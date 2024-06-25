Аудит аудиту рознь: почему не стоит доверять «проверенным» VPN-сервисам

Любой VPN-сервис в первую очередь создается для заработка, поэтому разработчик заинтересован в том, чтобы продать пользователю как можно большее количество преимуществ. Помимо стандартных «безопасности» и «приватности» VPN-сервисы могут хвалиться наличием независимого аудита своих систем. Выглядит как что-то, что вызывает доверие. Однако по словам члена комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, не все так просто.

Компании, которые проводят независимый аудит VPN-сервисов, действительно существуют. И они, как бы это очевидно не звучало, на самом деле проводят аудиты. Тут разработчики не врут. Задача таких компаний — проверить, что VPN-сервис соответствует заявленным преимуществам: не хранит журналы активности, качественно шифрует соединение и так далее. Тем не менее во всем этом есть несколько существенных «но».

Во-первых, любые выводы, которые аудиторы делают о VPN-сервисе, могут считаться действительными лишь на время этой проверки. Обычно она проходит неделю-две. Все остальное время, когда аудит не проводится, никто не мешает VPN-сервису работать по своему усмотрению.

Во-вторых, нельзя забывать про обновления, которые могут произойти уже после аудита и перечеркнуть его результаты. К примеру, такое случилось с ExpressVPN. В 2022 году компания прошла аудит фирмы F-Secure, который не выявил никаких проблем с безопасностью. И вскоре после этого разработчик выпускает обновление, которое приводит к утечке DNS-запросов и раскрытию пользовательских данных.

В-третьих, компания может деликатно скрыть, какой именно аудит она провела: безопасности, конфиденциальности или инфраструктуры. А иногда проверочные мероприятия могут касаться только одного приложения под одну операционную систему и не учитывать ошибки и баги, которые могут быть в других.

То, что любые VPN-сервисы опасны, уже должно стать очевидно каждому россиянину. Тем не менее разработчики подобных приложений не готовы просто так отдавать пользовательскую аудиторию. Ведь никто не отменял заработок на конфиденциальной информации клиентов. И прохождение аудита — один из способов привлечь пользователя и выделиться среди десятков других VPN-сервисов, созданных с теми же целями. Мой совет простой — не реагируйте на сомнительную рекламу и всегда думайте своей головой.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.