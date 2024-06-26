Вред анонимности: зачем нужно бороться с распространением «серых» SIM-карт

Анонимность – слово, которое в большинстве своем воспринимается в позитивном ключе. Возможность скрыть свои действия для кого-то может выглядеть заманчиво, однако законопослушные граждане от этого только страдают. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, чем опасны «серые» SIM-карты.

Одна из наиболее актуальных проблем, связанных с анонимностью, – распространение «серых» SIM-карт. Имея в распоряжении такую карту, человек может регистрировать на подставное лицо аккаунты в различных сервисах либо совершать звонки от чужого имени. Это используется как для получения небольшой выгоды для себя, например через скидки на первый заказ на разных маркетплейсах, так и для совершения преступлений, вплоть до терроризма.

Кроме того, нельзя исключать ситуацию, когда подставным лицом оказывается человек, который об этом даже не подозревает. Учитывая большое количество утечек персональных данных, которые произошли в том числе из-за VPN-сервисов, в мошеннических базах сейчас циркулирует огромное количество информации о пользователях. И она может включать даже паспортные данные. Это позволяет злоумышленникам регистрировать SIM-карты по подложным документам.

Помимо этого, не стоит забывать о недобросовестности некоторых сотрудников операторов мобильной связи. Они не интересуются, в каких целях будут использоваться SIM-карты оператора, ставя прибыль превыше всего. В итоге в общественных местах, пусть уже и значительно реже, чем раньше, но все же можно встретить человека, который бесплатно раздает «серые» SIM-карты едва ли не мешками.

Власти принимают различные меры, чтобы бороться с распространением «серых» SIM-карт. В частности, Государственная дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект, который нацелен на сокращение возможностей для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Согласно его требованиям, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои SIM-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя. При необходимости граждане смогут прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из личного кабинета. Это позволит предотвратить регистрацию SIM-карт по подложным документам.

Кроме того, для иностранцев вводятся особые требования. Они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе, а номер телефона будет жестко привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить SIM-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров.

Эти меры важны, поскольку распространение «серых» SIM-карт – это серьезная угроза для безопасности граждан и страны. Необходимо сделать все возможное, чтобы мошенники, террористы, украинские спецслужбы перестали использовать «серые» SIM-карты в своих преступных целях.

Автор: член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин