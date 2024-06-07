Ранняя безопасность: как злоумышленники обманывают детей в интернете

Cегодня мы все чаще слышим о том, что мошенники придумывают новые способы обмана детей в интернете. Современные дети активно пользуются интернетом: проводят время за учебой, общением и развлечениями, что делает их уязвимыми перед злоумышленниками, умело эксплуатирующими наивность и доверие. Об этом рассказал член правления РОЦИТ, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Мошенники создают фальшивые профили в социальных сетях, притворяясь сверстниками или известными людьми, чтобы завоевать доверие и выманить личные данные, пароли или деньги. Кроме того, они могут склонять детей и подростков к незаконным действиям или обещать быстрый заработок, незаметно вовлекая их в криминальные схемы. Согласно опросам, 60% российских школьников сталкивались с мошенничеством в интернете, а 39% получали в сети предложения познакомиться от взрослых людей.

Особое внимание мошенники уделяют онлайн-играм: предлагают подарки, промо-коды, артефакты или скилы для игровых персонажей в обмен на личные данные. Дети, надеясь на выгодное приобретение, делятся информацией, которая позволяет мошенникам снимать деньги с банковских карт или счета мобильного телефона. И если это была родительская карта, ущерб может быть значительным.

Нередки и случаи размещения вредоносных ссылкок в описаниях к видеороликам о популярных играх. При клике на такие ссылки компьютер заражается вирусами, крадущими личные данные, логины и пароли. И это лишь несколько примеров того, как злоумышленники используют детей в своих интересах, полагаясь на их неосведомленность о цифровых рисках.

Мы в Координационном центре не устаем повторять: дети нуждаются в защите и знаниях, чтобы уверенно ориентироваться в цифровом мире. По данным Цифрового диктанта, дети младше 10 лет имеют самый низкий уровень цифровой грамотности, а школьники 10-13 лет менее информированы, чем молодежь и взрослые.

Именно поэтому важно помочь им освоить основы безопасного поведения в интернете и следить за тем, что смотрит, с кем общается и во что играет ваш ребенок. Заранее расскажите о возможных опасностях, популярных схемах обмана и ответственности за противоправные действия.

Научите всегда проверять информацию из интернета, не доверять незнакомцам и не поддаваться на заманчивые предложения. Важно, чтобы ребенок знал, что он может обратиться к вам за помощью при появлении подозрений или совершенных ошибок. Так вы предупредите огромное число проблем и выстроите доверительные отношения.

А узнать основы кибербезопасности и повысить цифровую грамотность поможет образовательный проект «Изучи интернет – управляй им!», разработанный Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке «Ростелекома». Он объединяет базу знаний, онлайн-игры и интернет-викторины, которые в игровой форме познакомят ребенка с устройством интернета и технологий, а также научат безопасному поведению в сети.

Кроме того, в Рунете есть специальная доменная зона .ДЕТИ, в которой собраны качественные и интересные онлайн-ресурсы для детей и подростков. Все сайты в ней тщательно отобраны и постоянно проверяются, поэтому там гарантированно не будет вирусов, спам–атак и нежелательного контента.

В каталоге зоны представлен широкий спектр ресурсов: онлайн-библиотеки, обучающие сайты и платформы, сайты спортивных школ и клубов, творческих студий, досуговых центров и многое другое. Здесь каждый ребенок найдет что-то по своим интересам, а родители будут уверены, что дети находятся в безопасном онлайн-пространстве.

Обучение детей основам цифровой грамотности и безопасности не только защитит их от онлайн-угроз, но и подготовит их к безопасному и осознанному использованию технологий в будущем. А увлечение полезными онлайн-ресурсами позволит им развиваться в безопасной среде, освоить новые знания и научиться эффективно использовать интернет.

Автор: член правления РОЦИТ, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев