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Свет клином не сошелся: о чем говорит опыт Китая по замещению зарубежных сервисов

В РОЦИТ спрогнозировали потерю западными платформами российской аудитории

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Shutterstock
О Китае в России сложился большой набор ассоциаций. Огромная численность населения, гигантское количество фабрик по производству всего, «великий китайский файрвол» и электромобили с незаурядным дизайном – все это более-менее находится на слуху. Но недавно Китай снова удивил нас – компания Huawei Technologies сообщила о достижении критической отметки в развитии собственных операционных систем. Член правления РОЦИТ, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями SkillStaff Андрей Ярных рассказал, какое влияние это окажет на российский медиарынок.

Говоря о конкретных цифрах, количество активных устройств на базе HarmonyOS приближается к миллиарду. Из доклада Counterpoint Research становится очевидно, что в первом квартале 2024 года HarmonyOS превзошла iOS по показателям продаж в Китае, уступая только Android и заняв 17% рынка. Кроме того, представители Huawei подчеркивают успехи в разработке и внедрении ИИ-инфраструктуры Ascend, которая уже занимает второе место на рынке чипов ИИ после Nvidia. И все это на фоне санкций, наложенных США в 2019 году.

Ставка Китая на развитие своих продуктов в конечном итоге оказалась выигрышной. Стоит отметить, что вышеупомянутый Apple смог отвоевать обратно часть доли рынка, но не за счет технологических прорывов, а скидок, которые для ряда моделей доходили до 318 американских долларов, или примерно 27,7 тыс. рублей по актуальному на сегодня курсу.

Подобный успех далеко не единственный в копилке Китая. Стоит вспомнить платформу TikTok пекинской компании ByteDance. В свое время именно эта социальная сеть задала тренд на короткие видео, которые впоследствии начали добавлять к себе другие площадки, в том числе YouTube. И говоря о YouTube, TikTok однажды обошел именитый американский видеохостинг по количеству проведенного пользователями времени на платформе.

Разумеется, Китай пришел к этому далеко не сразу. Но его опыт говорит нам о том, что ни на Apple, ни на Google свет клином не сошелся. Это не непоколебимые столпы мироздания, а обычные корпорации, которым нужно продолжать постоянно развиваться и завоевывать новую аудиторию, несмотря на свое положение на глобальном рынке. И не факт, что в конкретном промежутке времени не появится кто-то, кто будет быстрее и умнее, а то и задаст свой отдельный тренд, как тот же TikTok.

Вопрос технологического суверенитета в России также постоянно находится на повестке дня. Эта тема охватывает в том числе и отход от использования зарубежных онлайн-площадок со ставкой на развитие своих платформ. Например, «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY, RUTUBE, «VK Видео», NUUM продолжают постепенно «откусывать» свою долю рынка у теряющих популярность запрещенных в России социальных сетей компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и видеохостинга YouTube. Более того, совсем недавно был представлен новый отечественный аналог YouTube – «Платформа».

Окончательная потеря западными онлайн-площадками своего положения на российском рынке – предрешенный вопрос. Интрига состоит в другом – как зарубежные ИТ-гиганты будут пытаться удержаться? Ведь очевидно, что США не захочет терять свои площадки как инструмент влияния на россиян. Однако западные платформы за счет своего поведения и принимаемых стратегических решений по отношению постепенно движутся к состоянию «и даром не нужны». И для чего россиянину будут нужны площадки, игнорирующие его интересы и не соблюдающие законы РФ? Вопрос, как вы понимаете, риторический.

Автор: член правления РОЦИТ, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями SkillStaff Андрей Ярных

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