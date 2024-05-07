Защита от мошенничества: почему лимиты ежедневных переводов Сбера — это хорошо

В России с 1 мая 2024 года вступил в силу закон, касающийся переводов денежных средств. Он предусматривает, что россияне могут переводить деньги между своими счетами в разных банках без комиссии, если их сумма не превышает 30 млн рублей в месяц. СМИ обратили внимание, что Сбер сохранил введенные ранее дневные лимиты на переводы средств со счета на счет, и это действительно так, но эксперты не видят в действиях банка нарушения закона и напоминают о защите от мошенников. К тому же, людям, которые срочно хотят перевести сумму 30 млн можно сделать это в отделениях банка, где нет лимитов на переводы.

Новые лимиты

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, согласно которому гражданин может без комиссии переводить деньги онлайн между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

В Банке России отметили (https://www.cbr.ru/press/event/?id=18658), что изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Кроме того, новые правила снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом.

После вступления закона в силу СМИ начали сообщать о том, что Сбербанк не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки. В финансовой организации этого не отрицают.

«Сбер в соответствии с федеральным законодательством с 1 мая не берет комиссию за переводы клиентов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц. В Сбербанк Онлайн уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 млн рублей в сутки», — говорится в комментарии пресс-службы Сбера.

Эти меры, согласно сообщению, направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества.

«Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы. При этом следует помнить, если клиент переводит не себе, а третьему лицу, то комиссия, в соответствии с правилами СБП, продолжит взиматься, если сумма переводов за месяц превышает 100 тыс. рублей», — подчеркивает пресс-служба.

Против преступников и спонтанных решений

Эксперты банковского рынка, опрошенные «Газетой.Ru», также считают действия Сбера правомерными и обоснованными. По словам экономиста Андрея Бархоты, резкое расширение лимитов на бесплатные переводы, имеющее судьбоносное значение для рынка, не лишено и подводных камней.

«Дело в том, что переводы по номеру телефона и ранее широко использовались мошенниками для хищения денежных средств граждан. В этой связи повышение лимита бесплатных переводов не только снижает транзакционные издержки владельцев счетов, но и облегчает процесс вывода средств населения мошенниками», — отмечает эксперт.

По его словам, сохранение Сбером лимитов на ежедневные переводы денежных средств ничуть не противоречит законодательству.

«Вместе с тем, таким лимиты позволяют создать барьеры для одномоментного вывода всех денежных средств на другие счета, в том числе в рамках несанкционированных действий мошенников. Психологически такие лимиты дают владельцу банковского счета обдумать спонтанное решение о переводе всех денег на другой счет, способствуют реализации принципа диверсификации вложений», — считает Андрей Бархота.

Экономист отметил, что ежедневные лимиты на переводы, действующие в Сбере, не противоречат законодательным нормам, поскольку относятся к дневным, а не месячным лимитам.

«В то же время условия банка не ограничивают клиента в его ежедневном финансовом поведении: подавляющее большинство клиентов стремилось осуществлять больший объем бесплатных переводов. В процессе накопления практики многомиллионных переводов денежных средств весьма вероятны случаи зафиксированного мошенничества и реализации операционного риска. Здесь Сбер, равно как и другие системообразующие банки, неплохо подготовлен с позиции наличия необходимых резервов и капитала для покрытия возможных убытков клиентов», — заключил он.

Эксперты считают, что клиентам, котрые вдруг захотят перевести сумму 30 млн за один раз, могут это сделать без преград в отделении банка.

Главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян также подчеркивает, что наличие ежедневных лимитов на переводы позволяет не допустить одномоментного ограбления клиента мошенниками.

«Как известно, наиболее распространенная мошенническая схема основана на создании атмосферы цейтнота и необходимости срочного перевода всех денег на другой счет. В этом случае дневной лимит на такие переводы способен заставить граждан задуматься, а нередко и предотвратить кражу денег», — уверена она.

Увеличение лимита бесплатных переводов по СБП сразу в 30 раз Авакимян называет «очень смелым решением».

«Очевидно, что Банк России хотел бы способствовать перетоку части наличных денег, коих сейчас около 18 трлн рублей, на банковские счета. Условно бесплатные переводы призваны снять опасения граждан относительно ликвидности счетов. В то же время большие лимиты способствуют успеху мошенников. Новые условия нуждаются в детальной апробации, а ежедневные лимиты Сбера выглядят как элементарные меры предосторожности», — полагает эксперт.

Теория и практика

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков также не видит проблемы в лимитах, установленных Сбером.

«В Сбербанке действуют ограничения в 1 млн рублей по одной системе и на аналогичную сумму — по другой. Насколько я знаю, это не скорректировали и не отменили. Получается, в Сбербанке можно за 15 дней перевести 30 млн рублей без комиссии. Сбербанк объясняет это тем, что есть ряд нормативных требований, в том числе и обязанность обеспечить сохранность денег у клиента. Ведь мошенники могут получить прямой доступ к мобильному банку или личному кабинету, а этот механизм поможет предотвратить раскидывание денег по разным банкам. Ограничения Сбербанка выглядят логично именно с точки зрения защиты сбережения денег клиента. Думаю, многим важнее, чтобы деньги никуда не пропали», — говорит эксперт.

Он напомнил, что в Системе страхования вкладов страхуются суммы не более 1,4 млн рублей.

«Если взять статистику Агентства страхования вкладов, мы увидим, что эта сумма покрывает 99,9% всех вкладов. Получается, что с суммой в 2 млн рублей трудности с бесплатным переводов могут возникнуть только у 0,1% граждан», — отметил вице-президент АБР.

По мнению Алексея Войлукова, нужна практика применения закона, чтобы потом при необходимости скорректировать его нормы.

«Я не понимаю, почему все накинулись на Сбербанк, но ни у кого не возникло вопросов о том, почему не отменились комиссии на бесплатный перевод с кредитных счетов. Если я закину деньги на счет, где есть кредитная карта, а потом хочу их дальше перевести на другой свой счет в другом банке, у большинства банков будут действовать комиссии. Закон же четко говорит, что вообще не допускается каких-либо ограничений. Может быть, дело в том, что кредитные карты — это немного другой инструмент, но по этому вопросу нужны разъяснения ЦБ», — заключил эксперт.

Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России, считает, что на сегодня вопрос с лимитом в 30 млн в месяц не урегулирован в отношении разовых транзакций.

«Поэтому введение ограничений на суточный лимит соответствует законодательству. Это может раздражать, но кого вполне может предостеречь от поспешных и необдуманных решений, а главное - от мошенников, которым, конечно, удобнее получить много и сразу», — сказал эксперт.