Интересно, как меняется язык, а именно, как слова вбирают в себя смыслы и оттенки. Скажем, слово «фашизм». Обратите внимание, что в нынешней ситуации фашистами друг друга называют все подряд. Кто кого первый назвал фашистом, тот и прав. Потому что в нынешнем языке фашизм означает жестокость и бесчеловечность. А лет восемьдесят назад это было идейным учением, в котором поначалу-то и ничего плохого не было. Примерно то же самое касается слова «пропаганда». Изначально «пропаганда» – это просто распространение веры. Организация для этих целей была создана внутри католической церкви папой Григорием XV в 1622 году. Вплоть до второй половины XIX века никаких других внерелигиозных значений у этого слова не было. И только потом пропагандой стали называть идеологически окрашенную информацию, которая должна влиять на общественное мнение. Сейчас же пропаганда – это просто ругательство. Если вам не нравится какая-то точка зрения, скорее называйте ее пропагандой, пока пропагандой не объявили вас.

Сейчас на Западе любая информация из российских источников воспринимается обывателем исключительно как пропаганда, причем в резко негативном смысле. И я даже знаком с некоторыми из этих обывателей. В России же тоже есть ругательный термин «западная пропаганда», но есть и термин более интересный – «гей-пропаганда». Что же это такое? Видимо, если обратиться к истокам термина, это распространение информации об ЛГБТКЛМН-образе жизни, направленное на склонение людей к этому образу.

В 2013 году в России вступил в силу закон 135, известный в народе как закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. А на этой неделе в Госдуму внесли новый законопроект, он должен расширить действие предыдущего с несовершеннолетних на всех людей вообще.

Как работал закон 135-ФЗ? Скажем, в начале июля московский суд оштрафовал на 120 000 рублей иноагента Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом). Причиной штрафа стало интервью с художником-активистом Федором Павловым-Андреевичем. Федор – открытый гей. В интервью он много рассказывает об этом, а также говорит о том, как тяжело в России жить подросткам, осознавшим, что они нетрадиционной сексуальной ориентации. Это, в общем, носит скорее познавательный характер. Да, это распространение информации о геях, но почему бы не распространять информацию о каком-то общественно значимом явлении? Распространять ее в формате интервью, в нейтральном ключе, хорошим русским языком. На видео стоит пометка 18+. Но суд посчитал, что это видео могло пропагандировать нетрадиционный образ половой жизни среди несовершеннолетних. Кто в этом виноват и почему нужно штрафовать интервьюера, а не видеохостинг, в этом суд разбираться не стал. Впрочем, и 120 000 рублей не такие уж большие деньги, а для Юрия Дудя – это просто незначительные расходы. Налог на успех.

Как будет работать новый закон? А этот законопроект обязательно станет законом, о нем положительно высказался Вячеслав Володин, так что можно не сомневаться, большинство депутатов проголосуют «за».

Это будет закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», который дополнят наказанием за «отрицание семейных ценностей». Фильмы, в которых, скажем, будут целоваться мужчины, не смогут получить прокатное удостоверение. Но мне представляется, что и любая порнография, а вместе с ней и эротика окажутся под запретом. Ведь они часто семейные ценности не то чтобы отрицают – они не способствуют их становлению.

Дальше, конечно можно перейти и к классической литературе. Какие там семейные ценности в «Манон Леско» или в «Даме с камелиями»? Это пропаганда, пусть и не гомосексуализма, но нетрадиционных ценностей точно. Пропаганда как распространение определенно окрашенной информации. В принципе, если постараться, то по такому закону можно запретить вообще всю культуру, потому что культура – это всегда процесс постановки под сомнения того, что можно назвать традиционными ценностями. Что такое традиционные ценности? Дом, семья, работа, религия? А что такое искусство? Вечный поиск конфликта. Нужна ли человеку семья? Может ли он выломиться из приличного общества? Должен ли он следовать догматам? Так что есть подозрение, что этот закон будет нужен для того, чтобы адресно и небольно кусать тех, кого нужно в данный момент. Одному не дать прокатного удостоверения, а другому выписать штраф тысяч на триста. Для обывателя же, скорее всего, не изменится ничего.

И все же пропаганда. Зачем же такой закон принимают? Для достижения большей лояльности со стороны населения. Страна-то у нас, сами понимаете, демократическая до предела. И правящему классу необходимо одобрение народа. Ведь и выборы когда-никогда будут. И вот что-то мне подсказывает, что такой закон, да еще грамотно поданный, людям понравится. Сидящий перед телевизором человек, скорее всего, скажет: «Правильно, так им и надо, этим пи…, простите, гомосексуалам и небинарным транс-персонам».

С другой стороны, не хотелось бы забывать и о том, что западное отношение к альтернативной сексуальности и ее выпячиванию происходит примерно из 2008 года. Эта массовая небинарная транс-истерия началась после движения Occupy Wall Street. Тогда простые люди, удивленные финансовым кризисом, стали задавать неудобные вопросы тем, кто в этом кризисе был виноват, – правительству и богатейшим людям мира. Богатейшие люди мира, видимо поняли, что на эти вопросы в долгосрочной перспективе отвечать как-то не хочется, и переключили внимание людей друг на друга. Началась классическая перепалка «левых» и «правых», а потом оказалось, что вообще ничего важнее гендерной идентичности нет, дети должны менять пол, вместо мамы должен быть рожающий партнер, министром здравоохранения должен быть трансгендер, а главная наука – гендерные штудии, на которые отваливают грантов как на космическую программу. И вроде бы все при деле, все заняты выяснением важных вопросов.

Как видим, и там, и тут пропаганда. Просто потому что, как мы выяснили в самом начале, она везде.

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