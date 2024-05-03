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Борьба с кибербуллингом. Как защитить детей от травли в интернете?

В РОЦИТ рассказали о мерах защиты детей от травли в цифровом мире

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Freepik.com
Сегодня, 4 мая, отмечается Международный день борьбы с травлей (буллингом). Объектом травли как в реальном, так и цифровом мире, может стать каждый, но особенно это травматично для детской психики. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперт РОЦИТ Андрей Воробьев рассказал, как уберечь детей от кибербуллинга.

К сожалению, активное вовлечение детей в использование интернета способствовало и увеличению случаев кибербуллинга среди детей и подростков. Смартфоны и другие устройства позволяют детям и подросткам быть онлайн почти непрерывно. Это означает, что кибербуллинг может происходить в любое время дня и ночи, по сравнению с традиционным буллингом, который ограничивается школой или другими реальными пространствами.

По данным АНО «Белый интернет»*, 50% детей хотя бы раз сталкивались с травлей в интернете, а 30% подвергались ему два или более раз. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о том, как защитить ребенка в сети и научить безопасному использованию онлайн-технологий.

И тут самым простым способом выглядит установка родительского контроля на устройствах детей и в браузерах. Эта функция позволит отследить трафик, историю поиска, автоматически скроет опасные для детской психики ресурсы и даже покажет, сколько времени ребенок проводит в том или ином приложении.

Но это далеко не панацея: дети и особенно подростки могут быть очень находчивыми в обходе любых установленных ограничений. Поэтому важно открыто говорить с ними о возможностях и угрозах цифровой среды, а также показывать и увлекать полезными и безопасными онлайн-ресурсами.

В Рунете есть специальная доменная зона .ДЕТИ, в которой собраны качественные, интересные и полезные онлайн-ресурсы для детей и подростков. Все сайты в ней тщательно отобраны и постоянно проверяются, поэтому гарантированно не будет вирусов, вредоносного ПО, спам–атак и нежелательного контента. Каталог сайтов можно посмотреть по ссылке. Также у российского видеопортала RUTUBE есть отдельный раздел «Детям», в котором собраны мультфильмы, познавательные шоу и интересные факты.

Также важно научить детей видеть признаки манипуляции и кибербуллинга, а также правилам безопасного поведения в сети. И помочь в этом может интерактивный образовательный проект Координационного центра «Изучи интернет - управляй им!».

В новом модуле по информационной безопасности можно узнать о том, какие действия являются «травлей в интернете», как защитить себя и не навредить своими действиями окружающим в цифровом пространстве. Другие модули проекта посвящены конфиденциальности и безопасности в сети, защите персональных данных, интернет-культуре, онлайн-общению и другим важным аспектам.

Эксперты Координационного центра регулярно проводят уроки безопасного интернета в школах и вузах, и мы видим, как эти знания интересны и необходимы детям и подросткам.

Но главное, что нужно донести детям: необходимость вовремя сообщить о травле родителям, а также пожаловаться в техподдержку онлайн-площадки и, при необходимости, обратиться за помощью в компетентные органы. Психологическую поддержку также окажут в Лиге безопасного интернета, на горячей линии РОЦИТ и на сайте «Молодежного цифрового омбудсмена».

Чтобы наладить доверительный контакт с ребенком, можно вместе повышать уровень цифровой грамотности – например, проходить онлайн-игры и викторины на портале проекта «Изучи интернет-управляй им!» или присоединиться к нашему ежегодному Семейному IT-марафону.

Я считаю, что важно не запрещать и ограничивать, а научить ребенка безопасному использованию интернета и онлайн-технологий. Долгая дорога в сети начинается с первого шага, и мы хотим, чтобы он был для наших детей безопасным.

Автор — директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперт РОЦИТ Андрей Воробьев.

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