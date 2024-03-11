Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Легкий старт. Как цифровая трансформация упрощает ведение бизнеса

Новая цифровая услуга упростит россиянам открытие бизнеса

close
100%
Shutterstock
Цифровая трансформация российской экономики продолжает набирать обороты. Но если раньше ориентир цифровых услуг был больше направлен на граждан, то сегодня он со всей неизбежностью прорисовывается и для бизнеса. С весны 2024 года в России стала доступна комплексная услуга «Старт бизнеса онлайн». Директор Центра мониторинга и нормативного регулирования государственных услуг ЦСР Алексей Рябов рассказал, что с ее помощью гражданин может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или открыть общество с ограниченной ответственностью.

Для начала в рамках эксперимента, который продлится год, планируется оценить удобство цифрового сервиса, чтобы впоследствии доработать и дополнить новыми услугами. Но путь к дебюрократизации ведения бизнеса очевиден уже сейчас: о стоянии в очередях или беготне по кабинетам стали забывать даже предприниматели старой закалки.

Для предприимчивых зумеров такие сущности и вовсе становятся архаикой: чем-то сродни пейджеру и кнопочному телефону. Время — в данном случае, это не только деньги, это еще и экономия материальных и творческих ресурсов, что особенно важно для начинающего бизнеса.

Легкий старт — один из ключевых запросов от самого бизнеса к правительству и органам власти. Путь к нему был тернист и стал результатом долгой и кропотливой работы с экспертами, банками и ведомствами. Но результат себя оправдывает. Согласно эксперименту, при подготовке документов для регистрации бизнеса заявителю теперь необходимо просто выбрать банк, дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи для открытия счета и направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через электронные сервисы ФНС России или сервис банка-участника эксперимента.

Параллельно — для подтверждения своей личности — ему нужно будет пройти идентификацию через «Госуслуги» и т.н. ЕБС (Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных). В дальнейшем сервис обеспечит бесшовное взаимодействие государственных и коммерческих систем (т.е. бизнесмену не нужно подавать одни и те же документы в разные инстанции несколько раз).

Конечно, когда ряд услуг объединяются для решения одной ситуации (в данном случае — для открытия бизнеса) — необходим взаимоувязанный анализ показателей качества каждой услуги. Здесь имеют значение и сроки оказания каждой услуги, число ошибок, жалоб и претензий, включая судебные. На этапе эксперимента каждый такой показатель будет автоматизировано и непрерывно анализироваться, в том числе на предмет технических и процессуальных сбоев. Хочу заверить, что наш Центр стратегических разработок готов помочь ФНС и Минфину в этом анализе.

Ориентация на комфорт в получении государственных и ряда коммерческих услуг приведет на путь бизнеса немало интересных людей и проектов. Это как первый раз устраиваешься на работу и один из факторов, который подкупает людей при прочих равных — простота входа в профессию. Новая услуга станет еще одним важным шагом к развороту государственной машины лицом к человеку и бизнесу, к решению самых насущных задач и проблем.

В России ежегодно появляется около миллиона субъектов МСП, поэтому можно предположить, что услуга «Старт бизнеса онлайн» будет востребована, всесторонне опробована и позволит ответить на вопрос: что же еще нужно для легкого старта. Если эксперимент будет признан успешным, то через год мы должны увидеть новый цифровой продукт с еще большим набором электронных услуг.

Автор: директор Центра мониторинга и нормативного регулирования государственных услуг ЦСР Алексей Рябов

Картина дня
В Британии придумали, как передать Украине крылатые ракеты. Зачем они Киеву?
Глава ГУР Буданов рассказал о подготовке Украиной серьезной операции в Крыму
Военная операция на Украине, день 747-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 747-й день
«Существование флота на Балтике под вопросом». Чем грозит вступление Швеции в НАТО
Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО
«Знала вся страна»: Анна Шатилова о Светлане Моргуновой
Samsung сделала дешевый смартфон с большой батареей и поддержкой Android 18
Ида Галич рассказала, как справиться с травлей от бывшей подруги
Пилоты самолета со 153 пассажирами уснули в небе на полчаса
Новости и материалы
Европа переключается на российский сжиженный газ
Алена Хмельницкая рассталась с молодым возлюбленным
Жена Безрукова подарила ему настольную игру времен СССР: «Поехал в детство»
Суд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию армии
В Армении заявили о проблемах при формировании общего рынка энергоресурсов ЕАЭС
В России рекордно подешевел iPhone 12
Россиянин упал в подъезде дома и отсудил 150 тысяч рублей
Еще одного участника вечеринки Ивлеевой оштрафовали
В Крыму подготовили второй иск по энергоблокаде со стороны Украины
В МИД России прокомментировали идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми
Стал известен предпоследний участник четвертьфинала Кубка Гагарина
Уснувший авиадиспетчер потерял самолет Ил-76
Стоимость биткоина дошла до $72 тысяч
СК начал проверку по факту аварийной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре
Билли Айлиш и Марк Руффало поддержали Палестину на «Оскаре»
Байден решил бороться с всплеском ненависти к мусульманам в США
В Британии продлили срок полномочий начальника штаба обороны
Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему команда проиграла «Факелу»
Все новости
В Латвии проверят документы у голосующих на выборах президента РФ
Минобороны РФ: еще один танк Abrams уничтожен в зоне спецоперации
Корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран
Путин подписал закон о запрете размещать рекламу у иноагентов
Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве
«Кто-то начал стрелять из травмата»: как оперативники штурмовали наркопритоны
Экс-сотрудник МВД РФ рассказал о том, как выслеживал сбытчиков наркотиков в 2000-х
Триумф «Оппенгеймера» и первая награда Украины: как прошла церемония «Оскар»
Европейские «ястребы» споткнулись о фермеров
Зачем аграрии из Польши разрушают дружбу Европы и Украины
Украинский командир бесследно исчез после перепалки под Авдеевкой
SIPRI опубликовал доклад по экспорту вооружений. Россия в нем опустилась на третье место
SIPRI: Россия впервые заняла третье место в мире по экспорту вооружений
СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России. Кто станет следующим главнокомандующим флотом?
«Известия»: адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ России вместо Евменова
«Диктор, которого знала вся страна». Умерла Светлана Моргунова
Народная артистка России Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни
Нолан — гений (теперь официально), «Оппенгеймер» впереди всех. «Оскар-2024», как это было
Онлайн-трансляция церемонии вручения наград премии «Оскар-2024»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами