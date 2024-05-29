«Осознать свое влияние»: как блогерам быть социально ответственными

В современном мире заметно изменилась система авторитетов. Раньше на общественное признание могли рассчитывать только актеры, певцы, поэты, политики — то есть представители ограниченного круга публичных профессий. Сегодня же интернет дает возможность любому человеку получить широкую аудиторию за счет блогерской деятельности. Как отметила эксперт РОЦИТ, генеральный директор LOOKY Анна Баринова, блогер может не только сравниться по популярности со звездой, но и превзойти знаменитостей по узнаваемости и зрительской любви.

С одной стороны, это позитивные перемены. Условия жизни людей могут быть разными, и не всем открыт путь на сцену. Но интересных и талантливых людей очень много, и замечательно, что у них есть площадки для самореализации. Однако с тех пор, как популярность вышла далеко за рамки избранных профессий, острее встал вопрос о социальной ответственности известных людей.

Блогерам следует осознать свое огромное влияние на умы людей, особенно впечатлительной молодежи. Блогеров берут в пример, ими восторгаются, за ними повторяют, их решения считают показательными. Это важно помнить тем, кто уже популярен в сети, и тем, кто набирает аудиторию. Блогинг нельзя рассматривать исключительно как способ заработка, забывая о социальной ответственности. Но как же быть социально ответственным блогером? Вот несколько советов тем, кто озаботился этим вопросом.

Делайте полезный контент. Это не значит, что заводить блог можно, только если вы инженер, ученый или педагог. Контент любого формата может быть полезным, если постараться его таким сделать. Подумайте, что вы можете дать аудитории, и обязательно найдете свою полезную фишку.

Занимайтесь тем, что вам искренне нравится. Зрители это почувствуют и будут благодарны. Интернет может быть пространством искренности, которой не хватает в других областях жизни.

Не давите на аудиторию и не пытайтесь навязать свое видение мира. Нужно быть осторожнее с влиянием, которое вы оказываете на других. Постарайтесь создать неагрессивную среду, где пользователи будут чувствовать себя комфортно.

И, наконец, помните о безопасности. Учитывайте, что контент могут смотреть разные люди. Предупреждайте, если он не предназначен для пользователей младше определенного возраста или особо чувствительной аудитории.

Опасность для зрителей может представлять и иной контент, содержащийся на онлайн-платформе, где вы ведете деятельность. Так, если вы этим занимаетесь на западных онлайн-платформах, то привлекая подписчиков, вы одновременно мотивируете людей переходить на те площадки, где большое количество фейков и деструктивного контента.

Даже если ваши материалы будут полезными, познавательными и комфортными, благодаря системе рекомендаций люди быстро могут перескочить на опасный, деструктивный контент. Чтобы этого не происходило, стоит выбирать более надежные платформы. И это не про западные онлайн-площадки, модерация которых совсем не реагирует на распространение лживого и деструктивного контента, а также предвзято относится к российским блогерам. Например, YouTube может внезапно заблокировать канал блогера, который создает безобидный и полезный контент.

Поэтому лучше перейти на отечественные онлайн-площадки. Это, например, «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY, «VK Видео», RUTUBE и NUUM. Эти платформы серьезно подходят к модерации контента, следят за безопасностью пользователей, строго соблюдают требованиям российского законодательства. Западные платформы, напротив, предпочитают их не соблюдать, не уделяют должного внимания модерации контента и предвзято относятся к российским блогерам.

Автор — эксперт РОЦИТ, генеральный директор LOOKY Анна Баринова.