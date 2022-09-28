А у нас наличные! А у вас?

Россиян не переделать: в любой непонятной и тревожной ситуации они достают заранее приготовленные консервированные овощи, а рядом с закатанными на зиму банками хранится обязательный набор советского туриста – сухие спички, коробок соли, туалетная бумага (куда без нее?), армейские галеты, непонятно откуда появившиеся, хранимые еще с дедовских времен, и, конечно, старые добрые наличные.

Как-то быстро мы отвыкли от них, заменив картами или вообще соответствующими приложениями на смартфоне. А ведь это прежде всего дисциплина и контроль за расходами: при оплате картой – еще психологи заметили – человек легче расстается с электронными деньгами, потому что совсем их «не чувствует».

Сейчас же, благодаря санкциям, люди вернулись в действительность, где деньги хрустят, и теперь надо будет бережнее к ним относиться. Неработающие за рубежом карты, трудности при бронировании билетов и отелей – вся эта пессимизирующая россиян реальность, кстати, абсолютно незаконная и по форме, и по содержанию, лишний раз подчеркнула предвзятость наших «западных партнеров» и их одержимость русофобией.

Так называемые «западные ценности» опять оказались «только для белых», русофобия же быстро стала повсеместным явлением, заменив «цивилизаторам» их любимый исторический расизм…

Реакция россиян на такой вызов была, вы удивитесь, спокойной. За редким исключением, но все эти исключения теперь проживают кто в Ереване, кто в Тбилиси. Судя по всему, на коренных россиян не произвело даже впечатление незаконное «замораживание» российских золотовалютных резервов, предпринятое по инициативе США и их европейских союзников, хотя суммы там оказались очень и очень внушительными.

Только вот, оказалось, что такого рода акт сродни объявлению дефолта по ценным бумагам государства под названием США. Ведь деньги это тоже «ценные бумаги», а невозможность расплачиваться ими при условии, что они заработаны законным путем (здесь, надеюсь, нет никаких сомнений?), и означает фактический дефолт страны – эмитента бумаги с водяными знаками и различными степенями защиты.

Как результат, в России постепенно вообще абстрагировались от рестрикций и оказалось, что российская наличность оказалась супервостребованной, причем в значительном объеме. Спрос на наличные деньги, как зафиксировал Центробанк РФ, в очередной раз превысил 100 млрд рублей, хотя, впрочем, это не отменило рекорда 22 сентября, когда спрос составил целых 134 млрд.

Есть подозрение, что люди запасаются перед осенними отпусками и новогодними вояжами именно купюрами в ожидании многочисленных препятствий, которые, в принципе, неизменно появляются в последнее время между людьми и их отпуском, если остаться «на пластике».

Впрочем, свою роль сыграла, конечно, и объявленная мобилизация, которая вывела часть людей, подлежащих призыву, из зоны психологического комфорта и многих заставила пересмотреть свои планы на отпуска, досуг, да и вообще на жизнь.

Сумасшедший запрос на такую денежную массу стимулируется без оглядки даже на то, что, происходит с большой тройкой валют – доллар, евро, фунт. Кстати, больше всех за последние месяцы потерял как раз старина фунт стерлингов – то ли на фоне резко возросших амбиций Британии и невозможности эти амбиции обеспечить, то ли из-за смены шила на мыло, то есть Джонсона на Трасс.

Есть основания полагать, что такое сильное ослабление фунта за последние полгода – результат скупки Банком Англии американских ценных бумаг с целью поддержать союзника и «отравления» этим своей собственной экономики.

Евро в последнее время также активно терял в весе, скорее всего, по схожим причинам, и теперь он стоит даже меньше доллара в рублевом эквиваленте. По сути, положив на бок европейскую экономику путем нелепого отказа от российских энергоносителей, США заставили европейский бизнес эмигрировать на свои площадки. Именно этот процесс мы и наблюдаем воочию. Однако в США и своих национальных компаний, зубастых и голодных, достаточно, так что исход европейского бизнеса туда – это поход на заклание (поглощение).

Рубль же, несмотря на попытки его третировать и обваливать, укрепился, став желанной валютой для хранения средств у населения. Впрочем, плечо этого хранения все же не слишком длинное: население уходит в cash, чтобы комфортно провести предстоящие полгода, не особенно оглядываясь на новые и новые западные санкции, которые сыплются и сыплются на Россию как из рога изобилия.

Впрочем, вполне вероятно, что теперь, в сложнейших условиях фактического противостояния с НАТО, российской экономике, базирующейся на собственных богатых ресурсах и обладающей значительным интеллектуальным потенциалом, удастся, наконец, обрести подлинную суверенность, хоть и не по своей воле, как говорится, а по воле Дяди Сэма, решившего вдруг наказать окружающие страны за их непокорность.

Вот тут и вспомнилось забытое давным-давно старинное «деньги нельзя есть», а электронные деньги, питающие западную экономику услуг, – тем более.

Теперь же, во всяком случае, есть надежда, что будет сформирован и внутренний российский рынок со своим спросом на товары первой и не первой необходимости.

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