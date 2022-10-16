Всегда готов

Каждого предпринимателя в наши дни может коснуться мобилизация. И в прямом, и в переносном смысле слова. С одной стороны, можно оказаться в ситуации, когда бизнес придется срочно и внезапно оставить без контроля и управления собственника. С другой стороны, из-за резких изменений экономического ландшафта владелец может столкнуться с необходимостью полностью перестраиваться на другие продукты и рынки сбыта. Наконец, мобилизовать могут не только самого владельца, но и его ключевых сотрудников. Тоже встряска и перестройка бизнеса неслабая. Что делать в таких обстоятельствах?

Прежде всего: «Спокойствие, только спокойствие». На холодную голову любые проблемы решаются быстрее и точнее, а если к хладнокровию добавить еще и точный финансовый расчет – есть шансы успешно разрулить самые запутанные и неразрешимые ситуации.

Как проверить бизнес на готовность к мобилизации?

Нужно проверить бизнес по трем контрольным точкам – деньги, продажи, документы. Сначала нужно честно ответить на вопрос: встанут продажи компании без собственника или нет? Не секрет, что в малом и среднем бизнесе на владельце часто завязаны ключевые контракты, переговоры, связи, а отдел продаж только подхватывает «крупную дичь», которую приносит собственник со своей бизнес-охоты, по сути будучи командой энергичных аккаунт-менеджеров. Если собственник выступает главным действующим лицом в механике крупных продаж – краш-тест на мобилизацию компания не пройдет.

Финансовую готовность компании легко проверить по косвенным признакам. Если постоянно случаются кассовые разрывы, учредителям не выплачиваются дивиденды, а сотрудникам задерживается зарплата – даже без тщательной финансовой диагностики можно уверенно сказать – компания не готова работать без собственника, который как тот самый атлант по Айн Рэнд выносит весь бизнес на своих расправленных плечах. Если таких шероховатостей нет, можно констатировать обратное, бизнес к мобилизации готов.

И, наконец, нужно проверить, насколько отлажен юридический механизм делегирования ключевых бизнес-функций – можно ли быстро перевести на доверенных лиц банки-клиенты, подписание контрактов, поменять электронно-цифровые подписи для тендеров и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, переоформить права на подписание документов. Причем эти механизмы делегирования должны быть быстро и удобно обратимыми, чтобы так же просто можно было лиц, потерявших доверие, отключить от денег и документов.

На кого оставить бизнес мобилизованным?

Конечно, хочется оставить бизнес на самого доверенного, честного, энергичного человека на предприятии. С которым и семь пудов соли съедено, и много бизнес-войн пройдено, чья гарантированная честность много раз проверена.

Однако в реальности людей, которые дублируют собственника по всем ключевым бизнес-качествам и при этом являются его же наемными топ-менеджерами, не существует. Качества, необходимые для экстренного делегирования всех основных бизнес-функций с собственника на доверенных управленцев, разбросаны по разным персонажам. Экстравертный продажник Юра – воплощение раздолбайства, но при этом крупные заказы вынимает буквально из воздуха. Угрюмый инженер Иван Иванович – страшный мизантроп, которого нельзя подпускать к клиентам, но держит всю техническую часть бизнеса на кончиках пальцев. Главбух Лидия Петровна, которая следит за каждой копейкой в бизнесе как за своей и выносит всем сотрудникам мозг из-за малейшей погрешности в платежках, достала всех, включая самого собственника, но зато с ней не страшна никакая налоговая проверка и, кстати, ей не грозит мобилизация.

Каждый из них, если на него перевести полное управление предприятием, гарантированно завалит бизнес. Лайфхак заключается в том, чтобы собственнику не искать наместника в одном топ-менеджерском лице, а сделать устойчивую конструкцию из трех ключевых управленцев. Триада «главбух – продажник – технарь», как правило, довольно устойчива. Создание правильного управленческого натяжения между ними таким образом, чтобы они и бизнес развивали, и друг друга перепроверяли, – особое искусство.

День и час мобилизации, как правило, трудно определить. Пока собственник бизнеса свободен и может заниматься своими делами без ограничений, нужно, не откладывая в долгий ящик, заняться упорядочиванием личных и бизнес-финансов.

Семью обеспечить неприкосновенным запасом средств на пару лет. По необходимости – вывести часть средств из оборота бизнеса или продать некоторые активы. На предприятии отладить базовый процесс планирования и согласования платежей, составить железобетонно работающий регламент того, как тратятся деньги в бизнесе, какие расходы как именно планируются, согласовываются, исполняются.

Последняя подготовительная мера, которую нужно принять, – это придумать форму лаконичного блиц-отчета по ключевым финансовым и нефинансовым показателям бизнеса и сократить ее до формы СМС, которую можно послать раз в неделю даже на кнопочный телефон в любую горячую точку.

Состоится или не состоится мобилизация конкретного собственника – вопрос открытый. Ее ожидание – это прекрасная встряска и проверка всех систем бизнеса и личности собственника на прочность. Мобилизационный дух времени – тот самый «волшебный пендель», который в мирные времена многие пытались получить на мотивационных тренингах и бизнес-конференциях. Как правило, безуспешно. Теперь шутки кончились. Если бизнес и его владелец быстро и грамотно проведут все краш-тесты, финансовое здоровье предприятия будет значительно улучшено. Бизнес-мобилизация пройдет успешно.