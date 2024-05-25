Опять «злые русские»: почему важно сохранять историческую достоверность в играх

Игры – отличный способ для обучения как ребенка, так и взрослого. Получение новых знаний в процессе развлечения и отдыха выглядит заманчиво, но имеет несколько «подводных камней». Особенно это касается тех игр, которые претендуют на реализм и пытаются отображать исторические события.

Само по себе использование реальных событий в качестве основы для сюжета игры – нормальная практика. Проблемы начинаются тогда, когда игра начинает преподносить не действительные события, а их интерпретацию, либо превращать поступки одних в преступления других. И употребляя слово «проблема», я ничуть не преувеличиваю – об этом говорят на государственном уровне. В частности, в задачи госполитики в сфере исторического просвещения включены госзаказ на историческое кино и литературу, контроль за содержанием компьютерных игр и поддержка борьбы с фальсификацией истории.

Основным источником своевольных интерпретаций исторических событий являются США, где находятся крупнейшие в мире игровые студии. Классический пример – возвышение США на пьедестал победы над нацизмом, игнорируя неоценимый вклад СССР. Кроме того, Россия оказывается виртуальным врагом чуть ли не при каждом удобном случае.

Тематические исследования проводятся достаточно редко, но в одном из них проанализировали самые продаваемые шутеры в период с 2001 по 2013 год. Выяснилось, что русские были противниками в 21% игр, обойдя по этому показателю инопланетян, латиноамериканских бандитов и террористов из стран Ближнего Востока.

Однозначным чемпионом по демонизации России стала игра Call Of Duty: Modern Warfare 2 и ее миссия «Ни слова по-русски». В ней игрок выступает в роли американского агента, который внедрен в российскую террористическую группу. Ему предлагается расстреливать мирных жителей в аэропорту. Игра той же серии приписала расстрел отступающей иракской армии и мирных жителей на «Шоссе смерти» России, хотя в действительности это преступление совершили США.

Очевидно, что такое наглое искажение действительности через призму игр лишь способствует русофобии и полностью игнорирует реальные исторические события. Учитывая мощь подконтрольной Западу игровой индустрии, противостоять этому сложно. Но даже в этих условиях Россия не прекращает развитие собственного геймдева для защиты достоверности истории.

Первый серьезный шаг в этом направлении – игра «Смута», которая за счет своей проработанности может считаться фактически интерактивным учебником истории по Русскому государству начала XVII века.

История России – отличный источник для игр с действительно захватывающим сюжетом, поэтому внимание государства к достоверности исторических событий в играх однозначно не будет лишним.

Автор — эксперт РОЦИТ, журналист, блогер, медиаэксперт Георгий Лобушкин.