Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Ограничение во благо: почему важно запретить рекламу в заблокированных социальных сетях

В РОЦИТ призвали блогеров переходить на российские онлайн-площадки

close
100%
Depositphotos
После начала специальной военной операции на Украине большинство западных онлайн-площадок стали проявлять враждебность по отношению к РФ и ее гражданам в том или ином виде. А компания Meta* и вовсе легализовала призывы к насилию в отношении россиян. Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что именно поэтому в России были заблокированы социальные сети этого ИТ-гиганта - Facebook* и Instagram*.

Тем не менее даже это не остановило многих российских блогеров от дальнейшего использования этих платформ. Более того, некоторые из авторов контента не желают переходить на отечественные онлайн-площадки.

Однако, во-первых, работающий на запрещенных площадках блогер продолжает привлекать к себе аудиторию, вынуждая все больше и больше людей использовать VPN-сервисы. Тем самым подвергая опасности их персональные данные. Ведь уже известно много случаев, когда из-за VPN-сервисов в открытый доступ утекали персональные данные. Кроме того, разработчики VPN-сервисов активно делятся ими с третьими лицами, среди которых могут оказаться мошенники.

Во-вторых, злоумышленники регулярно с помощью VPN-сервисов заражают различным вредоносным ПО мобильные устройства и компьютеры пользователей.

В-третьих, привлечение россиян на запрещенные онлайн-площадки и заработок на них через рекламу однозначно не может считаться допустимым действием в современных условиях. Ведь сейчас зарубежные площадки по большей части являются пристанищем иноагентов и экстремистов, желающих нашей Родине и ее гражданам исключительно зла. Поэтому любая нативная опосредованная финансовая поддержка западных платформ недопустима в текущей ситуации.

В связи с этим в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными. Подчеркну, его требования направлены на защиту граждан в интернете и обеспечение информационной безопасности нашей страны.

Более того, немаловажным фактором тут является социальная ответственность самого блогера. Если он не готов переходить на отечественные онлайн-платформы, которые по возможностям ничем не уступают западным, тогда ему все равно на безопасность своей аудитории, его волнуют только деньги. А социально ответственный автор контента понимает, что благодаря своему переходу на отечественные онлайн-платформы, он защитит своих подписчиков от рисков столкнуться с фейками, русофобией и деструктивным контентом на западных площадках. Это также относится к рискам, которые связаны с использованием VPN-сервисов.

Кроме того, перейдя на отечественные онлайн-платформы, блогер поспособствует их развитию. Тем самым внесет свой посильный вклад в укрепление цифрового суверенитета России.

Конечно, и сам блогер останется в плюсе, так как аудитория российских онлайн-площадок активно растет. Поэтому у автора контента есть возможность привлечь большое количество новых подписчиков. Также отпадет риск внезапной блокировки, что западные платформы регулярно практикуют, тем самым сводя на нет многолетний труд блогера.

Разумеется, автор контента сам решает, что ему делать: переходить на отечественные платформы или нет. Но тут важно понимать, что сегодняшнее время требует особых мер, которые направлены на защиту информационной безопасности граждан и нашей Родины. И запрет рекламы на заблокированных в России онлайн-площадках – это одна из таких мер. Знаю, что некоторые блогеры расстроены, что им все же придется переносить свою аудиторию в другие соцсети. Но если отбросить эмоции, я не вижу проблем для авторов контента активно развиваться на российских платформах. Возможности на них колоссальные. Нужно лишь начать.

Автор — председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Картина дня
Дети чиновника, член СЗРП и боец ММА: кто устроил двойной теракт в Дагестане
СК подтвердил гибель 15 полицейских и 4 гражданских лиц при теракте в Дагестане
Военная операция на Украине, день 852-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 852-й день
Счет шел на секунды: как сбивали ATACMS над Севастополем
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ATACMS
У стен церкви в Дербенте появился стихийный мемориал
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане
На женщину напали несколько волков во время прогулки по сафари-парку
В ООН сообщили, что осведомлены об ударе ВСУ по Севастополю
Новости и материалы
Стюардессы рассказали, какую еду и напитки следует избегать в самолете
Михаил Галустян похвастался результатами похудения
В Курской области при атаке украинского дрона пострадали два человека
Пассажир сорвал вылет самолета, решив остаться со своей возлюбленной
Токаев осудил варварский ракетный удар по Севастополю
Политолог: новыми санкциями Евросоюз развяжет глобальную торговую войну
В Крыму не намерены вводить ограничения для туристов
Пост охраны убрали из синагоги Махачкалы за три дня до теракта
Врач Магомедов рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Махачкале
В Совфеде раскрыли последствия вызова посла США в МИД РФ
РФ разработала ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ в ЕС
Российская фигуристка вышла на пляж в мини-бикини
В Госдуме назвали события в Дагестане и Севастополе бесчеловечными
Самарчанка родила на лавочке в парке
Британская принцесса Анна попала в больницу после инцидента с лошадью
В Украину с визитом приехала председатель Бундесрата Мануэла Швезиг
Россияне несут цветы к мемориалам после теракта в Севастополе
«Спартак» готов продать ключевого полузащитника
Все новости
С Ходорковского и Лебедева суд взыскал около миллиарда рублей
Моргенштерн узнал из СМИ, что на него могут завести уголовное дело
Минобороны предлагает реорганизовать военные округа
В ростовском торговом центре произошла стрельба
ЕС планирует утвердить соглашение с Украиной по гарантиям безопасности 25 июня
Четыре лучшие новинки российских сериалов с фестиваля «Пилот»
Комедия «Убойный отпуск» с Михалковой и Робаком стала призером фестиваля сериалов «Пилот»
От Китона до Паттинсона: кто играл Бэтмена в кино
Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно
«Хотелось ей руки целовать»: умерла легендарная теннисистка Дмитриева
Умерла советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева
Зеленский анонсировал чистки в госохране
Как убрать запах из холодильника: 3 эффективных и проверенных способа
Неприятный запах из холодильника: как от него быстро избавиться и выбрать эффективное средство
Теракты в Махачкале и Дербенте — под подозрением сыновья главы района Дагестана
Власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами в республике
Тест: чья это цитата — Анны Ахматовой или современного женского коуча?
Поэтесса Анна Ахматова родилась 135 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами