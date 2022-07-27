Череда отставок

Обильный премьеропад, случившийся в западных странах, несмотря на ожидания в экспертной среде, предварил листопад осенний, хотя в экспертном сообществе полагали, что цыплят все же будем считать по осени, когда наступят холода без отопления.

Жизнь расставила все по своим местам, как всегда – жара, «опустившаяся на ненавидимый прокуратором», расставила точки над «i».

Время «X» пришло быстрей.

Несмотря на то, что и британский премьер, и итальянский еще не отрезали свою политическую пуповину, они уже находятся в статусе «хромых уток».

Кто-то, как Борис Джонсон, тут же пустился во все тяжкие (полетал на истребителе, высказался всласть в отношении своих оппонентов), кто-то, вроде Марио Драги, еще не вполне уладил свои непростые отношения с гражданами своей страны, но в целом было отчетливо ясно одно: обещаниям западного истеблишмента все оказались сыты по горло. Уж слишком часто и легко они менялись.

Как результат, образовалась исключительная турбулентность на улицах и в головах, в том числе и экспертного сообщества.

Западное сообщество никак не может даже подойти к простому внутреннему консенсусу: как долго можно жить в долг и за чей счет этот банкет будет оплачен, в конце концов?

Ковидный кризис лишь приоткрыл инфляционный ящик Пандоры, санкционная же война, похоже, просто срывает с него крышку.

Эмиссия необеспеченных денежных средств, которой стали явно грешить страны-эмитенты мировых валют, заметно обесценила их по сравнению с валютами тех стран, кто обладает и ресурсной базой и развивающимся производственно-технологическим комплексом.

В результате эти национальные валюты стали отвязываться от евродолларовой системы и формировать свою, альтернативную инвестиционную реальность, что выразилось не только в усилении позиций БРИКС, но и превращении этого формата в прямого конкурента G7 и даже в какой-то мере G20. Надо ли говорить о том, что эти тенденции будут лишь усиливаться по самым разным направлениям: энергетическому, продовольственному и военному.

Старая навязанная Западом повестка – «зеленая», «климатическая», «прав человека» – по вине этих самых западных стран оказалась сильно девальвирована в правовом и во всех других смыслах.

В доминирующие США верили (верую, потому что абсурдно – помните Тертуллиана?), но верили ровно до того момента, пока они не стали провозглашать вместо права «правила», да еще и менять эти правила под себя, напрочь отказываясь оставаться в правовом поле.

К сожалению для Штатов, их ценности оказались «цыганским золотом», и в первую голову за это поплатились главы государств, пошедших на поводу у гегемона, который оказался совсем не состоятельным сюзереном.

Джозеф Байден даже объявил, что отношения между Россией и Западом определяются теперь конкурентной борьбой на выносливость. Только вот посыпался коллективный Запад – кадрово, инфляционно, энергетически – уже сейчас, не дожидаясь «перенапряжения» России, которая сосредотачивается, по своему обыкновению, не обращая внимания на ожидания Жозепа Борреля, который призвал тут европейцев подождать результатов антироссийских санкций.

А пока США, под видом противостояния с Россией, пытаются ее банально ограбить. Вот только все это видят, что усугубляет ситуацию вокруг Штатов и тех, кто находится в орбите их влияния и надеется на кусок добычи.

Впрочем, безуспешно, как показала ситуация на Украине, где проамериканское руководство просто запретило приватизацию стратегических предприятий страны не только российским, что объяснимо, компаниям, но и, внимание, – европейским.

Пресловутая «зеленая повестка» также наглядно показала, что страдать будут преимущественно не американские компании, которые пользуются прямой защитой Пентагона, а все остальные, включая европейцев.

Впрочем, антироссийские санкции уже покончили с «зеленым переходом», по крайней мере, в среднесрочной перспективе: в Германии останавливают заводы и начинают топить углем. Канцлер Олаф Шольц же вполне может составить компанию и Джонсону, и Драги.

А Россия получает шанс стать настоящим центром сопротивления американо-британскому неоколониализму, который не устраивает уже никого.

Вот и анонсированы теперь совместные военные учения России, Китая и Ирана в акватории Карибского бассейна.

Вместе с Индией эти страны вполне себе могут создать альтернативную инвестиционную реальность, а западные санкции останутся за бортом современной истории.

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