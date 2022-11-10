Праздник за праздником

Меньше чем за неделю – с 4 по 7 ноября – мы пережили два главных государственных праздника. Главных вроде бы номинально, потому что их таковыми назначили, но, во-первых, что может быть важнее народного единства для современной России, а во-вторых, что может быть ярче дня Октябрьской революции для бывшего когда-то СССР?

СССР, как известно, просуществовал 74 года. Прямо скажем, не так уж много для империи. Главный его праздник при этом как-то криво соскальзывал с календаря – ведь датой революции считается 25 октября. Почему же праздновали всегда 7 ноября? Потому что большевики инициировали переход России на григорианский календарь с юлианского. Это, безусловно, было положительным вкладом в историю. А то России приходилось постоянно соотносить любые даты с общемировыми, поправляя себя на две недели. Так почему бы не праздновать победу Октябрьской революции 25 октября? Пусть и по новому стилю. Для исторических эпохальных событий расхождение в историографии на две недели – доля секунды.

И вот с такой ненужной неточности началась история главного государственного праздника. Хотя вообще-то странно – Революция же всегда предполагает разрушение и некоторую деградацию – что на некоторое время и случилось с Россией – так зачем называть главный праздник этим словом, привязывать его к этой дате? Сделали бы день образования СССР. В этом слышится созидание.

Впрочем, по меткому замечанию нового классика русской литературы, большевики, видимо, и не рассчитывали править страной долго. Именно поэтому свои съезды они обозначали римскими цифрами. Так можно представить себе XX съезд или даже XXVI, но CCLXIV (264-й) съезд КПСС представить невозможно. Впрочем, они сделали свое дело, заложили некоторые элементы материально-технической базы развития страны. Тяжело и с жертвами, но именем Революции.

Я еще застал те ноябрьские парады. Радости от них было меньше, чем от первомайских, – оно и понятно, холодно, промозгло и пасмурно. Но 7 ноября объективно ощущалось как праздник наиболее важный и торжественный. В райкоме Свердловского района Москвы буфет открывали для всех желающих и торговали пирожными. Нормальная примета времени и праздника.

Как это ни странно, но я лично знаю людей, которые и сейчас празднуют 7 ноября. Празднуют с полным чувством того, что за этим днем стоит нечто великое и вечное. Что ж. У каждого свои радости, в конце концов, даже праздник в честь чего-то деструктивного имеет скорее положительный характер.

Теперь у России праздник другой – День народного единства. Но и он, будто следуя большевистской манере, не может удержаться за дату. Учрежден он в честь нескольких дат. 22 октября по старому стилю 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, вследствие чего войска Речи Посполитой были вынуждены укрыться в Кремле. А 26 октября поляков заставили подписать капитуляцию. С этого момента началась новая Россия – эпоха Романовых. Но все же более-менее условно, в смысле точности определения дат. Не прямо вот 26 октября началось трехсотлетнее царствование Романовых, просто среди знатных особ, которых поляки держали в Кремле, был и Михаил Федорович, ставший потом первым царем Романовым.

22 октября по старому стилю – это 1 ноября по новому. 26 октября по старому стилю, как нетрудно догадаться, — 5 ноября по григорианскому календарю. 25 же октября, то есть 4 ноября, никаких значимых событий не произошло. И тем не менее, именно эту дату в 1995 году назначили Днем воинской славы России, а в 2005-м – Днем народного единства. Мне хочется верить, что тогда 26 октября (4 ноября) 1612 года войска народного ополчения, воодушевленные успехом взятия Китай-города, сидели в своем лагере под стенами Кремля, точили сабли, топоры, копья, может быть, чистили пищали, жгли костры, чтобы согреться, смотрели в хмурое московское октябрьское небо и чувствовали народное единство, как никогда прежде. Чувствовали, что, может быть, именно сейчас и начинается русский народ как государственная национальная общность. Могло ли такое быть? Вряд ли. Но идея-то хорошая.

Чем было 7 ноября для позднесоветского человека? Выходным днем, вероятно, принудительным посещением демонстрации и оправданной необходимостью выпить. Потому что в праздник такая необходимость оправдывается самим фактом праздника.

Что такое 4 ноября для современного русского человека? Конечно, это выходной день. А к выходным дням у нас отношение не просто терпимое, а сугубо положительное. Повод ли это выпить? Вряд ли. Но не потому что повод того не стоит, а потому что при современном изобилии и социальной расслабленности повода искать не нужно.

Но вот что важно: 4 ноября – повод поискать подоплеку праздника, а значит, повод хотя бы немного углубиться в историю, узнать что-то новое для себя и передать это дальше – детям, соседям, да хоть бы и собутыльникам. Потому что у нас всегда ценился человек, который знает немного больше. Может быть, в этом наше единство?

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