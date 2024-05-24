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«Свободное плавание»: что сделано в России для защиты детей в интернете

В РОЦИТ призвали родителей быть в курсе того, чем ребенок занимается в интернете

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Shutterstock
Отпуская ребенка в «свободное плавание» по интернету, всегда возникает вопрос – не столкнется ли он с опасной или травмирующей информацией? К сожалению, в сети подобного контента много. К счастью, как отмечает директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, член правления РОЦИТ Андрей Воробьев, в России многое делается для того, чтобы дети ощущали себя там комфортно и безопасно.

Например, только в 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 170 тыс. страниц с запрещенным контентом. Кроме того, в России уже действует федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он определяет опасные темы для несовершеннолетних, доступ к которым должен быть ограничен.

Помимо активного влияния государства, особую роль также играют коммерческие и некоммерческие организации, созданные для защиты пользователей, в том числе детей, в сети. Например, в Рунете есть специальная доменная зона .ДЕТИ, в которой собраны качественные, интересные и полезные онлайн-ресурсы для детей и подростков. Все сайты в ней тщательно отобраны и постоянно проверяются, поэтому там гарантированно не будет вирусов, спам–атак и нежелательного контента. Каталог сайтов можно посмотреть по ссылке.

Координационный центр доменов .RU/.РФ уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности детей и подростков. Так, при поддержке «Ростелекома» был разработан образовательный проект «Изучи интернет - управляй им!», который в игровой форме помогает школьникам узнать устройство интернета и цифровых технологий, освоить основы цифровой грамотности и научиться безопасному поведению в сети.

Кроме того, наши эксперты регулярно проводят уроки безопасного интернета в школах и вузах. А также вместе с преподавателями школы программирования Coddy организовали проект «Выход в интернет» для воспитанников школы-интерната в Тульской области.

Мы считаем, что важно показать ребятам не только опасности, но и возможности интернета. И если на уроках безопасного интернета мы рассказываем о популярных видах мошенничества и способах борьбы с ними, то в рамках проекта «Выход в интернет» ребята получают практические навыки по разработке сайтов и использованию нейросетей, которые в будущем могут стать для них важным источников дохода.

Также мы ведем активную работу с педагогами, которые являются непосредственными проводниками знаний – организовали Школу наставников «Изучи интернет» и регулярно проводим обучающие вебинары на площадке проекта «Безопасная информационная среда детства».

Но не стоит полагаться только на государство и школу – родителям нужно быть в курсе событий. В этом могут помочь программы родительского контроля, которые позволяют управлять устройством ребенка. Основные функции подобных программ: блокировка доступа к интернету, приложениям и играм; ограничение экранного времени; фильтрация нежелательного контента; отслеживание онлайн-активности, контактов и местоположения ребенка.

Кроме того, важно вести открытый диалог с ребенком и объяснять правила безопасности, помочь ему настроить аккаунты в социальных сетях так, чтобы личная информация была защищена, научить критическому мышлению и проверке информации. А также регулярно проверять его устройства на предмет вредоносных программ и обновлять ПО для защиты от новых угроз.

Автор — директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, член правления РОЦИТ Андрей Воробьев.

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