тоже есть инфраструктура, деньги, возможности для организации, болельщики, футболисты, техника фиксации офсайдов? Да, представьте себе. Такой вот побочный эффект глобализации – то, что было придумано на Западе, стало принадлежать всему миру. И мир имеет на это не меньше прав, чем те, кто это веселье изобрел. Собственно, кто платит двести миллиардов долларов, тот и принимает у себя гостей. И, надо сказать, принимает совсем небезуспешно. А тот факт, что футбол измеряется деньгами, давно перестал быть новостью. Главное – чтобы деньги через футбол приносили радость миллионам. Ведь именно эта радость увлечения чем-то оторванным от политики и оперативной обстановки приносит некоторое облегчение. Пусть на месяц, да пусть бы даже и на день. Если есть чемпионат, значит, мир еще сохраняет те контуры, в которых мы можем существовать.

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