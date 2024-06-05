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За деньги – да? YouTube игнорирует забаненных экстремистов на других каналах

Эксперт РОЦИТ Трифонов призвал контент-мейкеров уходить с YouTube

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Depositphotos
Когда речь заходит про YouTube, рядом неизменно всплывает тема проблем с модерацией. Видеохостинг известен тем, что регулярно игнорирует контент, нарушающий правила площадки, а безобидный – блокирует без объяснения причин. Например, как показывает практика, пророссийский контент будет заблокирован в любом случае, даже если в ролике нет ни намека на насилие, экстремизм и другие признаки, по которым видеохостинг в теории должен блокировать любой подобный ролик.

Тем не менее YouTube умеет блокировать и тех, кто действительно нарушает правила площадки и при этом не связан с Россией. В список попали конспиролог Алекс Джонс, националист Ник Фуэнтес и блогер Эндрю Тэйт, обвиняемый в торговле людьми. Казалось бы, это хороший повод наконец похвалить площадку, но нет. YouTube в очередной раз доказал, что просмотры и деньги от рекламы для него важнее, чем безопасность людей и качество контента.

Правила платформы указывают, что заблокированным авторам нельзя появляться на других каналах, чтобы не обходить запрет. И здесь YouTube начинает демонстрировать двойные стандарты. Ведь если подобные правила соблюдать, то это автоматически означает применение мер в отношении других популярных и прибыльных для видеохостинга блогеров, таких как Джо Роган, Стивен Краудер, Тим Пул и Патрик Бет-Дэвид. Последний, в частности, заработал миллионы просмотров, размещая на своем канале заблокированных авторов, таких как Эндрю Тейт и Алекс Джонс.

Причина, по которой YouTube бездействует, проста – деньги. Например, в октябре 2022 года Adam22, чье настоящее имя Адам Гранмезон, пригласил к участию в своем подкасте No Jumper вышеупомянутого Ника Фуэнтеса. Запись собрала более 800 000 просмотров и до сих пор монетизируется. В частности, в нем появляется реклама таких компаний, как Disney.

Стоит отметить, что YouTube, как говорится, вовремя «подстелил себе соломку» – он закрыл информацию о том, состоит ли канал в партнерских отношениях с площадкой. И теперь связать платформу с заработком на интервью с националистами и экстремистами не получится.

Странная политика модерации, двойные стандарты и эгоистичное отношение к пользователям – все это является характерными отличительными чертами YouTube, которые площадка приобрела вследствие своей фактической монополии на рынке видеохостингов. В большинстве стран достойных альтернатив видеохостингу нет, но Россия – исключение. У нас уже есть RUTUBE, «VK Видео», NUUM. Также в конце июня будет представлен еще один отечественный аналог YouTube.

Важно, что при создании и улучшении отечественных аналогов было учтено много проблем, с которыми сталкиваются пользователи YouTube. И итогом этого стал упор не на прибыль, а на безопасность и качество контента. Таким образом, россиянам нет необходимости терпеть откровенно издевательское отношение западной онлайн-площадки по отношению к себе.

Автор — эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

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