Ограничение во благо: почему важно запретить рекламу в заблокированных социальных сетях

После начала специальной военной операции на Украине большинство западных онлайн-площадок стали проявлять враждебность по отношению к РФ и ее гражданам в том или ином виде. А компания Meta * и вовсе легализовала призывы к насилию в отношении россиян. Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что именно поэтому в России были заблокированы социальные сети этого ИТ-гиганта - Facebook * и Instagram * .

Тем не менее даже это не остановило многих российских блогеров от дальнейшего использования этих платформ. Более того, некоторые из авторов контента не желают переходить на отечественные онлайн-площадки.

Однако, во-первых, работающий на запрещенных площадках блогер продолжает привлекать к себе аудиторию, вынуждая все больше и больше людей использовать VPN-сервисы. Тем самым подвергая опасности их персональные данные. Ведь уже известно много случаев, когда из-за VPN-сервисов в открытый доступ утекали персональные данные. Кроме того, разработчики VPN-сервисов активно делятся ими с третьими лицами, среди которых могут оказаться мошенники.

Во-вторых, злоумышленники регулярно с помощью VPN-сервисов заражают различным вредоносным ПО мобильные устройства и компьютеры пользователей.

В-третьих, привлечение россиян на запрещенные онлайн-площадки и заработок на них через рекламу однозначно не может считаться допустимым действием в современных условиях. Ведь сейчас зарубежные площадки по большей части являются пристанищем иноагентов и экстремистов, желающих нашей Родине и ее гражданам исключительно зла. Поэтому любая нативная опосредованная финансовая поддержка западных платформ недопустима в текущей ситуации.

В связи с этим в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах организаций, признанных нежелательными. Подчеркну, его требования направлены на защиту граждан в интернете и обеспечение информационной безопасности нашей страны.

Более того, немаловажным фактором тут является социальная ответственность самого блогера. Если он не готов переходить на отечественные онлайн-платформы, которые по возможностям ничем не уступают западным, тогда ему все равно на безопасность своей аудитории, его волнуют только деньги. А социально ответственный автор контента понимает, что благодаря своему переходу на отечественные онлайн-платформы, он защитит своих подписчиков от рисков столкнуться с фейками, русофобией и деструктивным контентом на западных площадках. Это также относится к рискам, которые связаны с использованием VPN-сервисов.

Кроме того, перейдя на отечественные онлайн-платформы, блогер поспособствует их развитию. Тем самым внесет свой посильный вклад в укрепление цифрового суверенитета России.

Конечно, и сам блогер останется в плюсе, так как аудитория российских онлайн-площадок активно растет. Поэтому у автора контента есть возможность привлечь большое количество новых подписчиков. Также отпадет риск внезапной блокировки, что западные платформы регулярно практикуют, тем самым сводя на нет многолетний труд блогера.

Разумеется, автор контента сам решает, что ему делать: переходить на отечественные платформы или нет. Но тут важно понимать, что сегодняшнее время требует особых мер, которые направлены на защиту информационной безопасности граждан и нашей Родины. И запрет рекламы на заблокированных в России онлайн-площадках – это одна из таких мер. Знаю, что некоторые блогеры расстроены, что им все же придется переносить свою аудиторию в другие соцсети. Но если отбросить эмоции, я не вижу проблем для авторов контента активно развиваться на российских платформах. Возможности на них колоссальные. Нужно лишь начать.

Автор — председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.