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Россиянам не рады: почему важно переходить на отечественные онлайн-платформы

Общественник Шлыков назвал YouTube оружием в информационной войне против России

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Depositphotos
Пользоваться популярными западными онлайн-площадками – привычное дело. Есть даже те люди, которые не обращают внимания на риски использования VPN-сервисов: утечка персональных данных, потеря денег, заражение мобильного устройства вредоносным ПО. И все ради того, чтобы продолжать заходить в заблокированные социальные сети Facebook* и Instagram*, отмечает российский общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Хотя стоит признать, что на этих площадках россиянам не рады. Напомню, что Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* были заблокированы в 2022 году из-за того, что в некоторых странах они разрешили пользователям распространять призывы к насилию в отношении россиян. Иными словами, эти соцсети поддерживают русофобию.

Помимо этого, Facebook* и Instagram*, как и YouTube, превратились в главное оружие в информационной войне, которую Запад развязал против России. Эти онлайн-платформы стали рьяно распространять фейки про РФ и наших доблестных солдат, стремясь манипулировать сознанием россиян, призывая их к противоправным действиям.

При этом именно эти платформы стали рассадником экстремистов и мошенников. А модерация Instagram* пошла еще дальше по пути вседозволенности, подвергая опасности несовершеннолетних пользователей. Она вообще не реагирует на действия растлителей. Последние активно используют Instagram* для поиска своих жертв.

Став оружием в информационной войне против России, западные онлайн-площадки прославились своей предвзятой модерацией. Цензура по-американски не щадит ту информацию, которая идет вразрез с западной пропагандой. То есть модераторы этих платформ выступают против объективной картины мира, правды.

Именно поэтому, например, YouTube активно блокирует каналы российских блогеров, СМИ, органов государственной власти, не исполняет требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента. В связи с этим YouTube продолжает быть опасным для российских пользователей. Таким подходом он явно показывает свое пренебрежительное отношение к требованиям российского законодательства и нашим гражданам.

Вот другой пример того, что Google, который владеет YouTube, вообще плевать на россиян. Снижение скорости загрузки видео на YouTube у пользователей ПК. Все из-за того, что Google уже давно перестал обслуживать сервера в РФ, на которые приходится львиная доля контента для россиян. По этой причине оборудование начало деградировать. Однако ИТ-гигант может все исправить, но он не спешит этого делать.

Более того, из-за своего бездействия он вынуждает россиян использовать опасные программы, с помощью которых якобы можно обойти замедление YouTube. На это уже обратили внимание эксперты. Подобные программы начали активно предлагать мошенники в интернете, чтобы воровать персональные данные у пользователей.

Однако всех опасностей, связанных с VPN-сервисами и западными онлайн-площадками, можно избежать простым способом – перейти на отечественные аналоги. «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», LOOKY, RUTUBE, NUUM и другие российские платформы уже готовы принять пользователей с распростертыми объятиями. Более того, они продолжают развиваться, предлагая людям новые интересные возможности создания, монетизации и просмотра контента. И, что важно, отечественные онлайн-платформы соблюдают требования российского законодательства, тем самым ставя во главу угла безопасность пользователей в интернете. Западные же площадки не могут гарантировать россиянам защиту в сети, и делают это намерено.

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