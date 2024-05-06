Национальная культура: какие перспективы развития есть у креативной экономики в России

Сегодня значение креативных индустрий стремительно растет, особенно в крупных городах, где они занимают значительную долю рынка труда. По некоторым оценкам, в больших городах в этой индустрии может быть занято более 10% населения. Многие страны активно поддерживают креативные индустрии, осознавая их важность в контексте изменений технологий и доступности интернета. Борис Едидин, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России и преподаватель Moscow Digital School, задается вопросом о необходимости законодательного регулирования креативных индустрий в РФ.

В России в первом чтении принят законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Законодатели в данном случае работают в контексте мировых тенденций, предпринимают попытку структурировать отрасль, придать ей дополнительный импульс для развития. Само по себе установление правового статуса креативной индустрии ничего не поменяет, а вот системная работа в этом направлении, от оценки состояния данного сегмента экономики до разработки специальных мер поддержки, может создать условия для реального развития.

Учитывая международный опыт, к креативным индустриям могут быть отнесены: дизайн, архитектура, все что связано с созданием контента, включая киноиндустрию, сфера видеоигр, деятельность новых медиа и блогеров. И это далеко не исчерпывающий перечень возможных индустрий. При установлении правовых норм необходимо учитывать специфику текущего момента, а также значение креативной индустрии для формирования гражданской идентичности, духовно-нравственное воспитание, образовательные и воспитательные возможности.

В этой связи государственная поддержка должна распространяться только на те проекты, которые содержат в себе созидательную составляющую, несут общечеловеческие ценности, основанные на российской культурной идентичности. Нельзя забывать, что производные креативной экономики (дизайн, перфомансы, аудиовизуальные произведения, игры, мерч, сувениры, игрушки и многое другое) могут служить и инструментами так называемой «мягкой силы». В условиях ограничений и санкций российский культурный код может распространяться в мире благодаря успешным отечественным креативным проектам. В этой связи России приходится конкурировать за лидеров индустрии с зарубежными странами. Так, в ЕС действует программа «Креативная Европа» на 2021-2027 годы. Бюджет программы составляет 2,44 млрд евро ( 240 трлн рублей), которые направляются на поддержку проектов, продвигающих в том числе европейские ценности.

В июне 2023 года в Великобритании опубликован программный документ «Видение сектора креативных индустрий: совместный план стимулирования роста, привлечения талантов и развития навыков», описывающий концепцию развития креативных индустрий до 2030 года. Документ предусматривает государственное финансирование отрасли в размере 310 млн фунтов стерлингов (34,8 млрд рублей).

В Республике Корея на базе Агентства Кореи по креативному контенту – правительственной организации, ответственной за координацию и продвижение контент-индустрии, – осуществляется поддержка креативной индустрии в форме предоставления кредитов креативным организациям. В январе 2023 года Министерство культуры, спорта и туризма опубликовало данные о бюджете на поддержку производства контента на 2023 на общую сумму 6.7 трлн южнокорейских вон (~465 млрд рублей), который распределены по различным направлениям.

Таким образом, сфера креативной индустрии становится очередной ареной страновой конкуренции. У России в этой конкурентной борьбе есть важное преимущество – величайшая национальная культура, сформированная под влиянием истории и культуры множества народов, населяющих нашу страну. На этой основе в XXI веке есть все шансы повторения феномена русского авангарда начала XX века.

Автор — зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Борис Едидин.