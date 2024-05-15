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Приложений на смартфоне много: чем опасны VPN-сервисы

Депутат Немкин призвал россиян переходить на отечественные онлайн-площадки

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Почти все рутинные процессы уже давно переведены в онлайн: оплата счетов, общение, покупки и многое другое. Необходимые приложения помогают за считанные секунды выполнять задачи и не требуют постоянной авторизации, запоминания паролей. Телефон буквально является отражением нашей повседневной жизни, поэтому крайне важно следить за его содержимым и защищать от нежелательных программ. Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил, как не дать украсть свои персональные данные через VPN-сервисы.

Существует множество исследований по поводу потребления контента в сети. Например, по данным «Ингосстраха» и Аналитического центра НАФИ, за последние три года онлайн-привычки россиян разительно поменялись, даже появились новые. Это, к примеру, использование нескольких приложений из одной сферы. В среднем на смартфонах россиян установлено 16 мобильных приложений. Это программы для развлечений (игры, просмотр видео, фильмов, сериалов, прослушивания подкастов или музыки), онлайн-шопинга, из сферы финансов, для взаимодействия с госорганами.

В целом мобильные приложения значительно упростили жизнь человеку. Однако есть и те программы, которые могут, наоборот, ее усложнить. Например, VPN-сервисы. Эксперты по информационной безопасности неоднократно предупреждали россиян об угрозах использования VPN. Это и утечка персональных данных в открытый доступ, и заражение вирусами мобильных устройств, и то, что владельцы VPN-сервисов активно продают пользовательскую информацию третьим лицам, среди которых могут оказаться злоумышленники.

Кроме того, учитывая, что в среднем на смартфоне пользователя установлено 16 приложений, VPN-сервис может испортить удовольствие ими пользоваться. Не секрет, что из-за VPN другие приложения начинают проблемно работать, а то и вовсе не открываются.

При этом важно отметить два момента. Первое – Роскомнадзор активно блокирует опасные VPN-сервисы и делает все для снижения популярности этих приложений. Второе – потенциальная опасность VPN-сервисов заставила людей задуматься о сохранности персональных данных, поэтому многие уже добровольно отказались от подобных приложений. Кто-то действует из соображений безопасности, другие же – по причине неудобства.

Однако есть и те, кто продолжает пользоваться VPN-сервисами. Ими движет привычка регулярно посещать запрещенные в России западные онлайн-платформы. Хотя у нас уже не первый год активно создаются и развиваются аналоги зарубежных онлайн-площадок. При этом важно, что отечественные платформы уделяют особое внимание модерации контента, строго исполняют требования российского законодательства, чего не скажешь про западные площадки. Кроме того, российские платформы нацелены на создание и распространение безобидного и полезного контента, на помощь блогерам в монетизации и продвижении их творчества.

Поэтому если пользователь перейдет с западных онлайн-площадок на отечественные, он ничего не потеряет, а, напротив, больше приобретет. Главное – человек огородит себя от опасностей, с которыми может столкнуться, используя VPN-сервис.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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