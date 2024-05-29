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«Основа конкурентоспособности»: как корпорации будут влиять на развитие современной науки

В НИУ ВШЭ назвали дефицит кадров самым заметным барьером для развития науки

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НИУ ВШЭ
Технологическая независимость становится фокусом развития многих стран на фоне обострения геополитической турбулентности и усиления конкуренции на глобальных рынках. Ключевая роль в определении приоритетов и финансировании исследований и разработок, а также координации интересов стейкхолдеров остается за государством, но все заметнее становится и роль бизнеса. Он не только наращивает затраты на науку и увеличивает численность научно-технических кадров, но и интенсивно осваивает наукоемкие направления, которые традиционно развивались за счет средств бюджета. О будущем мировой науки, влиянии на ее развитие цифровой революции и искусственного интеллекта участникам второй конференции True Tech Day рассказал первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

Рост инвестиций в сферу исследований и разработок опережает макроэкономическую динамику, а сама наука последовательно трансформируется в глобальную индустрию развития. Мировой бюджет на исследования и разработки в 2023 году достиг 2,6 трлн долларов (относительно уровня 2010 года вырос на 1,5 трлн долларов).

Последовательно увеличивают свои расходы США, Китай, Япония и страны ЕС — их суммарная доля в финансировании мировой науки уже превышает 90%. Особенно «агрессивной» инвестиционной стратегии следует КНР: нарастив вложения в эту область за последние 20 лет в 20 раз (в текущих ценах).

По мере того как страны-лидеры упрочивают занятые позиции ключевых инвесторов и игроков в сфере науки, а другие государства остаются на ее окраине, в мире обостряется научное неравенство. Причем оно проявляется не только в части финансирования исследований и разработок, но и в отношении ее человеческого капитала.

Глобальная наука переживает новый виток трансформации, становясь все более дорогой и сложной. Сфера исследований и разработок представляет собой огромный «организм». Его элементами выступают университеты, научные организации, инновационно ориентированный бизнес, органы власти, регуляторы, фонды развития и международные организации, которые координируют масштабные исследовательские коллаборации или проекты «мегасайенс». Причем роли всех участников довольно динамичные.

Государство остается ключевым заказчиком, регулятором и инвестором науки, однако доля его вложений постепенно сокращается. В ведущих странах бюджетное финансирование все больше носит каталитический характер, стимулируя запуск исследований и разработок, направленных на поиск ответов на «большие вызовы», например связанные с экологией, и значимые для общественного развития задачи. Сегодня интерес государства в финансировании науки нацелен и на формирование технологического суверенитета, замену импорта на собственные решения, обеспечение обороны и безопасности.

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НИУ ВШЭ

В последние годы значительно усилилась роль бизнеса в развитии науки. Суммарные инвестиции первой сотни мировых лидеров корпоративного сектора в науку уже составляют более 720 млрд долларов. «Научный» бюджет лишь одной компании, входящей в этот пул, в среднем приближается к 14 млрд долларов. Это сопоставимо с внутренними затратами на исследования и разработки стран уровня Израиля, Австрии, Польши.

Очевидно, что компании и далее продолжат наращивать затраты на исследования и увеличивать численность собственного научно-технического персонала. Инвестиции в науку обеспечивают основу их конкурентоспособности на глобальных рынках. Причем бизнес выступает не только спонсором и заказчиком научных исследований, но и, собственно, производителем научных знаний, а также осваивает те направления, в которых традиционно доминировало государство: космос, атомная энергетика, оборона, инфраструктурные проекты и прочее.

Дефицит кадров в сфере исследований и разработок — наиболее заметный барьер развития современной науки. Жесткая борьба за таланты и острая нехватка высококвалифицированных специалистов в науке стимулирует страны снижать бюрократические барьеры для их иммиграции, вводить специальные визы для талантов (такие программы предлагают более 60 стран), обновлять форматы подготовки научных кадров высшей квалификации.

Например, в партнерстве с бизнесом развивается формат индустриальной аспирантуры (подобная модель подготовки инженеров тестируется и в России). На фоне постоянного расширения спектра карьерных возможностей для ученых (интересные направления профессиональной реализации, помимо сферы науки, предлагают и высокотехнологичные компании) усиливается спрос на принципиально новые компетенции исследователей: междисциплинарные и цифровые навыки, предпринимательские способности, умение работать в команде.

Особое место в контексте научного прогресса занимают вопросы развития искусственного интеллекта, который имеет широкое поле применения в науке — от автоматизации исследовательских рутин до творческих задач, что приводит к ускорению и масштабированию научного цикла. Именно ИИ дает возможность получать — легче и без лишних временных и финансовых затрат — ранее недостижимые результаты, в частности в сфере обработки больших данных или геномного анализа; открывать новые направления исследований (молекулярное моделирование, машинный нарративный анализ, новые синтетические лекарства). Дальний горизонт здесь — создание «электронных ученых» — обучающихся ИИ-систем, способных автономно генерировать прорывные результаты и совершать научные открытия.

Для развития индустрии ИИ критичным условием является тесное сотрудничество крупного бизнеса с научными и образовательными организациями. Хорошим примером такого взаимодействия стал запуск на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики совместной с МТС магистратуры по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте», на которой студентов будут обучать созданию инновационных продуктов с применением методов машинного и глубинного обучения.

Автор — первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

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