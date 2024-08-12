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За свободу слова придется заплатить: как мошенники вымогают у блогеров деньги в Instagram*

Депутат Кирьянов предупредил о рисках деятельности в запрещенных соцсетях

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Shutterstock
Instagram* — опасная западная онлайн-площадка для пользователей, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, политика модерации у платформы предвзятая. И порой модераторы Instagram вовсе не справляются со своей работой, считает он. При этом депутат напомнил, что Meta*, материнская компания этой соцсети, известна своим халатным отношением к вопросам безопасности пользователей.

Наглядный пример этому — история, которая произошла с известным иракским блогером. Исаа Ахмед-Аднан, у которого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) более 500 тыс. подписчиков, заметил, что его посты и видео удалялись площадкой из-за нарушения авторских прав. Хотя ничего подобного он не делал. Причем его публикации не представляли опасности. Например, из-за жалобы другого пользователя соцсети был удален ролик, в котором блогер рассказывал о местном ресторане и пробовал различные блюда.

Исаа Ахмед-Аднан через WhatsApp связался с человеком, который пожаловался на его контент. И тот предложил блогеру восстановить его за 3 тыс. американских долларов. Или же блогер мог начать платить ему в месяц 1 тыс. американских долларов или 7 тыс. в год, чтобы автор контента смог защитить себя от подобных жалоб. А для наглядности мошенник прислал скрин, который прояснил ситуацию с удаленным контентом блогера. На нем можно было увидеть, что злоумышленник использует инструмент Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — Rights Manager. Он создан ИТ-гигантом, чтобы владельцы контента с его помощью могли автоматически идентифицировать нарушающие авторские права публикации для их последующего удаления.

Исаа Ахмед-Аднан благодаря помощи иракской организации активистов Tech4Peace смог восстановить часть своего контента. Но в дальнейшем он столкнулся с новыми подобными мошенническими атаками. В итоге блогер оценил свои убытки в 20 тыс. американских долларов.

В то же время представители Tech4Peace заявили, что подобная схема принесла злоумышленникам до 1 млн американских долларов, а Meta так и не предприняла никаких действий по решению проблем безопасности пользователей Instagram.

Очередной пример того, как Meta халатно относится к безопасности своих соцсетей и других ИТ-продуктов. И очередное подтверждение, что российским блогерам опасно вести свою деятельность в запрещенных социальных сетях.

Более того, авторы контента мотивируют своих подписчиков пользоваться VPN-сервисами. Напомню, что из-за этих приложений персональные данные человека могут попасть в открытый доступ. Еще из-за VPN-сервисов пользователь может заразить свой смартфон вредоносным ПО, которое злоумышленники используют для реализации преступных целей.

И не стоит забывать, что подписчики этих блогеров могут столкнуться в запрещенных соцсетях с большим количеством фейков, контента экстремистского толка, мошенниками и ненавистью к россиянам.

Поэтому считаю важным законопроект о запрете рекламы в запрещенных в России соцсетях, который Государственная Дума РФ уже приняла в первом чтении. Его цель — обеспечить безопасность россиян в интернете и мотивировать блогеров и рекламодателей переходить на отечественные онлайн-платформы. Наши площадки уже готовы предложить все необходимое блогерам и рекламодателям для успешного ведения деятельности.

Например, LOOKY предлагает пользователям продублировать весь свой контент с Instagram в один клик.

Кроме того, многие рекламодатели уже оценили возможности наших площадок. Так, по данным опроса Минэкономразвития и ассоциации «Мой бизнес - мои возможности», «ВКонтакте» стала самой популярной платформой для продвижения товаров и услуг.

Я призываю российских блогеров и рекламодателей, кто еще не перешел на наши платформы, это сделать, чтобы в дальнейшем избежать проблем с законом и помочь отечественным площадкам в их развитии.

Автор: заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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