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«Развивать инфраструктуру»: туристический сбор получит статус местного налога

Декан Засько назвал местный налог способом улучшить инфраструктуру

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Depositphotos
Туристический сбор получит статус местного налога – такое предложение Минфина одобрили сегодня депутаты во втором чтении проекта поправок в Налоговый кодекс РФ. Ожидается, что таким образом регионы получат больше самостоятельности и средств на развитие местного туризма. Налог будет уплачиваться с 2025 года.

При оформлении «туристического налога» Минфин учитывал мнения всех сторон в методологической подготовке нормативной базы. Как результат: представленная модель туристического налогообложения в полной мере учитывает широкие группы интересов.

Мы получаем новую (относительно курортного сбора) налоговую модель прозрачного налогообложения туризма, без увеличения налогового давления на представителей туристической отрасли, но формирующую дополнительную базу налоговых доходов для муниципалитетов.

Все дело в механизме расчета и уплаты налога. Представители гостиничного бизнеса теперь выступают не более чем связующим звеном между посетителями, оплачивающими налог в счете за проживание, и бюджетом.

И тут стоит отметить очень и очень важный финансовый нюанс, выступающий бонусным подспорьем для гостиниц. И этот нюанс заключается в том, что перечисление налога в бюджет должно происходить по окончании налогового периода, коим является квартал, а налог с постояльцев будет взиматься в течение всего квартала. То есть происходит сдвиг по времени между получением и перечислением, а это означает, что гостиничный бизнес фактически получает эти налоговые суммы в некое оборотное пользование, причем беспроцентное.

Что же касается нас – потребителей гостиничных услуг и итоговых плательщиков будущего налога, то и здесь правительственные структуры нашли способ сбалансировать интересы потребителя и бюджета. Все дело в том, что в отличие от курортного сбора, туристический налог будет уплачиваться не по количеству проживающих, а по количеству гостиничных номеров, что достаточно существенно снижает налоговую нагрузку для отдельно взятого отдыхающего.

Нельзя не сказать о социально-экономической роли рассматриваемой законодательной новации. Россия богатейшая страна не только по запасам природных ресурсов, но и по количеству уникальных исторических и природно-климатических мест потенциального притяжения туристов. Однако в нашей стране все еще недостаточно высокий уровень инфраструктурного и сервисного развития, в силу, в том числе и недостаточности экономической поддержки со стороны местных органов власти.

Именно туристический налог призван решить эту проблему и должен оказать благотворное влияние на развитие инфраструктурной и сервисной базы, а в результате и на рост туристического потока. Не будем забывать, что туризм – это, помимо всего прочего, и развитие смежных бизнес- направлений, равно как и развитие транспортной инфраструктуры. В противовес курортному сбору, именно муниципалитеты теперь будут принимать решение о введении налога, размере ставок, льготных категориях граждан.

Следует отметить, что в Налоговом кодексе закладываются категории граждан, с которых данный налог взиматься не будет (это в том числе дети до 18 лет, участники СВО и многие другие), а вот муниципальные власти смогут расширять этот перечень по своему усмотрению.

В законопроекте также появляется механизм, определяющий возможность установления размера налога в зависимости от категорий номеров и сезонности, коль скоро эти факторы являются определяющими в отрасли. Кроме того, документ предусматривает очень аккуратное повышение налоговых ставок, позволяющее более чем комфортно перестраиваться под полноценный режим исполнения налоговых обязательств.

И еще: пожалуй, это первый раз в истории современной России, когда у нас в результате налоговых поправок законотворцы так внимательно пекутся об интересах муниципалитетов. Обычно местным властям от налоговых поправок вообще ничего не доставалось. И это отрадно, ведь именно муниципалитеты находятся ближе всего к людям, их месту проживания и насущным проблемам. По работе муниципалитета зачастую люди судят об эффективности всего государства.

Автор — декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.

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