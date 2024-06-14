Какие изменения ждут российские ИТ-компании из-за новых санкций США

Новые санкции включают в себя множество аспектов. Главный из них — расширение спектра возможного применения вторичных санкций против зарубежных финансовых институтов (банков) за транзакции с российскими заблокированными лицами, а также сделки с военно-промышленным комплексом (ВПК) России и по отдельным товарам.

За последние два года Россия переориентировала свои цепочки поставок и экономические связи на страны бывшего СНГ, а также на Китай, Индию и ОАЭ. В рамках новых маршрутов, наибольший рост получили поставки подсанкционных товаров и технологий.

Работа в этом направлении началась еще в 2023 году: тогда Минфин США получил возможность запрещать открывать корпоративные счета банкам из третьих стран, которые осуществляют операции с российскими бенефициарами в рамках сделок в ключевых технологических и сырьевых секторах. Также у Минфина США появилась возможность вводить блокирующие санкции против таких финансовых организаций.

В начале 2024 года эти полномочия привели к тому, что зарубежные, в том числе китайские банки, начали приостанавливать платежи, связанные с российскими лицами. 12 июня США расширили основания для вторичных санкций.

В настоящее время можно предположить, что новый пакет санкций существенно усложнит поставки товаров в Россию. Он расширяет возможности для применения вторичных санкций, и поскольку отрасли, не затронутые ими, уже практически исчерпаны, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) будет сосредотачиваться на контроле за соблюдением действующих ограничений.

Наибольший отклик в СМИ нашли санкции против Московской биржи. Согласно новым ограничениям, теперь на ней нельзя торговать валютные пары с участием доллара США. Несмотря на то, что ограничения действительно могут негативно повлиять на спред рубля и конвертируемых валют, а также на определение курсовой пары рубль-доллар, сейчас проблема кажется несколько преувеличенной, а сами ограничения носят, скорее, популистский характер. В большинстве стран валюты в любом случае торгуются на внебиржевых площадках.

Например, крупнейшие биржи США NYSE и Nasdaq не торгуют валютой, как и Лондонская биржа. В России исторически сложилось, что первые биржевые операции были связаны с валютой и проводились на ММВБ, которая впоследствии стала Московской биржей и захватила рынок валютной торговли через демпинг комиссионных тарифов. Сейчас разница «формального» и «‎покупного» курса (спреда) вырастет, но экзистенциальных проблем новые ограничения не принесут. Банки наладят технологии торговли без ориентации на биржевой курс в ближайшее время.

Наиболее прогнозируемый ответ на новые ограничения в части финансовой системы - сконцентрированные усилия по легализации оборота криптовалют и сделок с ее применением. Сейчас российское законодательства о цифровых финансовых активах не позволяет проводить свободные расчеты с использованием криптовалют. На скорость легализации также влияют риски утери контроля ЦБ над монетарной политикой и транзакциями.

С учетом ситуации кажется совершенно логичным в ближайшее время легализовать промышленный майнинг криптовалют и разрешить использовать криптовалюты официально как минимум для внешнеторговых сделок. Также имеет смысл подумать о создании централизованной государственной криптовалютной биржи. Скорее всего, такая биржа потребует полноценной идентификации участников торговли.

Кроме того, новый пакет санкций значительно расширяет ограничения, связанные с программным обеспечением (ПО). Судя по недавним обвинениям Amazon со стороны линейного сотрудника в сознательном нарушении санкций в отношении России, ситуации, связанные с формальным выполнением санкционного комплаенса, перестали быть секретом даже внутри самих компаний, и тем более очевидны для регуляторов западных стран.

Судя по пресс-релизу Минфина США, с сентября 2024 года под полный запрет попадет предоставление любому лицу в РФ услуг ИТ-консультирования и проектирования, услуг ИТ-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, программного обеспечения для проектирования и производства со стороны резидентов США и дочерних компаний.

Сейчас можно предположить, что ограничения коснутся прежде всего САПР, ERP-систем управления ресурсами предприятия, CRM-систем управления взаимоотношениями с клиентами, а также программ бизнес-аналитики. При расширительной трактовке, под ограничения могут попасть системы вроде JetBrains, такие облачные сервисы как MS Azure, Active Directory, Amazon Cloud, а также программное обеспечение с возможностью совместного использования и открытым исходным кодом, такое как Docker.

Пока остается под вопросом возможность сертификации по итогам обучения, связанного с зарубежными технологиями: неизвестно, можно ли будет сдать экзамен Linux Foundation c территории России и Российским гражданством, получить сертификат PMP или Azure и так далее. Формально услуга по сертификации может трактоваться как «‎ИТ-консалтинг».

Важно отметить ограничения, связанные с реэкспортом разработок с частичным использованием американских технологий: такие технологии считаются предметом санкций, если содержат хотя бы 10% американских разработок. Это значит абсолютное большинство микроэлектроники промышленного назначения будет запрещена к поставке в Россию, поскольку они так или иначе содержат американские патенты в производстве, схемотехнике и реализации.

При этом ПО, которое используется физическими лицами на территории России пока попадает под исключения: Gmail и YouTube пока продолжат работу. Android, IOS и Windows для обычных пользователей тоже продолжат свою работу.

А вот с публикацией российскими разработчиками игр в Steam и на других площадках цифровой дистрибуции потенциально могут возникнуть проблемы: широкая трактовка нового пакета позволяет отнести публикацию к «‎облачным услугам для предприятий».

Кроме того, пакет вводит дополнительные требования к должной осмотрительности: контрагенты и банки обязаны проводить полноценную процедуру исследования деятельности клиентов (CDD), которая должна выявить как конечных бенефициаров сделки, так и ее экономический смысл. На практике это означает, что многие компании просто откажутся от оказания услуг на территории России. Как правило, это проще, чем выстраивать санкционный комплаенс и проводить подробный CDD.

Фактически новые санкции представляют из себя очередной виток длящейся более десятилетия экономического противостояния между США и Китаем. Так, Гита Гопинат, первый заместитель директора Международного валютного фонда, в своей недавней программной речи в Стэнфордском университете отметила, что некоторые страны пересматривают политику своей зависимости от доллара США при проведении международных операций и формировании валютных резервов.

Новый пакет санкций направлен, прежде всего, не на изоляцию России и ее принуждение к тем или иным политическим шагам, а к фрагментации экономики формирующегося союза незападных стран. При этом точка, в которой США могла применить к России методику «‎доктрины шока» с резкими политическими и экономическими изменениями, давно прошла. Мы перешли в режим длительного противостояния на выносливость, а не на силу.

Скоординированные автономные группы политических и экономических элит продолжают играть доминирующую роль в мировой политике, и в ближайшие годы эта ситуация, вероятно, усилится. Санкционные и экономические издержки, подталкивают государства к осторожному, выжидательному поведению, а отсутствие понятного и доступного образа будущего постоянно снижает количество доступных ресурсов на крупные конкурентные усилия, включая полномасштабное военное противостояние между странами-гегемонами.

Несмотря на декларируемое назначение санкций, состоящее в «изменении внешнеполитического курса», уже очевидно, что экзистенциального ущерба они не нанесут.

Автор: главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Кирилл Ляхманов