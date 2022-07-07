Опасное лето

Есть такой курортный город в Египте — Хургада. Да кто ж его не знает? И половина из тех, кто знает, наверняка там была. Хорошие и недорогие отели, песчаные пляжи и теплое море. Средний сервис и бедная культурная программа, зато прямые рейсы из нескольких российских городов и вожделенное «все включено», которое, безусловно, ведет к деградации, но деградировать в течение десяти дней отпуска не так страшно, а бывает даже и полезно. Так вот, Хургада. На днях там прямо у берега акулы съели двух отдыхающих женщин. Одна из Румынии, вторая из Австрии. Не о таком отдыхе они мечтали, надо полагать. И сразу какие-то другие ощущения от рассказов о египетском олл-инклюзиве, правда? Казалось бы, акулы едят людей в какой-нибудь недостижимой Австралии, да и то раз в год. А тут — такая близкая Хургада.

Эта история натолкнула меня на следующую мысль. Лето кажется идеальным временем года, все в нем хорошо, все в нем доставляет удовольствие, и хочется писать только о нем. Однако это и период повышенной опасности для некоторых уязвимых групп населения — пожилых людей и детей, например. Одни перегреваются на солнце, другие теряются в лесу. Не всех, конечно, съедят акулы, но всякое лето требует осторожности буквально ото всех.

Скажем, сейчас в Германии людей предупреждают об опасности нападения клещей. Казалось бы, клещи у нас ассоциируются с нашими густыми и дикими лесами, особенно с теми, что за Уралом. Вот где энцефалит и боррелиоз, а также геморрагическая лихорадка. И, оказывается, все это есть в благополучной Германии, где тропинки даже в дремучем лесу вполне могут быть выложены брусчаткой, а через каждые сто метров будут стоять лавочки и корзины для мусора.

Главная опасность — это, безусловно, дети. Точнее, дети — это основной объект, на который направлены всевозможные опасности. А лето же — именно то время, когда они большую часть времени проводят на улице. И как за ними уследить? Взрослым же тоже хочется пообщаться, полежать в гамаке, почитать новости, посмотреть сериал, выпить и поспать, в конце концов. А тут дети. И кому-то нужно на речку, а кому-то в лес и за грибами. А на речке быстрое течение с омутами, а в лесу опять же клещи, гадюки и заблудиться можно.

Проблема еще и в том, что нынешние дети — это поколение бесконечного лета. В том смысле, что они растут оберегаемыми до такой степени, что не имеют представления ни об опасности, ни о том, как взаимодействовать с ней. Тридцать лет назад, играя с дворовыми мальчишками на гаражах, ты падал с крыши на бутылочные осколки и в следующий раз был намного осторожней. Так приобретался трудный, злой и веселый опыт. Сегодняшний ребенок, если и окажется на крыше гаража, пожалуй, запаникует и станет звать маму. Никакого урока из этого не выйдет, кроме того, что мама ему строго и нервно запретит ходит туда, а он и послушается. Послушается, потому что он рос на детских площадках, покрытых чем-то мягким, прорезиненным и совершенно безопасным, об это даже коленку содрать невозможно. А что за детство без содранных коленок? Что за лето без них?

Да, раньше детей оберегали меньше, что, возможно, было и менее гуманно, но зато те, кто доживал до совершеннолетия, были закалены и обучены.

Из этого следует, что нынешних детей отпускать от себя уже нельзя ни на шаг. Это другое поколение, им нужны постоянная забота и присмотр. Если в лес, то только со взрослыми, с компасом и заряженным телефоном, а то и пауэрбанком. Если на речку, то в надувных нарукавниках и с надувным же розовым фламинго. Все равно идем не купаться, а делать селфи.

Что касается стариков? Да то же самое, что и детей. Их надо беречь от солнца и давать им много воды. По возможности не пускать в лес одних. Да, да, дед, ты в этом лесу еще пятьдесят лет назад собирал подосиновики, но, поверь, сейчас все изменилось — во-первых, у тебя зрение минус девять, во-вторых, сосуды уже не те, а значит, ты в пространстве хуже ориентируешься, а кроме того, сам лес несколько иной после лесной реформы.

Как же пережить это лето тем, кто за все в ответе — взрослым людям в расцвете лет?

По крайней мере, пока постараться не купаться в Хургаде, это понятно. Побольше ходить пешком, желательно в одиночестве и желательно вечером. Потому что иначе какой же это отдых. От пеших вечерних прогулок сплошная польза — можно обдумать прошедший день и отвлечься от его проблем. То есть от своих проблем. Можно сбросить немного лишнего веса и нагрузить ноги перед здоровым крепким сном. Но что еще немаловажно, можно отвлечься от вредных привычек. Ведь что делать летом вечером и на даче, а то и на курорте? Понятное дело, выпивать с соседом. А выпивший человек уже ни за кого ответственности не несет. Он как тот дед из предыдущего абзаца — еще уверен в себе, но понятно, что он уже не тот.

Что же пожелать вам этим опасным летом? Быть живыми и здоровыми, думать о прекрасном, смотреть на облака, не забывая приглядывать за детьми. В конце концов и лето когда-нибудь кончится, наступит осень, дети пойдут в школу, где за ними присматривать не надо. Вот тогда-то мы и отдохнем.

Берегите себя!

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