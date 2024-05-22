Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

И снова уязвимость: как хакеры перехватывают VPN-трафик

Депутат Немкин рассказал о новых способах кражи персональных данных с помощью VPN

close
100%
Global Look Press
VPN-сервисы регулярно становятся героями новостей об утечках и новых уязвимостях, облегчающих жизнь злоумышленников. И совсем недавно коллекция причин не использовать VPN-сервисы как минимум на бытовом уровне пополнилась новым серьезным аргументом.

Так, исследователи описали новый метод обхода VPN, которому присвоили название TunnelVision. Суть, если не вдаваться в технические подробности, такова – злоумышленники могут настроить свой сервер так, чтобы устройство думало, что оно подключено к безопасному VPN. Но на самом деле весь трафик проходит через сервер киберпреступников. Это позволяет хакерам видеть и изменять ваши данные. При этом то, какой VPN используется, значения не имеет. Киберпреступники используют уязвимость сетевого протокола.

Это далеко не первая уязвимость, которая касается абсолютно любых VPN. Ранее исследователи обнаружили еще один способ читать и перехватывать передаваемый через туннель трафик. Он касается тех, кто регулярно подключается к общественным Wi-Fi-сетям, не проявляя при этом разборчивость. В результате платой за бесплатный интернет становятся персональные данные пользователя. Хакеры манипулируют таблицей маршрутизации, чтобы заставить жертву отправлять трафик за пределы VPN-туннеля без ее ведома.

Кроме того, согласно исследованию Qrator Labs, общее число ботов, задействованных в DDoS-атаках на ИТ-системы российских компаний с помощью ботнетов, в I квартале 2024 г. выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – с 3 млрд до 5 млрд. Ботнет – сеть из зараженных пользовательских устройств, которую злоумышленники используют для преступных целей. И именно VPN-сервисы зачастую становятся проводником вредоносного ПО, которое может превратить гаджет в часть ботнета. При этом пользователь устройства даже не узнает, что стал соучастником киберпреступлений.

Разумеется, читатель может возразить: «Просто не качай VPN где попало и пользуйся нормальными платными сервисами!». Но проблема в том, что подобные «сюрпризы» есть даже в тех приложениях, которые доступны в официальных магазинах за деньги. К примеру, специалисты компании Human Security обнаружили в магазине приложений Google Play 28 VPN-сервисов, которые делали из смартфонов своих жертв прокси-серверы для киберпреступников и торговых ботов. Только 17 из них, по данным экспертов, были бесплатными.

Стоит отметить, что абсолютное большинство новостей, связанных с утечками и прочими проблемами, касается персональных VPN-приложений. Настоящий, серьезный, профессиональный VPN – то, чем обычно пользуются организации для обеспечения доступа удаленных сотрудников. Да, он тоже не застрахован от хакеров, но зачастую VPN в компании не существует сам по себе. За кибербезопасность организации может отвечать отдельный сотрудник или целый отдел, в чьи обязанности входит оперативное реагирование на уязвимости и устранение последствий возможных атак. И если у вас нет возможности нанять личную команду профессионалов, от использования VPN лучше отказаться.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Картина дня
Три страны Европы признали Палестину. В России считают, что это только начало
Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину
Военная операция на Украине, день 819-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 819-й день
В конгрессе просят разрешить ВСУ бить по РФ оружием США. В Киеве верят, что так защитят Харьков
Конгрессмены в письме призвали Пентагон разрешить ВСУ атаковать РФ оружием США
Гостей аэропорта Перми удивила странная надпись на асфальте
Посольство Франции подтвердило подорожание шенгенских виз
В сети обсуждают новую обложку журнала с Кейт Миддлтон: «Это на нее совсем не похоже»
Эксперт объяснил, в каком случае США обвинят Израиль в ударах по Газе
Новости и материалы
Получившего двойной перелом черепа вратаря ЦСКА выписали
Российские военные за сутки сбили 34 дрона ВСУ
Соцсети удивила женщина, приготовившая яичницу на раскаленном асфальте
Власти Новороссийска рассказали о последствиях беспилотников на город
Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах
Постпреды Евросоюза согласовали новый режим санкций против России
Полицейские вновь нагрянули в клинику Тимура Хайдарова
В СПЧ объяснили необходимость запретить ношение никабов
Китай внес в «черный список» компании ВПК США из-за санкций, касающихся России
FAW впервые прокомментировал неудавшееся сотрудничество с «АвтоВАЗом»
США наращивают импорт российских товаров
Альбину Джанабаеву раскритиковали за фотосессию с обнаженной грудью: «В паспорт смотрели?»
МИД Литвы вызвал на разговор представителя России
Бывший вратарь «Краснодара» назвал будущего чемпиона РПЛ
В Кремле предупредили, что эскалация напряженности в мире опасна и требует диалога
Российские военные взяли Клещеевку в ДНР
Греция экстрадировала в Россию оказавшегося в международном розыске россиянина
В Совфеде заявили, что США не смогут ввести «бесплатные» санкции против Китая
Все новости
Россия передала Украине шесть детей
В Кремле отреагировали на решение ЕС изымать доходы от активов РФ
В Кремле переадресовали МО РФ вопрос об уточнении линии госграницы на Балтике
Карякин объяснил предложение заблокировать песни украинских артистов в России
Дерется, пьет и принимает наркотики. Что стало с Бритни Спирс после снятия опеки
Близкие Бритни Спирс заявили, что для выживания ей нужен новый опекун
«Не вините никого — я сам виноват»: смерть члена первого отряда космонавтов была засекречена
Распоряжение о создании первого советского отряда космонавтов вышло 65 лет назад
«Вечная любовь» Шарля Азнавура: 100 лет со дня рождения музыканта
«Погодные условия были нормальными». В Иране раскрыли подробности крушения вертолета Раиси
Глава администрации Раиси обнародовал новые детали крушения вертолета в Иране
Фигурантам дела об убийстве под Херсоном предъявили обвинения. Им грозят пожизненные сроки
РИА: убившим семь человек в Херсонской области грозят пожизненные сроки
Ключевые чиновники Чечни покинули свои посты. С чем связаны перестановки?
Сын Рамзана Кадырова Ахмат возглавил министерство спорта Чечни
«Ответ на угрозы»: Россия начала учения по применению ядерного оружия
Минобороны: в РФ начался первый этап учений по применению нестратегического ЯО
Депутата Семигина сняли с поста в Госдуме. Он судился с ветераном СВО
Судившегося с ветераном СВО депутата Семигина сняли с поста главы комитета ГД
Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
Mash: генерала Попова подозревают в продаже металлоконструкций для фронта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами