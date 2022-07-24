Лето! Замечали, в последние годы зацветает и цветет все как-то разом: одуванчики, тюльпаны-нарциссы-гиацинты, пионы, фруктовые деревья? Так и тянет хорошенько нанюхаться, ах, надышаться этими волшебными фимиамами… Эк, куда меня занесло, прям, сплошное ми-ми-ми… Сейчас подправим.

В драке хорошо первым делом дать в нюх! Не в нос, а именно в нюх! Так говорится. Это приводит человека к кратковременной дезориентации. Почему? Да потому что из строя выводится наш главный разведчик.

Нос – наша самая выступающая вперед часть. Наш авангард, руль, передовая часть.

Осознаем мы это или нет, но запах для нас первичен. Как бы тебя ни убеждал, ни ублажал собеседник, как бы он ни был хорош и пригож, но если он пованивает, дружбы не будет. Да и дела с ним лучше не иметь, про любовь уж молчу…

Почему так? Потому что мы чувствуем запах души. Душа имеет запах. Душа цветка, человека, всего живого. Даже неживого.

Деньги не пахнут. Вот например, как нас грамотно развели, подсунув «поговорку»: деньги не пахнут. А они пахнут! Есть деньги легкие, приятные, нежно-ароматные, как бабочки с цветочной пыльцой. Есть же совсем другие деньги. Они не просто пахнут. Воняют. Смердят. Помню в советское время, на работе в Гостелерадио давали землю под дачные участки. Моей коллеге, собиравшей наличные, надо было куда-то отлучиться, и она попросила меня ей помочь. Суммы были большие, и народу много. И вот по мере собирания денег я почувствовала отвратительный запах, до тошноты. Хотите верьте, хотите нет, не смогла принимать деньги. Пришлось извиниться и отказаться…

Уже потом я поинтересовалась и выяснила, что специфические запахи – кто больше, кто меньше – но чувствовали почти все, только не связывали их с деньгами. Нам же сказали: «Деньги не пахнут». Ан нет… Вывод: себе надо доверять. Мы все запахи чуем правильно.

А что в традиции? Она и тут мудрее нас современных. Подвижные народные игры, танцы – важнейшая часть жизни. Когда бегаешь, разгорячишься, поры и раскрываются… Игру «ручеек» помните? Проходить надо прямо под поднятыми руками, ровно под мышками. Тут уж не ошибешься – выберешь себе в пару только того, кого надо, кого нос велит…

Не случайно недавняя модная болезнь отшибала нюх. Многие прочувствовали, каково это – «жить без носа». Почти как у Гоголя в одноименной повести. У майора Ковалева, потерявшего нос, существование практически закончилось. Это намек от гения в литературе, а что в жизни? Да то же самое! Потому что запах первичен. Именно он запускает работу гормональной, эндокринной систем, крови и всех остальных органов.

По словам академика В. Мироновой, «у нас в носу есть маленький участок. Он имеет желтый или солнечный цвет, похож на сферу или кружок – прямо солнышко… Здесь берет начало то, чем рулит центросома… Из центросомы, которая является центром Солнца в носу, разносится команда по всему организму, как себя вести в разных ситуациях… Это высший божественный орган, который работает, невзирая на все остальные человеческие проявления. А запах – важнейший фактор».

Запах – это еще и система различения «свой — чужой». Как прекрасен запах родного тебе человека, ребенка… Нос помнит, слышит и, оказывается, даже «видит» запахи. Удивительный результат показал эксперимент, в котором испытуемые в комнате через экран чувствовали расположение к приятно пахнущему в студии ведущему. Мистика? Нет, действительность.

А как объяснить выражение нашей родной Бабы-Яги: «Русским духом пахнет!»? Это о чем? Как спрашивает известный российский путешественник, первый в России эксперт по выживанию и комплексной безопасности В.В.Сундаков: «Чем это пахнет? Портянками? Щами-борщами?».

Вот тут мы и подошли к главному. У носа есть чуйка. Нос чует. По-научному – это интуиция, то есть божественное знание обо всем. Интуиция располагается именно в носу.

Кстати, проблемы с носом часто говорят о нежелании воспринимать новую информацию, прислушиваться к себе. А зря.

Нос не обманешь! И нос не врет. Он чует все. Даже то, что мы пока не знаем и не понимаем.

Любите свой нос, какой бы он ни был: прямой или с горбинкой, курносый или картошкой, большой или маленький. Не забивайте его синтетическими аэрозолями. Чистый нос – достояние. Это наш компас и руль. Носу можно верить. Здоровый нос всегда прав.

И еще. Говорят, наша Вселенная пахнет малиной. Кто чует?

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