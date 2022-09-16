Почему дизлайкают ламантинов?

Весьма неожиданно, что в современной ситуации распада и общей драмы людей в интернете взволновало не что-нибудь объективно актуальное, а безобидный ролик-тизер к новому фильму от компании Disney.

Компания выложила ролик, который собрал 1,2 миллиона дизлайков. Это не совсем рекорд, но это близко к тому. Фильм называется «Русалочка», а главную роль в нем играет темнокожая актриса Холли Бейли. За цвет кожи новой Ариэль тизер и задизлайкали. Причем не просто задизлайкали, а еще и обложили критическими комментариями в духе: «Зачем нам новая Ариэль?», Это не моя русалочка», а китайские пользователи стали перерисовывать юную актрису на более европейский манер. Странно, что не на китайский, но мы давно знаем, что в Китае есть многолетняя мода на европейский внешний вид.

Еще раз, уточним: речь сейчас о том, что крупнейший кинопроизводитель выпустит фильм по сказке Ханса Кристиана (кому-то привычней Ганса Христиана) Андерсена с темнокожей актрисой в главной роли.

В целом, претензии публики понятны, они находятся на верхнем логическом слое. Темнокожие люди имеют такой цвет кожи, потому что происходят из Африки, где это естественная пигментация, защищающая организм от излишнего количества солнечного света. Русалочка, как мы помним и по сказке, и по мультфильму 1989 года, живет под водой, где солнечного света мало, а значит, и темной кожи у нее быть не может.

Но подождите, давайте, вслед за героиней углубимся в суть этого вопроса. Значит, темнокожая русалка – это нелогично? А русалка вообще – это хоть как-то соответствует нашим представлениям о реальности? Женщина, у которой вместо ног рыбий хвост, она дочь морского царя. От каких таких отношений мог родиться подобный ребенок? И нужно учесть тот факт, что сам царь Тритон тоже наполовину мужчина, а наполовину рыба. Когда это вообще началось и что не так с этой подводной семьей?

Мифы о полуженщине-полурыбе существуют во всех европейских культурах, которые так или иначе имели отношения к мореплаванию. Наиболее каноничная манера их изображения и представления, действительно, привычна нам по сказке Андерсена, но есть описания и XII века – исландские рыболовы рассказывали о чудовище «маргир», об этом есть свидетельство в соответствующей летописи. В ирландской мифологии этих чудовищ называли «мэрроу», и поверьте, их изображения совершенно не похожи ни на женщин, ни тем более на женщин сколь-нибудь привлекательных. О цвете кожи там говорить не приходится. Шотландские моряки называли их «шекли», на русском Севере – «фараонки», считалось, что это потомки египтян, утонувших в Черном море при погоне за евреями во время Исхода. Концепция сложная, особенно если попытаться представить себе русских XVI века, которые имели представление не только о Черном море, но и об Исходе евреев из Египта, а также могли себе как-то объяснить, что морские женщины с рыбьими хвостами вместо ног перебрались с Юга на Север. Зачем? Для населения, как правило, характерна миграция в обратном направлении

Феномен русалок объясняется учеными довольно просто. Точнее, не феномен именно русалок – мы же понимаем, что их не существует – а скорее тот факт, что образ такого существа есть во многих культурах. Дело в том, что мореплавание весьма суровое занятие. Скажем так, группа мужчин вынуждена провести длительное время в крайне некомфортных условиях без доступа к женщинам. В это же время в море существуют животные, мирно пасущиеся на водорослях. Это дюгони, морские коровы и ламантины. В силу меняющийся видимости, общей аберрации сознания, упадка духа, а также того факта, что зеленые водоросли прилипали на головную часть морских коров, моряки иногда принимали последних за прекрасных дев с зелеными волосами. Поймав этих дев, они, конечно, несколько разочаровывались, но, как известно, рассказы рыбака – это его второй улов. Таким образом, предание о русалках распространилось в фольклоре множества народов.

Выходит, мы всерьез обсуждаем цвет кожи актрисы, которая играет алогичное никогда не существовавшее животное, списанное с морской коровы и много раз видоизмененное в рассказах уставших от одиночества моряков? Так себе вопрос.

Андерсен написал сказку о том, что жажда любви непреодолима, а потому русалочка готова пожертвовать всем – семьей, родом, племенем, трехсотлетней жизнью (а предполагается, что ей именно столько предопределено жить), рыбьим хвостом. Просто ради того, чтобы однажды получить поцелуй любимого, который дарует ей бессмертную душу. И это скорее повод подумать о том, как интересно устроен человек — и соответствуем ли мы таким высоким идеалам устройства. А у кого какая кожа – не имеет никакого значения. Ведь русалочка с самого начала была просто ламантином с водорослями на голове. Но сила человеческого воображения сделала ее мифом, легендой и притчей, переходящей из поколения в поколение. Сила русалочки в том, что за ней стоят века человеческой культуры и бессмертная душа, конечно.

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