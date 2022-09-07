Туманные планы Германии на будущее

В последнее время в рамках заметно возросшего санкционного давления на Россию европейские политики делают подчеркнуто резкие заявления. Если от польских, прибалтийских и чешских акторов эти заявления рассматриваются как довольно предсказуемые, с учетом сильной подчиненности этих стран внешнему влиянию со стороны США и Британии, то слышать аналогичные заявления от ранее довольно взвешенных германских, итальянских и французских политиков поначалу было довольно странно.

В последнее время очень старается в данном направлении германское руководство, «зеленая» часть которого, к примеру, министры Бербок и Хабек, откровенно игнорирует интересы своих избирателей, на мнение которых, согласно прямым заявлениям персонально министра иностранных дел ФРГ, простите, наплевать.

В контексте же заявлений федерального канцлера Олафа Шольца, которые он делал за последний период, можно было понять сначала, что санкции в отношении России не работают, затем оказалось, что санкции все же работают, но, в любом случае, по мнению Шольца, санкций нужно больше.

Непоследовательность в высказываниях, вполне вероятно, говорит о том, что руководство Германии попало в такую непростую ситуацию, что двусмысленно подает кому-то сигналы SOS, намеренно создавая затруднительное положение для экономики своей страны во имя русофобии, покоящейся на ложных стереотипах.

В любом случае, скорой отмены губительных для экономик стран Евросоюза антироссийских санкций ждать не стоит, и многие эксперты, в том числе, в западноевропейских странах, согласны с тем, что это скорее уже похоже на упрямство, граничащее с идиотизмом.

На данном этапе, по информации Еврокомиссии, 13 европейских стран (недобрая половина) полностью или частично уже отключены от российских энергоносителей, а это значит, что, несмотря на заполнение хранилищ, кстати, по завышенным ценам, надежного поступления энергоресурсов на территорию Европы в обозримом будущем ждать не стоит.

США с их обещаниями помочь в ликвидации недопоставок Евросоюзу, что называется, просто кинули в своем фирменном стиле. В результате в странах Западной Европы, особенно в бизнес-сообществе, доминируют пессимистические настроения, которые пытаются подавляться практически оруэлловскими пятиминутками ненависти к России. При этом перспектива стагнации экономики и разорение (с неизбежной остановкой) предприятий делают увеличение критической безработицы неизбежным на фоне, простите, буквально скотских счетов за газ и электроэнергию.

Есть еще и другие неприятные последствия маниакальной помощи гиперактивно нацифицируемой за последние несколько лет Украине вооружениями и финансами – в случае признания и юридического оформления военных преступлений Киева страны ЕС, в том числе и ФРГ, окажутся перед лицом очень неприятного факта: формально они подходят под все признаки пособничества терроризму и оправдания нацизма. Дальше, что называется, дело техники и, напомню, Нюрнбергский трибунал формально еще не завершил свою работу (по настоянию СССР) и может быть открыт в любой момент.

Не секрет, что основой тягучего и привлекательного благополучия ФРГ, да и большей половины Западной Европы, с 1970-х годов являются советские и затем российские энергоносители плюс надежность и бесперебойность их поставок. Поэтому вызывает сильное удивление то, что именно германские политики, так самозабвенно поддержавшие антироссийские санкции и воспевающие тотальный отказ от поставок из России нефти и газа, теперь заявляют о якобы «ненадежности» российских партнеров: поговорка про соломинку и бревно в глазу как-то автоматически приходит на ум.

Именно с помощью пресловутых санкций вся надежность и бесперебойность, собственно, теперь в прошлом. Нынешние поставки в Европу ненадежны и дороги.

Ирония момента состоит и в том, что на фоне частичного европейского возврата к углю российская климатическая стратегия в целом строится на природном газе – «зеленом топливе», и это есть конкурентное преимущество России. В перспективе речь идет о разработках водородного топлива, где российские позиции также сильны. В ЕС же «зеленая» тема по результатам действий политиков постепенно съезжает в угольные копи и дровяные поленницы. Причем в некоторых странах ЕС, в частности, в той же Германии, мигранты и местные жители уже рубят сады, уезжают в Болгарию и Турцию на осень-зиму.

А что прикажете делать евробизнесу? Закрываться? Теперь эти вопросы формулируются в ФРГ и адресуются Олафу Шольцу, который с надеждой смотрит то на Россию, призывая ее «исполнять свои обязательства», то на США или даже Китай, который, кстати, втридорога продает Европе российский СПГ.

В общем, попытка Западной Европы уйти от неизбежного, похоже, проваливается: жить с Россией на одном континенте и быть свободным от ее энергоносителей нельзя.

Политический же кризис, который сейчас разрастается в ЕС, в дополнение к проблемам в мировой экономике усугубит ситуацию. Его глубины необходимо опасаться, прежде всего, странам, не обладающим собственными ресурсами, внешне зависимыми от импорта, а это так называемые «развитые страны», с высокой долей «экономики услуг». А кому будут нужны эти услуги в условиях отказа от доллара и евро, как ненадежных, токсичных валют?

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