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Агрессивные алгоритмы. Как не повестись на манипуляции бигтеха?

В РОЦИТ рассказали о манипуляциях иностранных платформ

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Крупные технологические компании за годы существования заработали себе весьма сомнительную репутацию как в России, так и в мире. Западных ИТ-гигантов, таких как Google и Meta*, множество раз обвиняли в политической ангажированности, находя тому убедительные доказательства. Как защититься от информационного давления со стороны бигтеха и не дать навязать себе чужие идеи и мнения, рассказал эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

В преддверии выборов нужно особенно критично подходить к материалам, которые встречаются в интернете. Такие значимые для политической жизни страны периоды всегда становятся отрезками нестабильности в информационном поле. При этом мы прекрасно знаем, что западные ИТ-гиганты не заинтересованы в очищении Рунета от фейков и агитации антироссийски настроенных инфлюенсеров. Напротив, оживление «темных сил» на просторах русскоязычной сети ими же стимулируется и поддерживается.

В такое время прозападный политизированный контент становится особенно агрессивным и активно продвигается рекомендательными алгоритмами. Риски подсвечивания недостоверной информации касаются самых разных иностранных платформ: социальных сетей, видеохостинга YouTube, отсортированной по «релевантности» ленты новостей Google.

Отдельного внимания заслуживают рекомендательные алгоритмы и технологии продвижения повестки на YouTube. Из-за массовых чисток, которые платформа проводит с 2022 года (последний крупный случай — недавняя блокировка десятков каналов региональных ВГТРК), в видеохостинге практически не осталось авторов, способных транслировать пророссийскую повестку. При этом прозападно настроенные лица получают все внимание аудитории.

YouTube — это место, где можно открывать рот, только если хочешь сказать что-то в пользу Запада или не высказываешься по социально-политическим темам в принципе, никогда и нигде. Уровень цензуры просто катастрофический. Платформа создает у пользователей абсолютно однобокую картину мира. У российской стороны — нет голоса. При этом видео иноагентов стабильно висят в рекомендациях и предлагаются всей русскоязычной аудитории, независимо от предпочтений людей. Важно осознавать, насколько велико это искажение, которое старательно создается YouTube.

Ранее российский блогер Стас Ай Как Просто на сессии «Защита интересов российских граждан в соцсетях: необходимые корректировки» в рамках выставки-форума «Россия» поделился своими знаниями о политике YouTube. Сегодня аккаунт инфлюенсера удален видеохостингом за патриотические высказывания, но до этого он долгое время развивался на платформе и успел узнать ее внутреннюю кухню.

По словам блогера, в 2018 году он посетил российский офис Google, где ему предложили войти в список разрешенных блогеров. Люди из этого списка всегда первыми оказываются в рекомендациях и трендах. Но есть загвоздка: чтобы попасть в число избранных, нужно выполнить определенные условия. И сегодня, как заметил инфлюенсер, в рекомендациях YouTube держатся одни и те же люди — блогеры-иноагенты, такие как Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Максим Кац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Манипулятивным инструментом в руках иностранных платформ также может становиться механика онлайн-голосования. Чаще всего такой формат взаимодействия с аудиторией используется в маркетинговых целях, но в связи с предстоящими выборами президента РФ тематика голосований приобретает политизированный характер.

После просмотра некоторых роликов на YouTube вместо обычной рекламы платформа предлагает мини-голосование. Обычно это более или менее невинные опросы, однако они могут доставить проблемы на фоне попыток информационного вмешательства в выборы РФ. Если пользователь встретил сомнительное голосование, в котором его спрашивают о политических предпочтениях или ситуации в стране, рекомендую его игнорировать. Подобный опрос может быть способом формирования ложной или, как минимум, непоказательной статистики. Лучше никак не взаимодействовать с потенциальными инструментами манипуляции и не давать другой стороне информационной базы, которую можно исказить.

В связи с названными и иными рисками иностранных платформ, проблема которых встала особенно остро в преддверии мартовских выборов, призываем пользователей быть крайне бдительными, не доверять сведениям из неофициальных источников и критически подходить к вопросу достоверности материалов. Также напоминаем, что отечественные интернет-ресурсы могут составить более безопасную и надежную альтернативу продуктам бигтеха.

* Деятельность корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в РФ признана экстремисткой и запрещена

Автор: эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов

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