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Анна Дзюба (ASTI)

Грустный дэнс

О шоу-бизнесе времен пандемии и сроках его восстановления

Певица, группа Artik&Asti
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Часто приходится слышать, что коронавирус убил индустрию развлечений. Артисты жалуются, что аудитория сузилась, на концерты никто не ходит, а выступления становятся менее качественными, потому что исполнители начинают экономить.

Давайте разберемся, что происходит на самом деле.

Сегодня ходят на концерты все – что называется, от мала до велика. Приходят и постоянные поклонники, те, кто даже ездит иногда в соседние города, чтобы увидеться со своим любимым артистом. Можно увидеть тех, кто купил билет впервые: человек недавно услышал песню, хит и решил послушать, что еще есть у коллектива. Такие люди, как правило, становятся наиболее преданными фанатами, потому что именно на концертах они начинают любить творчество артиста, который раньше не был им особенно близок.

Самое важное, что надо отметить: пандемия не повлияла на качество концертов. Безусловно, ощущается небольшой минус в доходах за счет того, что мы ничего не урезаем в оформлении концертов, но при этом соблюдаем правила посещения мероприятий. Сейчас не везде возможно стопроцентное заполнение зала, поэтому нам приходилось отрабатывать по два концерта подряд, чтобы все люди, которые купили билеты, не пострадали и увидели выступление. Правда, в таких ситуациях по доходности ничего не меняется – и, соответственно, качество остается на прежнем уровне.

Более того, бывает и такое, что некоторые артисты делают свои выступления еще более крутыми, соревнуются друг с другом, чтобы привлечь еще больше зрителей, показать, что они не сдулись, а только развиваются.

В целом есть ощущение, что индустрия потихонечку оживает и зритель возвращается в залы. Вот мы приезжали во Владивосток: как мне сказали, там за последний год практически не было ни одного большого концерта. И нетрудно представить, как люди соскучились по концертам, по хорошим, добрым эмоциям в этот непростой период, когда все запрещают, когда люди вокруг болеют. Конечно, всем хочется чего-то светлого, хорошего. А концерт и музыка в целом – это как раз-таки вот такой заряд позитива, который доступен каждому, даже в пандемийные времена.

Здоровье наших зрителей и наше гораздо важнее, чем концерт. Да и подвергать риску людей – это неуважение к ним. В нынешние времена это стало уже одной из причин, которая не влияет на любовь нашего слушателя. Главное, чтобы все были здоровы.

И отдельно радует, что коллеги придумали такой формат, как онлайн-концерты. Ведь музыка – она должна быть совершенно везде. Это что-то светлое, хорошее, и неважно, в каком это будет выражении. Многие говорят, что интернет-выступления убьют концертную деятельность, но я уверена, что это не так. Вы же слушаете музыку через наушники, через всякие приложения, однако это не мешает проводить концерты. Выступление артиста – это нечто другое. Это живая энергетика певца, живая энергетика зала, это другие эмоции, другой уровень. Бывает, что поклонник приходит на концерт и влюбляется в артиста, а бывает и так, что на живом выступление происходит полнейшее разочарование, более того – фанат может даже разлюбить песни исполнителя. Так что настоящий офлайн-концерт – это очень важно, так же важно, как любое другое шоу или релиз.

Для меня идеальный концерт – это 20 тысяч человек собраны в одном зале, и мы поем где-то около 2,5-3 часов. И это, я думаю, все не за горами. Как только все меры предосторожности можно будет снять и люди будут чувствовать себя безопаснее на любом мероприятии, это свершится.

И последнее: все чаще мы слышим, что концерты стали дорогим удовольствием, потому что артисты повышают цены на билеты, чтобы не так сильно терять в доходах из-за ограничений. Насколько я знаю, это не так. Мы не повышали цены на наши билеты. В частности, у нас был тур на Дальний Восток, который наши зрители раскупили еще до пандемии, и у них остались те самые билеты. Мы отрабатывали его на прежних условиях, исключительно ради людей. Я думаю, что организаторы, которые нас приглашали, в какой-то мере пострадали, не заработали столько, сколько планировали. Но сейчас все несут убытки из-за пандемии.

В первую очередь нам нужно начать контролировать эту непонятную болезнь, которая все время приобретает новые окраски, назовем это так. Самое главное — это здоровые люди, живые люди, которые могут приходить на твои мероприятия. Да, восстанавливаться мы будем не быстро, но в целом все уже более-менее оживает. За годик-другой, если не будет никаких осложнений с этим вирусом, если мы наконец все-таки научимся с ним бороться и побеждать, мы все восстановимся.

Я, кстати, сама болела ковидом два раза: первый раз чувствовала себя как при гриппе и не ощущала запахи, а во второй раз даже ничего не почувствовала, перенесла, к счастью, легко. Да и дома с удовольствием побыла. Болели и мои коллеги. По своему опыту могу сказать одно: самое главное – спокойствие и своевременное лечение, ну и, конечно же, соблюдение правил безопасности.

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