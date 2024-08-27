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Уход от западного. Почему россияне все меньше смотрят зарубежные фильмы?

Глава «Дигории» объяснил спад популярности западного кино в России

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Shutterstock
В последние годы россияне стали реже смотреть западное кино. Но дело здесь не только в уходе западных платформ, как может показаться. По данным ВЦИОМ, еще в 2021 году, до введения ограничений, две трети россиян отмечали, что предпочитают отечественное кино. Руководитель платформы «Дигория», креативный продюсер проектов «Культура политики» и «Смотря как посмотреть» Заурбек Хугаев рассказал, почему сложилась такая ситуация.

Во-первых, российскому зрителю не близка толерантная повестка западных кинокомпаний. Дело в том, что массовый продакшн Запада больше не работает на потребности «молчаливого большинства». В погоне за отработкой либеральной повестки и все большее вовлечение меньшинств, производимый контент стремительно расслаивает общество.

Недавнее исследование Gallup показало, что восприятие киноиндустрии американцами разнится в зависимости от партийной принадлежности человека – 53% приверженцев демократической партии, в большинстве своем поддерживающих либеральную повестку, позитивно оценивают индустрию. В то же время среди последователей республиканской партии, традиционно более консервативных, эта доля составляет лишь 30%.

Во-вторых, вопреки ожиданиям Запада, уход зарубежных платформ не только «не похоронил» российский рынок, но, напротив, вызвал внутри страны стремительное развитие индустрии развлечений. После достаточно долгого периода взращивания собственных подходов, смыслов, новых талантливых лиц сферы киноискусства, освобождение ниши дало возможность показать весь скрытый потенциал российских производителей. Благодаря этому наша аудитория стала получать самобытный контент, в том числе транслирующий российские традиционные ценности. Восприятие аудитории показательно: в 2014 году в топе по кассовым сборам из 20 кинолент, российских было только 6, сейчас же в топ-20 входит только один фильм не российского производства. В это же время фильм «Холоп 2» недавно стал вторым по кассовым сборам за всю историю в России, а лидерскую позицию с большим отрывом держит «Чебурашка». Оба вышли в прокат совсем недавно, в 2023 году, и смогли завоевать любовь российских зрителей.

Немаловажную роль в такой позитивной динамике играет государственная поддержка наших производителей контента. Прежде всего, это финансирование Министерства культуры (авторское, документальное и детское кинопроизводство) и Фонда кино (массовое производство), а также частичное покрытие расходов за счет региональных бюджетов. С 2020 года крупным проводником субсидий стал Институт развития интернета (ИРИ) — оператор премии в области интернет-контента. За это время ИРИ было поддержано более 1800 проектов, более 200 из которых получили награды в российских и международных конкурсах. Важно отметить, что эти проекты вызывают широкий отклик у российской (и не только) аудитории — чего стоит нашумевший сериал «Слово пацана».

В итоге, когда обсуждается возвращение западных компаний, возникает логичный вопрос: а нужно ли это нам? Массовый российский зритель уже ответил — он хочет, чтобы Россия продолжила динамично развивать свои креативные индустрии вне зависимости от того, захотят вернуться иностранные кинокомпании на российский рынок или нет. И это, на мой взгляд, одно из наших главных достижений последних лет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Автор: руководитель платформы «Дигория», креативный продюсер проектов «Культура политики» и «Смотря как посмотреть» Заурбек Хугаев

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