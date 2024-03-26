Опасная реклама: как дезинформаторы зарабатывают на онлайн-рекламе

Дезинформация в интернете — серьезная мировая проблема. Из года в год количество фейков в онлайн-пространстве растет. Журналист, блогер, эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Георгий Лобушкин констатирует: явление становится особенно выраженным, когда происходят значимые и громкие события как для отдельно взятой страны, так и всего мира. Например, пандемия, военные конфликты, выборы, трагические происшествия.

Чтобы на ложь обратило внимание как можно больше людей, дезинформаторы распространяют фейки на известных западных онлайн-площадках, например, YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Модераторы этих платформ лояльно относятся к непроверенному контенту — не удаляют его. Особенно, если он на руку западной пропаганде.

Однако дезинформаторы не ограничиваются известными зарубежными площадками. Они ищут различные способы, чтобы посеять тревогу у людей. И один из них — создание новостных сайтов, которые распространяют фейки. Эта проблема, по мнению экспертов, набирает обороты. Так, специалисты NewsGuard уже выявили 766 новостных ресурсов, распространяющих фейки на разных языках по целому ряду тем, включая политику, технологии, развлечения и путешествия. При этом владельцы подобных ресурсов получают доход благодаря programmatic-рекламе.

Принцип этого способа заработка прост: с помощью специализированных систем покупаются и продаются рекламные места в сети. Для этого специальные биржи проводят онлайн-аукционы, где рекламодатели борются за выгодные места для своих объявлений, повышая ставки. В дальнейшем реклама победителя будет таргетироваться на его целевую аудиторию. Иначе говоря, programmatic-реклама упрощает и ускоряет процесс размещения объявлений, поскольку рекламодателю не нужно вручную выбирать сайт и слот под рекламу.

Сегодня в России не регулируется такой способ распространения рекламных объявлений, он также остается крайне непрозрачным. В связи с этим невозможно учесть характер и качество сайта, на котором рекламодатель размещает свое объявление. Из-за этого различные бренды могут непреднамеренно поддерживать ресурсы, распространяющие фейки.

В то же время существует и другая проблема с programmatic-рекламой. Она уже касается самого рекламодателя, поскольку в этом случае он может оказаться кем угодно, в том числе и дезинформатором. В итоге совсем непонятно, какая реклама в тот или иной момент может попасться пользователю на просторах интернета. На эту проблему еще в прошлом году обратил внимание председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Однако уже сейчас можно уберечь себя от фейков в сети. Для этого следует развивать уровень критического мышления, анализировать источник и саму новость, перепроверять информацию. Стоит чаще обращаться к официальным ресурсам и фактчекинговым сервисам. И, конечно, важно не забывать, что интернет кишит фейками. Поэтому стоит оставаться бдительным для своего душевного спокойствия, когда бороздите просторы сети.

Автор — эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Георгий Лобушкин.