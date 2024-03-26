«Учитывая интересы россиян»: для чего на самом деле размещается петиция против YouTube

Сегодня в России все чаще поднимается вопрос о переходе на отечественные площадки. Однако, по мнению основателя и лидера движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, пока об однозначной блокировке западных платформ речи не идет — власти учитывают интересы простых россиян и не будут «рубить с плеча». При этом активист отмечает, что процесс развития отечественных аналогов сегодня идет бурным ходом. Активно развивается Rutube, VK Видео, Nuum и другие площадки. И вскоре, убежден Шлыков, процесс дойдет до логичной точки, когда продукты западных ИТ-гигантов потеряют свою привлекательность для потребителя.

В отличие от соцсетей экстремистской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), YouTube не заблокирован на территории РФ. И он открыто пользуется своим положением, чтобы манипулировать гражданской позицией россиян, в том числе самых юных. Ресурс явно продвигает антироссийскую позицию и реализует дискриминационную политику в отношении наших граждан. И это доказано реальными примерами.

Так, волонтеры гуманитарных проектов помощи СВО поделились личным опытом пользования YouTube. Они рассказали, что авторы, популяризирующие антироссийскую позицию, а также публично и резко критикующие российские власти и армию, получают очевидную поддержку YouTube с накручиванием просмотров и выводом в так называемый топ, на самые высокие рейтинги. В это же время российские патриотичные блогеры, рассказывающие о реальных событиях на СВО и разоблачающие западную политическую пропаганду, блокируются и удаляются.

Важно добавить, что через YouTube идет неконтролируемый поток деструктивной информации. И здесь мы уже сталкиваемся с угрозой национальной безопасности Российской Федерации, в том числе через постепенную подмену семейных традиций и ценностей, обнуление нравственных принципов и внедрение чуждых нам понятий и смыслов.

Уже сейчас нужно эффективно пресекать распространение деструктивного, нарушающего нашу традиционную ментальность и российское законодательство контента, а на все остальное вводить постепенные ограничения. Это будет стимулировать молодежь к поиску удобной альтернативы, и здесь необходимо создание своих конкурентноспособных отечественных медиа: соцсетей, видеохостингов и др. На них не должно быть деструктивного контента и попыток навязать чуждую россиянам идеологию и жизненные принципы.

Все это возможно только при всесторонней поддержке государства. И учитывая патриотический подъем и направленность государственной политики на возрождение и укрепление традиционных ценностей, это будет своевременной инициативой. Кроме того, нельзя забывать и о качестве подаваемого материала и оригинальных решениях как для авторов контента, так и для его потребителей.

Когда у российской молодежи появится достойная и удобная альтернатива, переход на отечественные решения пройдет максимально гладко, без конфликтов и противостояний. Одним из шагов в эту сторону станет ограничение влияния YouTube и снижение конкуренции с его стороны. Именно поэтому на состоявшейся на днях выставке ЭИСИ мы предложили создать петицию, выступающую за введение санкции против данной площадки.

Предложение не осталось на словах — проект петиции уже подготовлен, опубликование ожидается в ближайшее время. Пока петиция относится конкретно к видеохостингу YouTube, но мы убеждены, что многое вышесказанное актуально по отношению ко всем зарубежным масс-медиа.

Автор — основатель и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.