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Ипотека и ЖКУ: что нового придумали мошенники в интернете

В РОЦИТ назвали анонимность в интернете главным элементом схемы мошенников

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Depositphotos
В мире мошенников существуют классические способы обмана, работающие десятилетиями. К таким, например, относится фишинг. Тем не менее существуют и другие способы, наносящие неменьший ущерб гражданам. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) собрали самые актуальные уловки злоумышленников.

Обман с покупкой квартиры

В связи с ростом ставки по ипотеке многие россияне пытаются успеть взять жилье до еще большего его подорожания. Этой спешкой пользуются мошенники, которые выманивают у покупателей задаток с помощью дипфейков. Схема выглядит так: при попытке поговорить с продавцом тот ссылается на то, что якобы находится очень далеко, и сделку можно обсудить только в Zoom.

Покупатель и продавец начинают общаться там, однако вместо продавца на связь выходит мошенник. Так как его лицо сгенерировано с помощью нейросети, он максимально похож на реального собственника жилья из официальных документов. Иногда аферист может напугать жертву тем, что квартиру нужно «брать срочно» и сразу же вносить задаток до стадии проверки документов. Получив часть стоимости жилья, злоумышленник пропадает.

Обман предпринимателей и самозанятых

Следующая схема нацелена на российских предпринимателей и тех, кто оформлен как самозанятый. Злоумышленники начали звонить им под видом налоговой службы и говорить, что видят у них на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога. Далее жертве сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей — якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, и с ним нужно ознакомиться.

Разумеется, любой человек первым делом проверит данные в приложении «Мой налог» или в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС). Но тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС и портал «Госуслуги» якобы рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из SMS-сообщения. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету пользователя на государственном портале и могут оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях.

Обман с ЖКУ

Невольными участниками следующей мошеннической схемы стали работники компаний «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт». Преступники звонят россиянам, представляясь сотрудниками этих компаний, и предлагают жертвам перерасчет платежей, скидки на ЖКУ или проверку счетчиков. Одному из пострадавших даже сообщили, что ему якобы положена выплата в размере 70 тыс. руб. «в связи с достижением 50-летия».

В ходе беседы преступники узнают от граждан коды из SMS, чтобы зайти на их аккаунты на «Госуслугах». Получив конфиденциальную информацию, мошенники берут кредиты на имена жертв или выводят личные средства со счетов.

Меры по борьбе с мошенниками

Анонимность в интернете и «серые» SIM-карты — одни из главных элементов мошеннических схем. В связи с этим Государственная дума РФ в конце июля этого года приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота SIM-карт. Кроме того, согласно его требованиям, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязаны будут подать сведения о себе в Роскомнадзор. Законопроект нацелен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.

Несмотря на законодательные меры, сохранять бдительность и внимательность необходимо в любом случае. В частности, не стоит забывать, что VPN-сервисы представляют опасность для персональных данных и денег пользователей. Злоумышленники используют подобные программы для своих преступных целей. Поэтому для дополнительной защиты в интернете следует отказаться от использования VPN-сервисов.

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