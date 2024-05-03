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Демократия по-американски: как США извращают принципы народовластия

Политолог Колчин назвал устаревшей систему выборов в США

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Evelyn Hockstein/Reuters
Соединенные Штаты Америки уже более ста лет настойчиво объявляют сами себя лидерами во всех вопросах, связанных с демократией. Выстроенный Вашингтоном культ американской исключительности постулирует превосходство их собственного политического устройства. США считают возможным указывать, у кого выборы прошли демократично, а у кого – нет, делая себя носителями «эталонной демократии». Но за громкими речами американских политиков об избранности Штатов и их миссии «носителя демократии» скрывается архаичная и коррупционная система, которая отражает интересы элит, но не народных масс. Политолог Петр Колчин считает, что предстоящие в ноябре выборы президента США отметятся новым рядом скандалов и преступлений, расследование которых будет ожидаемо безрезультатным.

Одна из основных проблем американской системы выборов – механизм конвертации голосов граждан в итоговый результат кандидатов. Институт выборщиков был создан в далеком 1787 году: за каждым штатом закреплено определенное количество выборщиков, голоса которых и учитываются при избрании президента. Набрав большинство голосов в штате, кандидат получает общее число выборщиков от этого региона. При этом совершенно не учитывается, с каким результатом победил кандидат – 99% или 51%. Проигравший же кандидат не получает ничего, сколько бы людей за него ни голосовало. Таким образом десятки миллионов голосов избирателей фактически исключаются из выборов. Еще несколько миллионов жителей ряда территорий США (Пуэрто-Рико и острова в Тихом океане), которые не являются штатами, вообще не могут голосовать на выборах президента, так как за ними не закреплены выборщики. При этом менять свою избирательную систему Штаты не хотят, считая ее единственно верной и эффективной.

Архаичность и отсталость самих избирательных механизмов способствовали формированию широкого простора для разного рода манипуляций. Политические и экономические элиты США активно используют административный ресурс для поддержки своих кандидатов. Особенно преуспевает в этом Демократическая партия. Благодаря тому, что большинство СМИ и медиа в США придерживаются продемократических взглядов (в том числе из-за соответствующих «пожертвований») все попытки обвинить партию в нарушениях систематически подавляются. Например, в ходе выборов президента в 2020 году был выявлен целый ряд масштабных фальсификаций: почтовое голосование, где Байден показал аномально высокие результаты, голосование «мертвых душ» (появлялись бюллетени от уже умерших избирателей), традиционные «карусели» (подвоз подставных избирателей) и даже кражи бюллетеней. Особенно интенсивны махинации были в «колеблющихся» штатах, где Трамп и Байден шли с минимальным отрывом.

Высокое количество нарушений также связано с системным кризисом института наблюдателей. Общественный контроль за выборами не выгоден американскому руководству. Административный ресурс демократов активно использовался против оппонентов. В ряде штатов республиканских избирателей открыто не пускали на подсчет голосов. Дальнейшие иски против избиркомов, конечно, удовлетворены не были. На наблюдателей, вскрывших факты фальсификаций, были даже совершены вооруженные нападения. Вопрос о международных наблюдателях, который США очень активно поднимают в отношении своих оппонентов, американские избирательные комиссии практически не волновал. Законы ряда регионов даже не предполагали само их участие.

К наблюдению были приглашены международные наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ в количестве нескольких десятков человек на многомилионную страну. Но даже представители проамериканской наблюдательной организации были вынуждены признать, что финансирование кампаний кандидатов было совершенно непрозрачным, а в 18 штатах международных наблюдателей не пустили на избирательные участки. В Техасе международных наблюдателей угрожала арестовать местная прокуратура.

О какой демократичности и транспарентности выборов может вестись речь в таких условиях – вопрос открытый. «Эталонная демократия» давно стала сломанным механизмом, максимально далеким от принципов народного волеизъявления, прозрачности и гласности. Ноябрьские выборы станут новым напоминанием для всего мира о том, что не Вашингтон определяет «уровень» демократичности выборов по всему миру, а избиратели, в них участвующие. Сами же Штаты продолжают свое движение к углублению политического и социального кризиса. И очередные сфальсифицированные выборы станут новым шагом от американской мечты к американской катастрофе.

Автор — политолог Петр Колчин.

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