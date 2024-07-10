Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Плати или уходи: новая рекламная политика Meta* может привести к многомиллиардным штрафам

В РОЦИТ предсказали новые штрафы для Meta* из-за новой модели подписки на сервисы

close
100%
Shutterstock
Одно из самых любимых занятий западных ИТ-гигантов – создавать себе проблемы и готовить почву для потенциальных судебных споров. На этот раз очередь дошла до компании Meta*, которая додумалась брать деньги за безопасность персональных данных, отмечает председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Последний случай касается новой модели подписки для Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Meta (признана в России экстремистской и запрещена) предлагает пользователям заплатить за отсутствие рекламы на платформе. Вопросы по модели подписки возникли у Европейского союза (ЕС), где был принят «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA). В соответствии с этим законом корпорациям необходимо в том числе дать возможность пользователям отписываться от ключевых сервисов платформы так, чтобы во всех остальных отношениях у них были те же условия, что и у тех, кто подписался на такие сервисы.

По мнению ЕС, Meta явно нарушает DMA, фактически предлагая пользователям на выбор два одинаково плохих варианта: либо терять деньги, либо расплачиваться своими персональными данными. Сама же Meta, разумеется, считает, что ее нововведения полностью соответствуют DMA.

Как бы то ни было, если Meta будет признана виновной, за этим наверняка последуют штрафы в миллиарды евро. Последствия от нарушения DMA на себе уже испытала компания Apple. Так, Брюссель оштрафовал ИТ-гиганта на 1,8 млрд евро из-за ограничений App Store на потоковую передачу музыки. Компания ставила пользователей в невыгодное положение, запрещая разработчикам приложений открыто продвигать более дешевые услуги подписки на музыкальные сервисы, доступные за пределами экосистемы Apple.

Очень интересно было бы узнать, что именно хочет предпринять Meta, которая оказалась между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, DMA и гигантские штрафы, с другой – необходимость зарабатывать на почти полумиллиардной аудитории стран ЕС. Конечно, ИТ-гигант вряд ли примет решение уходить из ЕС, но практика частичной блокировки доступа к своим сервисам Meta уже применяла. В частности, компания блокировала доступ к своей социальной сети Threads для европейских пользователей, которые не могли пользоваться ей даже через VPN-сервисы.

На самом деле, европейцам остается только посочувствовать – из-за отсутствия вменяемых альтернатив социальным сетям Meta они вынуждены полностью рассчитывать на решения компании и безоговорочно принимать их последствия. В России же, которая продолжает развивать отечественные онлайн-платформы, подобная ситуация исключена.

Например, у нас уже есть достойные аналоги Facebook - «ВКонтакте» и «Одноклассники». Если речь про альтернативу Instagram – TenChat или LOOKY, которая предлагает пользователям продублировать весь контент Instagram в один клик. Это важно, поскольку у Instagram серьезная проблема с модерацией. Вспомнить хотя бы истории про то, что на западной онлайн-платформе привольно чувствуют себя растлители. Почему-то модераторы Instagram не обращают на их преступные действия никакого внимания.

Помимо этого, не стоит забывать, что без VPN-сервисов не получится зайти в Instagram, который запрещен в России. И многие забывают, чем опасны VPN-сервисы: это утечка персональных данных в открытый доступ, риск заразить мобильное устройство вредоносным ПО и так далее. Поэтому если вы хотите обезопасить себя и своих детей, советую переходить на российские цифровые платформы и забыть про западную социальную сеть.

Автор — председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Картина дня
«США и НАТО совершили большую ошибку»: что Ельцин говорил Клинтону об ударах по Югославии
Ельцин в разговоре с Клинтоном называл удары по Югославии большой ошибкой
Военная операция на Украине, день 868-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 868-й день
«Они там надувают щеки»: как Александр Лукашенко ругался с Кремлем
30 лет назад Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии
Яне Кошкиной сделали срочную операцию
В НАТО признали, что армия России адаптируется к вызовам в ходе СВО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Moscow Times
Могилу для участника СВО выкопали посреди дороги
Новости и материалы
Ведущий «Модного приговора» создал куртку в прямом эфире и показал результат
В США обвинили Россию в попытках саботажа в странах НАТО
Ученые доказали связь между IQ и генетикой
В МИД РФ назвали США главарем «банды войны»
Часть британских консерваторов выступает за союз с Фараджем
Девочка с «маской Бэтмена» уехала домой и вернется в Россию через год
Вратарь сборной Аргентины поцеловал Месси в шею
ВС РФ уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов
Муфтий Башкортостана назвал никаб чуждым явлением и сравнил его с балаклавой
Zeekr раскрыл подробности о новом кроссовере 7X
На Украине сожгли четыре автомобиля военных
США разрешили своим гражданам платить налоги в интересах России
Экс-депутат Рады описал сценарий смены власти на Украине
Пригожин заступился за захотевшего вернуться в Россию Меладзе
В Омске мигрант вывез девушку в безлюдное место и надругался
Российский учитель сдал ЕГЭ по своему предмету на максимальный балл
Мужчина с наркотиками рассчитывал убежать от полиции на такси
В Ростовской области поймали подростка, который пытался поджечь пункт гуманитарной помощи
Все новости
Выживший при штурме в ростовском СИЗО террорист дал показания
В украинских войсках создан батальон из осужденных
F-16 поступят на Украину этим летом
Участник СВО, ввозивший в Россию сирийцев-нелегалов, получил условный срок
«Поджог в обмен на выезд в Финляндию»: ФСБ сорвала теракт на «Адмирале Кузнецове»
ФСБ показала видео с моряком, которого склоняли к поджогу «Адмирала Кузнецова»
«Мужчины не помогли, смеялись»: певица Настя Ермак рассказала о нападении в метро
Самые яркие болельщики на Евро-2024
«Пока 40°C в тени не стукнет — лето не наступит»: как жители юга России выживают в аномальную жару
На юге России ожидается аномальная жара до 42°C
Главные свойства корицы: полезна ли эта специя и как ее правильно выбирать
Вред и польза корицы: как употребление этой специи может повлиять на здоровье
Что такое эмоциональные качели? Чем они страшны и как им противостоять
Эмоциональные качели в отношениях: что это и как от них избавиться
«Россия проигрывает, это поворотный момент в истории»: что говорили на открытии саммита НАТО
Байден заявил союзникам по НАТО, что Россия проигрывает в конфликте на Украине
От «Алых парусов» до «Бурдж-Халифы». Как сбежавшие миллиардеры из МВД получали взятки через криптобиржу
«Ъ»: СК арестовал активы сбежавших миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова
Военные базы США в Европе снова усилили меры безопасности. Вашингтон опасается диверсий России
CNN: США усилили меры безопасности на базах в Европе из-за угрозы диверсий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами