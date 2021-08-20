Эра интернета

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В последнее время все чаще приходится слышать, что телевидение умирает, ему на смену приходит интернет во всех его проявлениях, скоро он заменит собой все. Прямо-таки как в фильме «Москва слезам не верит»: скоро ни будет ни кино, ни театров – одно сплошное телевидение, только надо заменить на интернет.

Давайте разбираться, насколько это имеет отношение к жизни.

Как показала жизнь, герой оскароносной ленты был не прав. И кино, и театры, и телевидение на месте. Просто сейчас еще активно развивается и интернет.

Телевидение под натиском интернета и социальных сетей трансформируется, но не умирает. И я думаю, что не умрет. Идет переформатирование ТВ, и оно очевидно, потому что все в мире развивается. Сейчас практически каждый телеканал делает из своего сайта платформу, где можно увидеть все, что идет в эфире. И это тоже правильно: не успел увидеть на ТВ – посмотри на сайте канала. У телевидения огромнейшая аудитория, и часть этой аудитории потребляет информацию только таким способом.

Нужно понимать, что люди, которые, как сейчас принято говорить, потребляют контент на разных площадках, все же отличаются друг от друга. Думаю, что на телевидении основная аудитория все-таки старше, чем аудитория инстаграма и всего интернета в целом. Связано это с тем, что современные технологии, социальные сети быстрее поддаются освоению молодому поколению, нежели старшему. Опять же существует огромное число людей, которые привыкли потреблять информацию по телевизору, а кто-то смотрит исключительно интернет и социальные сети. И все-таки не нужно забывать еще и о том, что все зависит от продукта, который ты делаешь. И на ТВ, и в инстаграме у всего своя аудитория. На телевидении много программ, каналов, которые направлены на более молодежную аудиторию, и они пользуются огромным успехом.

Лично мои поклонники – люди разных возрастов. Это заметно и по тому, кто меня узнает на улицах, и кто пишет комментарии в социальных сетях. Думаю, что основная аудитория и на ТВ и в социальных сетях – это 25-44 года. Бывает, подходят и те, кому лет 16-20, а иногда и люди за 50. Реагируют всегда доброжелательно, просят сфотографироваться, сделать селфи. Кто-то говорит: «Жанна, я смотрю вас на Первом канале» или просто: «Обожаю «Жизнь других», вы классная телеведущая». Все очень позитивно. Кроме того, я стараюсь отвечать на комментарии в социальных сетях.

При этом большую часть аудитории составляют, конечно, женщины. И только 15% – мужчины. Основная аудитория, как я ранее говорила, это 25-34 года и 35-44 года. Чаще всего это работающие женщины или домохозяйки, многие с высшим образованием, а некоторые и с двумя. Это женщины с позицией, судя по комментариям, они всегда имеют свое мнение: когда я задаю какую-то тему в посте, то они всегда выскажутся, и это очень классно.

Мой зритель на ТВ примерно соотносится со зрителем в социальных сетях, это легко проследить. Кстати, любопытное наблюдение: наше шоу «Жизнь других» выходит на Первом канале каждое воскресенье в 10.15 утра, и только ближе к полудню выпуск мы публикуем на моем канале в YouTube. Под моим постом с анонсом нового выпуска уже до 12 дня огромное количество комментариев, где люди делятся впечатлениями от программы, а это значит, что выпуск на Первом канале, в эфире телевидения моя инстаграм-аудитория посмотрела еще до выхода на YouTube.

Еще одно популярное мнение – что работать на ТВ сегодня стыдно. Категорически и однозначно говорю, что нет. Не стыдно.

Больше того, я очень люблю телевидение, я училась на режиссера кино и телевидения. Эту атмосферу я очень люблю, особенно когда ты делаешь классный и качественный продукт. Кто-то ругает телевидение, но многие мечтают туда попасть. В этом и весь парадокс. Конечно, есть отличия в плане свободы. Возможно, в интернете блогеру будет просторнее, чем на ТВ. В эфире программы на ТВ ты не можешь ругаться матом, к примеру – есть законодательство! И это нормально. Интернет в этом смысле снимает ограничения.

Но есть и самоограничения. Мои телевизионные запреты внутри меня. Помню, как один из выпусков «Жизнь других» мы снимали в Амстердаме. Ни для кого не секрет, с чем у многих ассоциируется этот город. Выпуск получился достаточно провокационным, но не показать ту же улицу красных фонарей мы не могли. И показали. Правда, передача вышла в эфир после 23.00, в ночном показе. Никто нас не запретил, а с утра перенесли на поздний вечер, потому что есть ограничения. И в этом нет ничего страшного, ограничения должны быть, и они все в рамках законодательства, но не творчества.

Почему при наличии огромного количества свободного контента меня смотрят на ТВ? Думаю, что нужно спрашивать у зрителя, но и рейтинги программы, и комментарии в социальных сетях говорят о том, что мы делаем шоу, которое находит отклик у зрителя, которое хочется смотреть. В сентябре стартует шестой сезон шоу «Жизнь других», и пока зрителю нравится и он с нами – мы будем продолжать снимать. Мне кажется, что зритель меня любит за естественность и на экране, и в инстаграме. Я не придумывала себе образ, я такая, какая есть. В моем инстаграме не увидишь ни скандалов, ни того, как мне бывает плохо или я болею. Эту часть жизни я оставляю для себя. Я уверена, что никому не нужны твои проблемы. Я не гонюсь за хайпом, не встреваю в публичные разборки, не делюсь на лагеря, когда что-то случается. Я живу своей жизнью и часть ее транслирую в социальных сетях.

Возвращаясь к аудитории в соцсетях и на ТВ, должна сказать о важном: не будем забывать, что не все имеют доступ к интернету и социальным сетям, а телевизор есть почти в каждом доме.

Зачем блогеру расширять аудиторию и выходить на ТВ? Это новый уровень развития – захватить тех, кто не заходит в интернет и не знает о существовании конкретного блогера. И всем хочется признания у широких масс. Это как с музыкой. Есть музыкальный стриминг, на котором любой артист, даже самый неизвестный, написав хитовую песню, может заработать большие деньги, не покидая пределов музыкальной студии или своего дома. Но после того как песня выстреливает, хочется гастролей, корпоративов, даже если все это будет приносить меньше денег, чем стриминг. Но когда ты видишь, как тебя обожают в реальности, как тебя любят толпы фанатов – это совершенно другой уровень.

Отдельно уточню, что достойного контента становится все больше – и на ТВ, и в интернете. И для развития индустрии это несомненный плюс. Телевизионный контент с точки зрения картинки никогда не уступал интернету и, думаю, не уступит. Для интернет-сообщества это мотивация делать свою продукцию лучше и лучше. Все не стоит на месте и это отлично.

Конечно, делать программу на ТВ гораздо затратнее, чем для интернета. Но люди вкладывают большие деньги и в свои шоу в интернете. И это прекрасно, потому что начинается конкуренция.