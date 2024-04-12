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Россия сквозь игры. Что на самом деле показал выход игры «Смута»

Депутат Немкин назвал выход «Смуты» первым шагом РФ в сторону большого геймдева

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Смута/VK
Недавно в России наконец вышла компьютерная игра «Смута», которая посвящена событиям Смутного времени. По словам члена комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, ее выход – первый серьезный шаг РФ в сторону действительно большого геймдева. И эта игра уникальна как сама по себе, так и по тому, что ее окружало. Но обо всем по порядку.

Музыка, антураж, костюмы, диалоги, кропотливое изучение первоисточника, наведение исторических справок – все это внесло свой вклад в успех «Смуты» как продукта. Фактически на данный момент у игры нет аналогов. Больше нигде вы не найдете возможности настолько глубоко погрузиться в атмосферу Русского государства тех времен. Такие игры действительно нужны, ведь геймерская аудитория продолжает расти. И узнавать историю родной страны в развлекательном формате - разве это не здорово?

Конечно, определенные шероховатости в «Смуте» есть. И это совершенно нормально – их не могут избежать любые игры, даже с бюджетом в несколько сотен миллионов долларов. Концентрироваться на них смысла мало. Во-первых, их явно поправят в ближайших патчах, что уже происходит. Во-вторых, ни один «глюк» или «баг» не могут обесценить ту титаническую работу, которая была проведена над игрой.

«Смута» уникальна еще по одному показателю. Это первый проект, который получил масштабную поддержку от государства. То, что власти вообще начали обращать внимание на игровую индустрию – превосходная новость для геймдева. Но на этом останавливаться никто не планирует – за последние три года государство через АНО «ИРИ» инвестировало более 1,5 млрд рублей в 40 игровых проектов, некоторые из них выйдут уже в 2024 году.

Как я уже говорил, игра оказалась интересна и по своему информационному полю. Все знают, что в данный момент против России идет полномасштабная информационная война на всех уровнях. Частью этого противостояния являются релоканты и иноагенты, которые получают удовольствие от любых плохих новостей из РФ. И когда Россия делает что-то масштабное и действительно хорошее, это становится для них триггером.

Разумеется, поток негатива с их стороны не мог обойти стороной «Смуту». Пожалуй, мало было таких игр, которые подвергались настолько массированному, не побоюсь этого слова, буллингу. И причина проста – никто на Западе не захочет терпеть игру про хороших русских. Игру про то, что наше государство даже в самое тяжелое время может сопротивляться и одерживать победы. И разработчики «Смуты» это продемонстрировали, выдержав всю травлю и выпустив игру, несмотря на весь информационный фон. За это хочется искренне поблагодарить их и пожелать им удачи!

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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