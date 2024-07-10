Плати или уходи: новая рекламная политика Meta* может привести к многомиллиардным штрафам

Одно из самых любимых занятий западных ИТ-гигантов – создавать себе проблемы и готовить почву для потенциальных судебных споров. На этот раз очередь дошла до компании Meta * , которая додумалась брать деньги за безопасность персональных данных, отмечает председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Последний случай касается новой модели подписки для Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Meta (признана в России экстремистской и запрещена) предлагает пользователям заплатить за отсутствие рекламы на платформе. Вопросы по модели подписки возникли у Европейского союза (ЕС), где был принят «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA). В соответствии с этим законом корпорациям необходимо в том числе дать возможность пользователям отписываться от ключевых сервисов платформы так, чтобы во всех остальных отношениях у них были те же условия, что и у тех, кто подписался на такие сервисы.

По мнению ЕС, Meta явно нарушает DMA, фактически предлагая пользователям на выбор два одинаково плохих варианта: либо терять деньги, либо расплачиваться своими персональными данными. Сама же Meta, разумеется, считает, что ее нововведения полностью соответствуют DMA.

Как бы то ни было, если Meta будет признана виновной, за этим наверняка последуют штрафы в миллиарды евро. Последствия от нарушения DMA на себе уже испытала компания Apple. Так, Брюссель оштрафовал ИТ-гиганта на 1,8 млрд евро из-за ограничений App Store на потоковую передачу музыки. Компания ставила пользователей в невыгодное положение, запрещая разработчикам приложений открыто продвигать более дешевые услуги подписки на музыкальные сервисы, доступные за пределами экосистемы Apple.

Очень интересно было бы узнать, что именно хочет предпринять Meta, которая оказалась между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, DMA и гигантские штрафы, с другой – необходимость зарабатывать на почти полумиллиардной аудитории стран ЕС. Конечно, ИТ-гигант вряд ли примет решение уходить из ЕС, но практика частичной блокировки доступа к своим сервисам Meta уже применяла. В частности, компания блокировала доступ к своей социальной сети Threads для европейских пользователей, которые не могли пользоваться ей даже через VPN-сервисы.

На самом деле, европейцам остается только посочувствовать – из-за отсутствия вменяемых альтернатив социальным сетям Meta они вынуждены полностью рассчитывать на решения компании и безоговорочно принимать их последствия. В России же, которая продолжает развивать отечественные онлайн-платформы, подобная ситуация исключена.

Например, у нас уже есть достойные аналоги Facebook - «ВКонтакте» и «Одноклассники». Если речь про альтернативу Instagram – TenChat или LOOKY, которая предлагает пользователям продублировать весь контент Instagram в один клик. Это важно, поскольку у Instagram серьезная проблема с модерацией. Вспомнить хотя бы истории про то, что на западной онлайн-платформе привольно чувствуют себя растлители. Почему-то модераторы Instagram не обращают на их преступные действия никакого внимания.

Помимо этого, не стоит забывать, что без VPN-сервисов не получится зайти в Instagram, который запрещен в России. И многие забывают, чем опасны VPN-сервисы: это утечка персональных данных в открытый доступ, риск заразить мобильное устройство вредоносным ПО и так далее. Поэтому если вы хотите обезопасить себя и своих детей, советую переходить на российские цифровые платформы и забыть про западную социальную сеть.

Автор — председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.