Легкий старт. Как цифровая трансформация упрощает ведение бизнеса

Цифровая трансформация российской экономики продолжает набирать обороты. Но если раньше ориентир цифровых услуг был больше направлен на граждан, то сегодня он со всей неизбежностью прорисовывается и для бизнеса. С весны 2024 года в России стала доступна комплексная услуга «Старт бизнеса онлайн». Директор Центра мониторинга и нормативного регулирования государственных услуг ЦСР Алексей Рябов рассказал, что с ее помощью гражданин может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или открыть общество с ограниченной ответственностью.

Для начала в рамках эксперимента, который продлится год, планируется оценить удобство цифрового сервиса, чтобы впоследствии доработать и дополнить новыми услугами. Но путь к дебюрократизации ведения бизнеса очевиден уже сейчас: о стоянии в очередях или беготне по кабинетам стали забывать даже предприниматели старой закалки.

Для предприимчивых зумеров такие сущности и вовсе становятся архаикой: чем-то сродни пейджеру и кнопочному телефону. Время — в данном случае, это не только деньги, это еще и экономия материальных и творческих ресурсов, что особенно важно для начинающего бизнеса.

Легкий старт — один из ключевых запросов от самого бизнеса к правительству и органам власти. Путь к нему был тернист и стал результатом долгой и кропотливой работы с экспертами, банками и ведомствами. Но результат себя оправдывает. Согласно эксперименту, при подготовке документов для регистрации бизнеса заявителю теперь необходимо просто выбрать банк, дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи для открытия счета и направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через электронные сервисы ФНС России или сервис банка-участника эксперимента.

Параллельно — для подтверждения своей личности — ему нужно будет пройти идентификацию через «Госуслуги» и т.н. ЕБС (Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных). В дальнейшем сервис обеспечит бесшовное взаимодействие государственных и коммерческих систем (т.е. бизнесмену не нужно подавать одни и те же документы в разные инстанции несколько раз).

Конечно, когда ряд услуг объединяются для решения одной ситуации (в данном случае — для открытия бизнеса) — необходим взаимоувязанный анализ показателей качества каждой услуги. Здесь имеют значение и сроки оказания каждой услуги, число ошибок, жалоб и претензий, включая судебные. На этапе эксперимента каждый такой показатель будет автоматизировано и непрерывно анализироваться, в том числе на предмет технических и процессуальных сбоев. Хочу заверить, что наш Центр стратегических разработок готов помочь ФНС и Минфину в этом анализе.

Ориентация на комфорт в получении государственных и ряда коммерческих услуг приведет на путь бизнеса немало интересных людей и проектов. Это как первый раз устраиваешься на работу и один из факторов, который подкупает людей при прочих равных — простота входа в профессию. Новая услуга станет еще одним важным шагом к развороту государственной машины лицом к человеку и бизнесу, к решению самых насущных задач и проблем.

В России ежегодно появляется около миллиона субъектов МСП, поэтому можно предположить, что услуга «Старт бизнеса онлайн» будет востребована, всесторонне опробована и позволит ответить на вопрос: что же еще нужно для легкого старта. Если эксперимент будет признан успешным, то через год мы должны увидеть новый цифровой продукт с еще большим набором электронных услуг.

Автор: директор Центра мониторинга и нормативного регулирования государственных услуг ЦСР Алексей Рябов